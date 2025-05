Yungblud revela que ha pensado en convertirse en político

Regístrese en el boletín semanal gratuito de Roisin O’Connor ahora escuche esto para la canción interior en todo lo relacionado con la música Obtenga nuestro ahora escucha este correo electrónico gratis Obtenga nuestro ahora escucha este correo electrónico gratis

El cantante Yungblud ha dicho que quiere “proporcionar algo bueno en algún lugar” y ha contemplado convertirse en político.

El jugador de 27 años de Doncaster, el nombre real de Dominic Richard Harrison, dijo que ya se conecta con la gente a través de sus conciertos y festival Bludfest, que ofrece boletos más baratos en comparación con muchos otros festivales de música del Reino Unido.

El artista de música le dijo a BBC One Show Domingo con Laura Kuenssberg Esa música se ha convertido en “una cosa de privilegio” y que “no puede tocar en un festival donde es como 800 quid un boleto”.

Cuando se le preguntó si había pensado en convertirse en político, dijo: “En realidad he pensado en eso, sé que es una locura.

“Siento que comienzas algo como músico y luego te conectas con personas a diario, como si siempre haga un esfuerzo por ver a la gente fuera de los conciertos y ver a la gente caminar por el festival.

“Toda esta comunidad se basó en la conexión humana, sobre cómo viven las personas y con qué la gente lucha. Pensé que tal vez algún día, creo que podría hacer algo que sería, podría proporcionar algo bueno en algún lugar.

“Creo que eso realmente me ha pasado por la cabeza: yungblud el político”.

Yungblub ( Invisión )

El cantante, descrito por Kuenssberg como un “portavoz” para la Generación Z, también discutió las nociones modernas de masculinidad y dijo que esto es algo que explora en su nuevo álbum, Ídolos.

“Con este álbum, dije al comienzo, realmente quiero abrazar mi masculinidad, lo cual es una locura decir en 2025”, dijo.

Continuó: “Lo que entró en este nuevo álbum fue, como, hay un tipo diferente de masculinidad. Hay una hermosa, pura, amorosa, cariñosa, pero también … me gusta boxear, me gusta cantar, pero también me gusta usar una falda escocesa.

Disfrute del acceso ilimitado a 100 millones de canciones y podcasts sin publicidad con Amazon Music Regístrese ahora para una prueba gratuita de 30 días. Se aplican los términos. Prueba gratis ANUNCIO PUBLICITARIO. Si se inscribe en este servicio, ganaremos la comisión. Este ingreso ayuda a financiar el periodismo en todo el independiente.

Disfrute del acceso ilimitado a 100 millones de canciones y podcasts sin publicidad con Amazon Music Regístrese ahora para una prueba gratuita de 30 días. Se aplican los términos. Prueba gratis ANUNCIO PUBLICITARIO. Si se inscribe en este servicio, ganaremos la comisión. Este ingreso ayuda a financiar el periodismo en todo el independiente.

“Hay un nuevo tipo de masculinidad que puede estar ahí afuera y que se puede mostrar, y, como digo, con esta comunidad lo que quiero dar es que quiero dar amor y amor puro”.

La estrella de la música, que ha hablado abiertamente sobre sus luchas de salud mental, discutió cómo trata el odio y dijo que “cerró” después de que alguien se le acercó en un pub en el este de Londres y le dijo: “Tu música es terrible”.

“Recuerdo que tenía 22 años y estaba tratando de gustar (pensar) ¿Cómo respondo a esto? Y era simplemente, como, ‘Oh sí, genial’. Realmente me cerré. Pienso en eso probablemente una vez por semana”, dijo.

El músico, conocido por canciones que incluyen “Cotton Candy” y “Fleagag”, ha tenido dos álbumes número uno en la lista del Reino Unido con ¡Extraño! en 2020, y su álbum homónimo en 2022.

A principios de año, recibió el Premio al Disruptor del Año en los Premios de Música Northern Northern Nordoff y Robbins, celebrada en Liverpool.