Revisión NonNAS: la comedia de restaurantes de Netflix basada en hechos es una cálida sorpresa | Películas de comedia

TAquí hay una gran cantidad de calidez tanto dentro como fuera de la cocina en la nueva y encantadora comedia alimentaria de Netflix, Non-Nas, un aterrizaje simple pero satisfactorio basado en la multitud justo a tiempo para el Día de la Madre en muchos países del mundo. Será una opción fácil de recolección de familias este fin de semana, proporcionando el tipo de placeres mecánicamente competentes que solían ser mucho más comunes en los años 80 o 90. La plataforma ha intentado, y en su mayoría fallado, resucitar el tipo de favorito de las películas de cable fácilmente reproducidas y fácilmente reproducibles y, aunque esto aún podría no ser tan recordado con tanta cariño en las próximas décadas, es una mejor simulación que la mayoría.

A aquellos con menos componente italiano para su familia, un nonna es una abuela, cuyo estereotipo pasa mucho tiempo en la cocina, preparando la comida con partes iguales de ajo y amor. Para Joe (Vince Vaughn, en el modo confiable de la bloques), la muerte de su nonna y luego su madre lo ha dejado sin estar bien, cuestionando qué hacer consigo mismo y su vida en el futuro. Hemos visto una gran cantidad de historias basadas en los hijos y sus padres, pero es raro explorar lo que una madre significa para un hombre de la misma manera seria, una relación extrañamente sin explotar en la pantalla. Para Joe, la pérdida ha llevado a un escalofrío y su solución poco probable es usar el dinero de su seguro de vida para abrir un restaurante en Staten Island.

Es un cocinero decente, que ha visto y aprendido en la cocina la mayor parte de su vida, pero necesita ayuda. Su idea es confiar en la sabiduría y la experiencia de NonNas, primero el mejor amigo de su madre desde hace mucho tiempo (Lorraine Bracco) y luego, a través de un anuncio en Craigslist, encuentra dos más (Brenda Vaccaro y Talia Shire). Después de completar la cocina con otro de los amigos de su madre (Susan Sarandon), van a trabajar.

Los ritmos que conforman la renovación y la apertura de un restaurante son lo que en su mayoría esperamos al ver la televisión de realidad fácilmente consumida y hay una atracción obvia y difícil de resistir a verlo todo unirse. Si bien el director Stephen Chbosky podría haber tropezado con su adaptación ejecutable del maldito musical querido Evan Hansen, se mostró en las ventajas de ser un alhelino de pared y se pregunta que entiende cómo lidiar con los ritmos a menudo exagerados de tarifa de sentimiento como esta. Es una película claramente sentimental, pero nunca es empalagosa, el guión de Liz Maccie también nos guía hacia grandes emociones de una manera que no nos obliga a sentirnos. Es sorprendente lo delicados que terminan jugando algunos de los momentos a pesar del territorio.

Estos momentos vienen no solo de Vaughn sintiendo la presencia de la familia una vez más, sino también de estas cuatro mujeres mayores que tienen la oportunidad de sentirse útiles y activos nuevamente. La transmisión de películas del club posterior al libro que dan a mujeres mayores de 60 años nuevamente los papeles principales ha sido en su mayoría un busto, desperdiciando actores como Kathy Bates, Alfre Woodard, Jacki Weaver, Sally Field y Sarandon en una tontería que deberían tener la opción y la libertad de rechazar. Nonnas offers these women something far less patronising and mostly less juvenile (for once, no accidentally-does-drugs-at-awkward-moment sequence – hurrah – although some slapstick kitchen sparring wears a little thin) and while more depth could inevitably be afforded to each character (a scene of the quartet getting tipsy on limoncello while sharing their regrets is so effective that we crave more), there’s something unusually more human sobre cómo se tratan a las mujeres. Estamos acostumbrados a ver a Sarandon dándonos lo mejor (aunque está mucho mejor adecuada para interpretar al glamoroso chef de pastelería aquí que que era una loca dama de gato en los fabulosos cuatro), pero reuniéndonos con Shire, Bracco y Vaccaro se sienten como un regalo, los actores que no han tenido el mismo aumento de la ligera uplicle en las mujeres mayores en la pantalla, viejos amigos que nos reúnen en la mesa.

Si bien no esperaba que se acercara a la barra injustamente alta establecida por el reciente clásico de cocina The Taste of Things, podría haberlo hecho con un poco más del proceso de preparación de los platos. Hay casi suficiente de los placeres sensuales de los alimentos para que nos hagan hambre, pero no tanto detalles como me hubiera gustado. Sin embargo, lo más importante es que Chbosky nos hace preocuparse genuinamente lo que sucede con el negocio a medida que se produce el último acto porque, por fórmula que sea la película, hay una falta refrescante de conflictos innecesarios. Sigue siendo castigado y enfocado (y uno imagina, en su mayoría fiel a la vida) y, por lo tanto, cuando llegan las victorias, son mucho más fáciles de animar. NonNas tiene una sinceridad directa que lo hace disminuir fácilmente.