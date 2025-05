Bravo deseche en silencio los planes para traer de vuelta

Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts para ver las últimas noticias y reseñas de entretenimiento Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts

Es el final del camino para un conjunto de amas de casa reales.

Según un Página seis informeBravo no está trayendo de vuelta Las verdaderas amas de casa de la ciudad de Nueva York.

El informe sigue al anuncio de Bravo de cuatro nuevos espectáculos a principios de esta semana: The Real Housewives of Rhode Island, The Valley: Persian Style, Ladies of London, y Esposa Swap: The Real Housewives Edition.

Bravo también anunció la renovación de varios espectáculos de larga duración, pero Real Housewives de la ciudad de Nueva York estaba notablemente ausente de esa lista.

Los rumores sobre el futuro de la franquicia habían estado girando después de que los espectadores criticaron con dureza la temporada más reciente, que puso una broma de embarazo en el centro del drama.

Después de su debut en 2008, Rhony (como se conoce) se convirtió en un pilar en la red. El espectáculo catapultó las carreras de Bethenny Frankel, Luann de Lesseps, Sonja Morgan y Ramona Singer, entre otros. También se hizo responsable de los momentos y memes infames y virales de la cultura pop.

Pero el programa también ha sido empantanado por la controversia en los últimos años.

La temporada 13, filmada durante la Pandemia Covid, vio la introducción de la primera ama de casa negra a tiempo completo de la franquicia, Eboni K. Williams, quien se encontró involucrada en conversaciones calientes con algunas de las veteranas amas de casa, incluida la cantante. La temporada tuvo calificaciones bajas después de que los fanáticos se quejaron de los comentarios controvertidos hechos en el programa por algunos de los miembros del reparto, lo que resultó en una reacción violenta.

También hubo informes de una investigación interna que se realizó al final de la temporada después de que los miembros del elenco presentaran las quejas de racismo. Gente reportado. Los miembros del elenco Williams y Leah McSweeney han hablado abiertamente sobre su presunto maltrato mientras están en el programa. McSweeney presentó una demanda contra los creadores del programa, incluido el ejecutivo de la red Andy Cohen, que busca daños no especificados por dolor mental, emocional y físico junto con la discapacidad de las alegrías de la vida y las ganancias futuras perdidas.

Cohen fue autorizado después de la investigación externa de Bravo sobre las reclamaciones en su contra.

Rhony fue brevemente fuera del aire después de la temporada 13, pero se reinició con un elenco completamente nuevo en 2023 para las temporadas 14 y 15 que incluían a Sai de Silva, Ubah Hassan, Erin Dana Lichy, Jenna Lyons, Jessel Taank y Brynn Whitfield.

Pero el nuevo elenco también luchó. Página seis Poco después de que comenzara la filmación, se usaron insultos raciales en el set. La serie reiniciada luchó durante sus dos temporadas antes de que el espectáculo fuera eliminado por completo.

Los fanáticos de la querida franquicia parecían saber que los días de Rhony estaban contados.

“No es sorprendida y tampoco tan molesto”, comentó un fanático sobre una publicación de Instagram que compartió las noticias.

“Este espectáculo fue muy estremecido. Me alegra que se cancele”, dijo otro.

“La escritura ha estado en la pared durante meses”, alguien más intervino.

Un cuarto escribió: “Ojalá hicieran dos shows … Disfruto de este nuevo grupo, ¡pero se siente diferente que las amas de casa, lo cual también está bien!”