El Papa Leo XIV vio una película de cónclave para prepararse, el hermano dice | Cónclave

Los observadores del Vaticano no fueron los únicos consultar al cónclave de la película antes de la elección fundamental de un nuevo Papa.

El nuevo pontífice, el cardenal Robert Francis Prevost, quien tomó el nombre de Leo XIV, vio la película de 2024 dramatizando el proceso de selección del Vaticano antes del secuestro de los cardenales que lo eligieron para dirigir la Iglesia Católica, según su hermano mayor.

John Prevost, el medio de tres hermanos Prevost, Robert, ahora el primer Papa estadounidense, es el más joven, le dijo a la afiliada de NBC WMAQ-TV en su Chicago natal que habló con su hermano menor un día antes de que comenzara el cónclave.

“Dije: ‘¿Estás listo para esto? ¿Viste el cónclave de la película, para que sabes cómo comportarse?’ Y acababa de terminar de ver la película ”, se rió Prevost. “Entonces él sabía cómo comportarse”.

El anciano Prevost agregó: “Quería distinguirlo [the real conclave]ya sabes, ríete de algo porque ahora es una responsabilidad increíble “.

El thriller de drama dirigido por Edward Berger, basado en la novela de 2016 de Robert Harris, dramatizó el proceso de selección de un nuevo Papa después de la muerte de uno muy popular y moderado. La película ficticia, aunque basada en detalles reales, procesos y dinámicas dentro del Vaticano Insular, muestra intriga política, chismes y rivalidades dentro de la iglesia, que finalmente culmina en la elección de un candidato sorpresa.

En la vida real, el nuevo Leo XIV estaba en unas listas cortas para Pope, dado que ningún estadounidense había sido elegido para dirigir la Iglesia Católica, y el hecho de que fue nombrado Cardinal hace solo dos años. Según su hermano, el propio Prevost dudaba de sus posibilidades.

“No lo creía”, dijo John Prevost. “No lo creí y Rob no lo creía, debería decir que el Papa Leo no lo creía en absoluto, porque no habrá un Papa estadounidense que fuera la actitud”.

Sin embargo, John Prevost creía que su hermano estaba en una grave disputa. “Lo que estaba leyendo y lo que estaba escuchando era que había tres candidatos sobresalientes que estaban en primer, segundo y tercer lugar”, dijo, “el cardenal de Filipinas, el [Vatican] Secretario de Estado y él [Robert]. “

Después de un cónclave relativamente corto, un día y cuatro rondas de votación que terminó el jueves por la noche, la hora local, el Papa Leo XIV asumió el papel desocupado por el Papa Francisco, quien murió a los 88 años el mes pasado después de un largo período de mala salud, con un discurso en español e italiano a los muchos reunidos en St Peter’s Square. (El nuevo Papa ha pasado la mayor parte de su carrera eclesiástica en Perú, y es un ciudadano naturalizado del país sudamericano). Ahora se encarga de guiar a los 1.400 millones de católicos del mundo en tiempos cada vez más turbulentos, probablemente tendrá poco tiempo para las películas. Pero su hermano proporcionó una idea de cómo le gusta relajarse de las serias responsabilidades.

“Primero hacemos Willle, porque esto es algo normal, está bien”, dijo John Prevost. “Hacemos palabras con amigos. Es algo para mantener su mente fuera de la vida en el mundo real”.

Prevost también compartió la reacción de su familia a la noticia de que su hermano se había convertido en el 267º Papa de la historia, y el primer pontífice de los Estados Unidos. “Es totalmente irreal, es totalmente surrealista”, dijo. “Es algo tremendo asimilar, pero es algo de lo que estar muy orgulloso”.