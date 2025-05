Robert de Niro ataca a Trump en el discurso de Cannes: “Este no es solo el problema de Estados Unidos” | Festival de Cine de Cannes

El actor Robert de Niro, después de un breve período de abstención, ha regresado a su robusta crítica pública de Donald Trump, utilizando su discurso de aceptación de Palme d’Or en el Festival de Cine de Cannes para atacar al recién ataque al presidente de los Estados Unidos.

Hablando durante la ceremonia de apertura del 78º Festival de Cine en Francia, De Niro dijo que el comandante en jefe reelegido de Estados Unidos planteó una amenaza global.

“En mi país, estamos luchando como el infierno por la democracia que una vez damos por sentado”, dijo. “Eso nos afecta a todos aquí, porque el arte es el crisol que une a las personas, como esta noche. El arte busca la verdad. El arte abraza la diversidad. Es por eso que el arte es una amenaza”.

A medida que estallaron los aplausos en el Grand Lumiére, el cine más grande de Cannes, De Niro continuó:

“Por eso somos una amenaza para autócratas y fascistas. El presidente filisteo de Estados Unidos, Ha[s] había nombrado jefe de una de nuestras principales instituciones culturales [the Kennedy Center]. Ha reducido la financiación y el apoyo a las artes, humanidades y educación “.

De Niro luego se dirigió al anuncio sorpresa de Trump hace 10 días que planeaba poner un arancel del 100% sobre las películas hechas fuera de los Estados Unidos.

“No se puede poner un precio de la creatividad”, dijo De Niro, “pero aparentemente puede ponerle un arancel. Por supuesto, esto es inaceptable. Todos estos ataques son inaceptables. Y esto no es solo un problema estadounidense, es global. Al igual que una película, no podemos simplemente sentarnos y mirar. Tenemos que actuar y tenemos que actuar ahora”.

De Niro concluyó su discurso con un llamado de reunión para que las personas tomen medidas, “sin violencia, pero con gran pasión y determinación”.

“Es hora de que todos los que se preocupan por la libertad se organizaran”, dijo, “para protestar, y cuando hay elecciones, vote. Vote. Esta noche, y durante los próximos 11 días, mostramos nuestra fuerza y ​​compromiso al celebrar el arte en este glorioso festival. Liberté, égalité, fraternité”.

El actor Leonardo DiCaprio presentó a De Niro, ahora de 81 años, con el premio antes de la película de la noche de apertura, la comedia francesa Partir Un Jour. De Niro fue presidente del jurado en el festival en 2011 y durante mucho tiempo ha sido un habitual en la croisette.

Algunas de sus películas clave también se han estrenado en el festival, incluidas las calles malas de Martin Scorsese en 1973 y Once Upon a Time in America de Sergio Leone en 1984.

El Cannes de este año ha estado marcado hasta ahora por su compromiso con los asuntos del mundo real. La condena y sentencia de una de las estrellas más celebradas del festival, Gérard Depardieu, por cargos de agresión sexual más temprano el martes dominaron la discusión durante el primer día.

Junto con los aranceles de Trump y la nueva prohibición de vestidos de alfombra roja desnuda o excesivamente voluminosa, demostró ser un tema de conversación inevitable en la conferencia de prensa del jurado en la tarde, con la presidenta de este año, Juliette Binoche, diciendo que sintió que su coprotagonista en algún momento no era “no un monstruo”.

“Es un hombre que perdió su aura debido a los hechos que ocurrió y fueron mirados por un tribunal “, dijo.” La estrella de una película es un rey para mí. [But] Lo que es sagrado es cuando creas, cuando actúas, y él ya no es sagrado … ahora el poder se encuentra en otro lugar “.

Mientras tanto, los trabajadores independientes del festival organizaron una pequeña protesta en la ceremonia de apertura por segundo año consecutivo.

Con el respaldo del colectivo de la Unión, Sous Les Écrans La Dèche, los trabajadores, que incluyen conductores y proyeccionistas, dijeron que buscaron reiniciar las negociaciones sobre las regulaciones de seguros de desempleo que protegerían mejor sus medios de vida.

El Festival de Cine de Cannes se extiende hasta el 24 de mayo.