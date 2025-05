Djo Review – Joe Keery mezcla géneros en un set entrañable, aunque desigual, Brooklyn | Música

BY ahora, Djo no es un secreto. El proyecto psicodélico electro-pop dirigido por Joe Keery, una vez un artista de producción de dormitorio en solitario de Iykyk, ha llegado a la corriente principal, haciendo el circuito del festival en Laneway, Coachella y Glastonbury. Y Keery, un actor mejor conocido por interpretar a Foppish, impotente Steve Harrington en Stranger Things, ha salido de las sombras de una persona inicialmente destinada a disfrazar su famoso nombre; Atrás quedaron las pelucas y disfraces de Scooby-Doo Shaggy de las primeras actuaciones de Djo, destinadas a disociar cualquier noción de alza del interés de Keery en hacer música.

Funcionó, aunque de una manera acorde con una celebridad sobrenaturalmente encantadora y reflexiva que aparentemente corta la buena fortuna: por accidente. Djo, pronunciado como su primer nombre, explotó no porque fuera “el tipo de Stranger Things”, sino porque inadvertidamente atrapó una ola de viralidad inadvertida. El final del comienzo, una oda de sintetizador y nostálgica a una versión pasada de uno mismo, se convirtió en una canción de Tiktok, un millón de videos sonorados a la melancólica melancólica de Keery “Y cuando estoy de vuelta en Chicago, lo siento”, en gran parte sin conocimiento del nombre. La canción acumuló más de 1.4 mil millones en 2024, dos años después de su lanzamiento en el segundo álbum de Djo, Decid.

Stranger Things puede estar preparándose para su última temporada, pero la música es el espectáculo ahora. Keery no mencionó ninguno de este contexto en el tercio de los tres espectáculos con entradas agotadas en Brooklyn Steel para la gira Back on You, ni necesitó. Como lo demuestra la gran cantidad de letras descaradas y con ansiedad que le gritaron el miércoles por la noche, la multitud estuvo aquí para un éxito de Djo: temor moderno, Ennui y Apocalipsis en forma de psicología, se desarrolló con una banda de seis miembros y una clara ambición de estrellas de rock. “Why Tryyyyyyy”, Keery se lamentó en el corredor de apertura, acompañado de un bajo de disparos, uno de los muchos anzuelos en los que la multitud en gran parte de veinte años colgaba sus inhibiciones. (Otro, en vivo, en vivo, Roddy: “Hay algo mal con este mundo / siento que se acerca / y las contradicciones tienen su precio / ¿está donde salimos mal?”)

Keery es un claro estudiante de The Classics: el nuevo álbum de Djo The Crux, lanzado el mes pasado, es una mezcla de género irreprimentemente pegadiza, aunque a veces incoherente, que usa sus inspiraciones en la manga, desde el Steely Dan hasta la policía, Fleetwood Mac para domar Impala, Keery Singing con la desgarración mundial de las Casablancas julianas. Como líder, Keery canaliza cada uno en una interpretación magistral de una estrella de rock, arrogancia que golpea la guitarra y la capacidad de ser divertida simplemente doblando “New Yorkkkkk” en diferentes formas una y otra vez. Keery tiene suficiente carisma natural para salirse con la suya con bromas en el escenario; Incluso tambaleándose el micrófono fue entrañable (“¡Nueva York! ¡Me hiciste soltar mi micrófono! Me gusta” es la más reveladora que la noche obtuvo).

La banda claramente quiere que la música hable por sí misma, y ​​en su mayor parte, lo hace. La lista electrificada de 1975-esque en el nuevo single Basic Basic Basic, como acompañó la palabra por la multitud, eludió cualquier humor que acudiera a un exorcismo de aburrimiento. Chateau (Feel Bread) floreció de la meditación casi demasiado tranquila, finalmente mostrando la encantadora voz de canto de Keery, en vibración completa ahogándose en la guitarra. En persona, a pesar de mi amplio cinismo sobre la tiktok-ificación de la música y la proliferación de teléfonos en los conciertos, y la propia cautela de Keery de un solo fragmento que superaba todo lo demás, el final del comienzo me dio la piel de gallina de tres minutos para el paso del tiempo, la opción obvia para las cuatro canciones de las mujeres. (Y con menos teléfonos de los que esperaba, como si la multitud supiera prestar atención a su larga falta de interés en las redes sociales).

Algunas de las pistas de LO-Fi de Djo se tradujeron en el concurrido escenario de estilo de estudio de los años 70: seis miembros de la banda, dos kits de batería, al menos cinco teclados y más guitarras de las que podría contar, mejor que otros. Algunos que comenzaron a Boppy, como el Crux Opener Lonesome son un estado mental, empapados en la banda completa en un golpe de sonido y arrogancia. Otros, como el destacado del álbum Delete YA, ahogaron la voz de Keery, que parpadeó en los registros inferiores y, a veces, se abrochó bajo el peso de la banda. El espectáculo en su conjunto se tambaleó un poco inquietante entre la energía de la banda de rock completo y algo más vibrar, más meditativo y conocedor. Si Djo tiene una dirección preferida, parece ser el primero, basado en el final de 10 personas con su primer partido, Post Animal, la banda de Psych-Rock de Chicago con quien Keery solía tocar la guitarra; Esa canción, Flash Mountain, quemó toda la audiencia restante con una muestra de fuegos artificiales de trituración de guitarra (complementaria).

El torrente de la energía musical acumulada se sintió ganada, a pesar de lo que la gente puede suponer que es una alondra, Keery, su banda y sus antiguos compañeros en Post Animal han estado en esto durante mucho, mucho tiempo. “Esto es realmente especial para nosotros”, dijo Keery a mitad de espectáculo, refiriéndose al lugar de Nueva York y, quizás inadvertidamente, la naturaleza mutadora de Djo, una vez un proyecto en solitario, ahora una entidad, aún absorbiendo sigilosamente la fama.