El primer día del juicio de tráfico sexual de Sean Combs termina cuando los fiscales dicen que ‘dirigió una empresa criminal’ | Sean ‘diddy’ peines

El El lunes comenzó el lunes, los fiscales declararon que “había otro lado” en el hip-hop de los fiscales, diciendo que “había otro lado” en el hip-hop de los fiscales, y señaló que tres mujeres testificarían durante el juicio que pueden hablar con el hip-hop de los fiscales y señalando que Tres Mujeres que pueden hablar con el juicio que pueden hablar con el juicio que pueden hablar durante el juicio que pueden hablar durante el juicio que pueden hablar durante el juicio que pueden hablar durante el juicio.

Combs, de 55 años, fue arrestado en septiembre de 2024 y ha sido acusado de un cargo de conspiración de extorsión, dos cargos de tráfico sexual y dos cargos de transporte por prostitución, todos los cargos por delitos graves.

Más de 100 personas se presentaron en la fila fuera del Palacio de Justicia de Manhattan el lunes por la mañana para echar un vistazo a los jugadores en este caso de alto perfil y verlo desarrollarse. Entre los que estaban en la fila estaban periodistas, creadores de contenido, residentes de Nueva York y fanáticos del magnate de la música.

Antes de que comenzaran las declaraciones de apertura, el jurado de 12 residentes de Nueva York fue seleccionado y sentado. En la sala del tribunal, los miembros de la familia de Combs, incluida su madre, Janice Combs e hijos, se sentaron en la primera fila.

La fiscal Emily, un Johnson, acusó a los peines en su declaración de apertura de amenazas, drogas y violentamente que las mujeres coaccionan en sexo. Ella dijo que Combs tenía una camarilla interior que lo ayudó a encubrir los supuestos delitos, y que los recursos de la compañía se usaron para cumplir con sus deseos sexuales.

“A veces se llamaba a sí mismo el rey, y esperaba ser tratado como tal”, dijo.

Combs, alegó la fiscalía, junto con su círculo íntimo, “cometió el crimen tras el crimen” durante 20 años.

El caso de la fiscalía, según la declaración de apertura de Johnson, incluirá cuentas de tres mujeres, la ex novia de Combs, Casandra Ventura (conocida como Cassie), y dos Jane sí. Una de las mujeres no identificadas es una ex empleada que está programada para testificar que Combs se obligó a su sexual en múltiples ocasiones.

En el centro del caso de la fiscalía hay un asalto que tuvo lugar con Combs y Ventura en un hotel de Los Ángeles en 2016. Las imágenes de vigilancia de ese incidente se enfrentaron a los titulares cuando estalló el año pasado, a pesar de que, como Johnson señaló, un intento de Combs y su jefe de personal para “negociar un acuerdo” con el hotel.

El abogado de Combs, Teny Geragos, comenzó su declaración de apertura diciendo que Combs “es un hombre complicado, pero este no es un caso complicado”. Geragos dijo que los fiscales intentaban doblar relaciones sexuales consensuales como tráfico sexual, y dijeron que Combs y sus novias participaron en un “estilo de vida de Swingers”.

“No funcionará”, dijo, luego agregó: “Este caso se trata de la vida sexual privada y personal de Sean Combs, que no tiene nada que ver con sus negocios legales”.

Geragos dijo que las mujeres en la vida de Diddy “eran fuertes, capaces, y estaban enamoradas de él” y que “la evidencia le mostrará a un individuo muy defectuoso, pero no le mostrará un estante, un traficante de sexo o alguien que transporta prostitución”.

Geragos agregó que las mujeres tenían “libertad para tomar las decisiones que tomaron”, y agregó que tomaron “decisiones libres todos los días durante años”.

Los miembros de la familia de Sean ‘Diddy’ Combs llegan a la corte federal en la ciudad de Nueva York el lunes. Fotografía: Timothy A Clary/AFP/Getty Images

Del video antes mencionado con Ventura, Geragos admitió que si bien era “evidencia abrumadora de violencia doméstica”, “es una evidencia abrumadora de que esta violencia doméstica está por un teléfono y no sobre el tráfico sexual”.

El primer testigo llamado después de las declaraciones de apertura fue Israel Florez, un oficial de policía de Los Ángeles que era guardia de seguridad en el Hotel InterContinental en marzo de 2016, cuando se vio a Combs en un video agrediendo físicamente a Ventura.

Florez testificó que fue llamado sobre una “mujer en apuros en el sexto piso” y luego encontró a Ventura con una sudadera con capucha en una esquina mientras Combs estaba sentado con “una mirada diabólica”.

Florez luego dijo que escoltó a Combs y Ventura de regreso a su habitación, y testificó que fue testigo de Combs supuestamente diciéndole a Ventura que no podía salir del hotel, pero luego poco después, diciéndole que se fuera.

Después de que Ventura salió de la habitación, Combs supuestamente ofreció dinero a Florez. “Me estaba diciendo: ‘No digas a nadie'”, dijo Florez, y agregó que “100%” pensó que Combs lo estaba sobornando.

Al jurado se le mostró el metraje de vigilancia del hotel que CNN publicó el año pasado de peines con una toalla, golpeando, pateando y arrastrando a Ventura por un pasillo. Luego se les mostró imágenes de las secuelas de asalto, que incluían artículos rotos y tierra en las paredes. También se mostraron imágenes de video adicionales del asalto, que era imágenes de vigilancia grabadas en el teléfono personal de Florez.

Florez testificó que no llamó a la policía porque Ventura no había respondido sus preguntas cuando habló con ella y seguía diciendo que quería irse, antes de salir del hotel con un conductor.

Durante el interrogatorio, Brian Steel, uno de los abogados de Combs, preguntó a Florez sobre por qué su informe de incidente inicial no mencionó que había escuchado a Combs decirle a Ventura que no podía irse. Florez le dijo a la corte que no creía que fuera un “hecho significativo” que valiera la pena incluir en ese momento.

Después de Florez, el segundo testigo de la fiscalía llamado el lunes fue Daniel Phillip, ex gerente de un “espectáculo de revistas masculinos”, que ha llamado un espectáculo de striptease para mujeres.

Phillip testificó que en 2012 fue pagado por Ventura para tener relaciones sexuales con ella frente a Combs, lo que dice que era “algo especial” para su entonces pareja. Después de ese evento, Phillip dijo que volvería a tener sexo con Ventura varias veces más durante el próximo año o dos en varios hoteles en Nueva York, así como en las casas de Combs y Ventura en la ciudad.

Del primer encuentro, Phillip testificó que Ventura le pagó unos pocos miles de dólares antes de tener relaciones sexuales con ella frente a Combs, que llevaba una bata blanca, una gorra de béisbol y un pañuelo sobre su rostro, mientras él se masturbaba. Combs, en un intento por ocultar su identidad, le dijo a Phillip que estaba en el negocio de importación y exportación, aunque Phillip testificó que reconoció la voz como la de Combs.

Phillip testificó que Combs pidió su licencia de conducir y le tomó una foto, diciéndole en ese momento que era “solo para el seguro”.

“Entendí que era que me estaba amenazando”, dijo Phillip a la corte.

Phillip dijo que durante los encuentros sexuales, Combs lo “dirigiría” a él y a Ventura, diciéndoles que representen ciertos escenarios y qué actúa el sexo actuar.

Phillip recordó algunos incidentes cuando dijo que fue testigo Combs, o tiran algo o golpean a Ventura. Dijo que estaba “conmocionado” y “aterrorizado” y dijo que no intervino por miedo, ya que era “alguien con poder ilimitado y es probable que incluso si fuera a la policía, que aún podría terminar perdiendo la vida”.

En otro incidente cuando Ventura fue golpeado por Combs, Phillip testificó que “trató de explicarle que estaba en peligro real si ella se quedaba con él”.

A medida que el testimonio se volvió cada vez más explícito, las tres hijas de Combs asistieron a la sala del tribunal. Sus hijos se quedaron sentados y fueron vistos pasando notas periódicamente.

El juicio comenzó en serio después de que los abogados de ambos lados eliminaron a varios jurados el lunes por la mañana, con el abogado de Combs, Marc Agnifilo, señalando que los fiscales eliminaron siete jurados posibles negros. La fiscalía dijo que no demostró ningún sesgo durante la selección del jurado y seleccionó un “grupo muy diverso de jurados”. El juez negó el desafío del abogado de Combs y luego procedió con declaraciones de apertura.

Los fiscales federales alegan que Combs utilizaron su expansivo imperio multimedia como una “empresa criminal” con la ayuda de asociados y empleados, para participar o intentar participar en delitos, incluidos el tráfico sexual, el secuestro, el trabajo forzado, el incendio provocado, el biberoso, el entorno de participar en la prostitución y la obstrucción de la justicia, durante varias decisiones.

Combs se declaró inocente de todos los cargos y niega firmemente cualquier irregularidad. A principios de este mes, él rechazó un acuerdo de declaración de culpabilidad durante su último juicio audiencia.

Si es declarado culpable, Combs, que ha estado bajo custodia desde su arresto en septiembre, enfrenta la posibilidad de pasar el resto de su vida tras las rejas.

Se espera que el juicio dure aproximadamente ocho semanas, con testimonio de al menos tres, posiblemente cuatro, acusadores, según Reuters.

El lunes, el tribunal se aplazó a las 5pm ET. El juicio se reanudará el martes por la mañana, y Phillip espera volver a tomar el stand para continuar su interrogatorio.

Los procedimientos se llevan a cabo en el Tribunal de Distrito Federal en el Bajo Manhattan. Debido a las regulaciones de la corte federal, el juicio no será televisado.