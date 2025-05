Channing Tatum y Pedro Pascal escriben poemas para el libro de Mustafa del músico canadiense | Poesía

Los actores Channing Tatum y Pedro Pascal han escrito poemas para una nueva antología seleccionada por el músico y poeta canadiense Mustafa que también incluye contribuciones de los escritores George Saunders, Max Porter y Hanif Abdurraqib.

El libro, titulado Nour, explora temas de ceremonia, pérdida y adoración. “Me dijiste que Dios no era real/ mientras nos sentamos en el agua en la oscuridad esa noche/ No pude ver tus ojos, pero podía sentir la ira/ en el agua”, abre el poema de Tatum, extraído debajo de Pascal.

El álbum debut de Mustafa, Dunya, fue lanzado en septiembre pasado; Mucho antes de eso, había comenzado a coleccionar créditos de composición de canciones para los gustos de She Loves Control de Camila Cabello, la atención de The Weeknd y el monstruo de Justin Bieber y Shawn Mendes.

La portada de Nour. Fotografía: Yasin Osman/cortesía de Wetransfer

Su trabajo a menudo se ha centrado en el impacto de la violencia de las pandillas y la muerte de los amigos, basándose en sus experiencias al crecer en el vecindario Regent Park de Toronto, el primer proyecto de vivienda social de Canadá. No ha regresado a Regent Park desde que su hermano fue asesinado en 2023, le dijo a una audiencia en un evento de lanzamiento para Nour con el actor Daniel Kaluuya el jueves por la noche.

“En mi mente quiero hablar de mi hermano”, dijo a George Saunders en una discusión con el autor, una transcripción de la cual se incluye en Nour. “¿Pero es mi responsabilidad? Pero fue asesinado, quiero reinventar su memoria. Quiero escribir belleza donde no estaba. Pero tampoco quiero malinterpretar la realidad de la dureza de lo que era”.

Mustafa le dijo a Saunders que se encuentra leyendo páginas de la novela ganadora del escritor Lincoln en el Bardo a “niños en el capó … porque has desarrollado tu propio idioma y tu propio universo, es como si fuera un universo al que todos tenemos acceso y todos tenemos el mismo derecho a entrar”.

Nour “es lo más importante de lo que he sido parte”, dijo Mustafa a los asistentes en el evento de lanzamiento. El libro también presenta el trabajo del poeta Noor Hindi y los músicos Daniel César y Dev Hynes, entre otros.

“Con el arte, todos tenemos que rendirnos, especialmente cuando se trata de poesía”, dijo Mustafa. “No puedes simplemente armar diferentes dispositivos literarios y esperar belleza. Existe este hilo invisible que une un gran trabajo”.

Mustafa, poeta, músico y curador de Nour. Fotografía: Samuel Engelking

Adorar la rendición de Channing Tatum

Me dijiste que Dios no era real

Mientras nos sentamos en el agua en la oscuridad esa noche

No pude ver tus ojos pero podía sentir la ira

en el agua. Dijiste si había y ese dios

podría dejar que un niño fuera violado, no era un dios

vale la pena adorar. Se dijeron muchas otras cosas

En muchas noches en ese agua enojada

Principalmente hablar de poder empapado en alcohol y miedo

Entonces es seguro decir que nunca he conocido la religión

Todavía escucho tu voz decir: “Adora cualquier cosa

es para los tontos “sobre el sonido aburrido del fútbol en la televisión

Siempre imagino payasos en bicicletas con canastas en el frente

Tocarse y montar en círculos

Pero mi gran secreto es que siempre te he sentido

Ángeles sentidos. Sintió amor.

Sintió la magia de tan profundamente cuidando a otro

Nunca supe cómo llamarlo exactamente.

Ahora, mientras escribo esto, tal vez eso es lo que ha sido la adoración para mí

He oído decir, Dios es amor. Quizás mi camino para adorar

es amar. Cada persona que conozco. Como imprudente o estúpido

Como puede ser. Pero también adoro

Mis sábanas, mi almohada favorita. Adoro el sentimiento

Justo antes de tomar café, el olor del desayuno

Me he encantado tanto como me he desviado por esta vida.

Amado tan duro que casi me amaba a mí mismo

justo fuera de este mundo porque era demasiado

Pero ahora me rindo a los pies de cada día

que puedo experimentar la belleza, la calidez del amor

Sol en mi piel

Nunca he conocido la religión pero siempre he

conocido. Mi amor. Amar. Amar.

Siempre adoraré el amor. me rindo

Mi amor siempre. Renuncio a mi amor para siempre.

Sin título por Pedro Pascal

Te veo

Bloomer tardío

Fumar justo después del amanecer por primera vez.

Usar pantalones y comprar almohadas

Lanzando efectivo

Luego dejándolos solos en el armario de un extraño.

La lámpara de hongos dice “¿Qué demonios? Déjano de aquí”.

Le explico que primero tengo que volver

y de regreso y de regreso

Hasta que entiendo que siempre estaré enamorado de esas huellas.

“Bien.”

La gente fuma aquí

Porque les gusto. Me vemos sentado cerca de la mierda del pájaro, inventando cosas que nunca sucedieron.

Pero son geniales con eso.

Alguien me dice que fue secuestrada por un hombre que sostenía un cuchillo en su cuello

Porque su hermana siempre elige a los hombres equivocados.

Le digo que era una cama muy tardía.

Toda la otra charla sucede solo

Nunca en un espejo y nunca a ti.

Pero a los objetos atrapados por mi hostilidad,

por la forma de este dolor.

Once meses y solo esto:

Me sorprende el rayo de tu presencia

Ahora que te has ido.