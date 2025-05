Las luces azules y la industria ganan en grande en TV BAFTAS: en una noche llena de sorpresas

Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts para ver las últimas noticias y reseñas de entretenimiento Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts

Los premios BAFTA TV 2025 fueron una noche llena de sorpresas, lágrimas y pantalones brillantes muy grandes.

Traidores nosotros El presentador Alan Cumming hizo su debut como anfitrión en la ceremonia, con la alfombra roja lanzada para las estrellas de la pequeña pantalla en el Royal Festival Hall de Londres el domingo por la noche.

El mayor premio de la ceremonia, el mejor drama, fue al drama policial de Set de Irlanda del Norte Luces azules.

Escrito por los ex periodistas Declan Lawn y Adam Patterson, la serie de la BBC venció a la dura competencia de la adaptación de Hilary Mantel Salón de lobo (el favorito para llevar a casa el honor), así como Sherwood y Supacell.

Otro ganador sorpresa fue Industria La estrella Marisa Abela, cuyo intenso giro como Yasmin en la tercera serie del drama de banqueros de la BBC de alta octana le valió el premio a la actriz líder. Abela era, posiblemente, competir en la categoría más fuerte de la noche, contra Anna Maxwell Martin (quien dio el desempeño de su carrera en el drama de los crímenes verdaderos Hasta que te mate) y Monica Dolan (que era tan excelente como siempre en Sr. Bates vs la oficina de correos), así como Billie Piper (Cuchara), Lola Petticrew (No decir nada), y Sharon D Clarke (Sr. Loverman).

Aceptando su premio, Abela, de 28 años, agradeció Industria Los escritores Konrad Kay y Mickey Down, diciendo: “Yasmin cambió mi vida”. El actor agregó que, a pesar de que su personaje comenzó solo “llevando ensaladas” a la oficina, los escritores habían permitido que Yasmin evolucionara. “Escribiste con tanta emoción y ferocidad, y me permitió ir por ello, y te lo agradezco tanto por eso”, dijo.

El premio para el actor principal, mientras tanto, fue a Lennie James por su papel de hombre mayor gay en la BBC’s Sr. Loverman. La estrella, compitiendo contra la formidable lista de Gary Oldman (Caballos lentos), David Tennant (Rivales), Martin Freeman (El respondedor), Richard Gadd (Reno de bebé) y Toby Jones (Sr. Bates) – No esperaba ganar y no había preparado un discurso, pero aún así logró mover a la audiencia, diciéndole llorosa diciéndole a su familia: “Eres el amado de mi vida. No soy nada sin ti”.

Otro gran ganador fue Ruth Jones, quien ganó la actuación femenina en una comedia para Gavin y Stacey: El final. La estrella de la BBC hizo una impresión de su amado personaje galés Nessa en su discurso, diciendo: “No voy a mentir, esto es inmenso”.

Danny Dyer ganó la actuación masculina en una comedia por su alegre papel en Sky’s Sr. Bigstuff, Bromeando en su discurso: “Mi actuación fue tan mala, fue divertida”. También rompió las reglas de BAFTA al juramentar, cuando dijo: “¡Lo hice!”

ITV Sr. Bates vs la oficina de correos Ganó un drama limitado, después de convertirse en uno de los programas de televisión más influyentes de la historia, brindando luz sobre la difícil situación de los subposteros afectados por el escándalo del horizonte de la oficina de correos.

El programa ya había visto a ITV ganar un premio especial por hacer el programa, y ​​el director gerente de ITV, Kevin Lygo, pidió una compensación para los condenados injustamente, diciéndole al gobierno que “se apresure y pague a estas personas”.

También instó a todas las corporaciones de televisión a continuar haciendo series que tienen “poder para contabilizar”.

Baby reno, No se olvidó uno de los programas más comentados en la memoria reciente, ya que Jessica Gunning se llevó a casa el Premio de la Actriz de Reparto por su papel de acosador Martha, y la creadora y estrella Richard Gadd ganó el BAFTA al mejor escritor: drama.

Muchos se sorprendieron de que el gran exitoso programa de juegos de realidad psicológica de BBC One Los traidores No me llevó a casa un solo premio, con la presentadora Claudia Winkleman perdiendo el concurso de rendimiento de entretenimiento ante Joe Lycett, y otras pérdidas para el espectáculo en la realidad, el momento memorable y las categorías de equipos de manualidades de entretenimiento.

Grandes ganadores Marisa Abela y Lennie James ( BBC )

Como anfitrión, Cumming tardó un tiempo en calentarse, con un cringey Traidores-Apenador temático y una broma temprana incómoda sobre “explotar” su “cereza BAFTA”.

Recibió mucho mejor fue una parodia que realizó sobre las reglas tácitas de BAFTA, que convirtió en un libro de cuentos para niños: “Becky ganó un BAFTA. Becky se olvidó de agradecer al comisionado. ¡Uh oh! Becky ya no hace programas de televisión”.

A medida que avanzaba la noche, las risas se hicieron más grandes, y Cumming tuvo numerosos cambios en los atuendos durante toda la noche, después de comenzar con algunas pantalones azules significativamente acampanados y brillantes que levantaban las cejas entre los espectadores.

El evento también presentó actuaciones musicales de Jessie Ware y Tom Grennan.

En otros lugares, se pagaron tributos a varios actores de televisión que murieron en el último año, incluido el médico de televisión y el autor Michael Moseley y el ganador de Drag Race UK The Vivienne.

La lista completa de ganadores en los BAFTA TV de este año se puede encontrar aquí.