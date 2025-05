‘Necesitamos hacer algo’: la compañía que libera películas palestinas que nadie más lo hará | Industria del cine

In Marzo, los campamentos, un documental sobre el movimiento de protesta pro-palestina en los campus universitarios de EE. UU., Se inauguró en el Angelika Film Center en Nueva York. El mercado teatral de no ficción nunca ha sido ventosa en los Estados Unidos, pero este es un momento particularmente difícil para los documentales, y mucho menos las películas sobre temas candentes considerados políticamente sensibles o, bajo la nueva administración, absolutamente peligrosa; Una de las materias principales de los campamentos, el activista estudiantil de la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil, permanece detenido por la aplicación de inmigración y aduanas (ICE) sin cargo por ningún delito. Los distribuidores a gran escala, incluidos todos los principales servicios de transmisión, son cada vez más cautelosos de cualquier cosa considerada controvertida, dejando películas como Union, en el Amazon Labor Union, o el documental palestino-israelí ganador del Oscar, no hay otra tierra sin distribución en los Estados Unidos.

Sin embargo, durante una carrera exclusiva de primer fin de semana, los campamentos ganaron $ 80,000 en el Angelika, el promedio por pantalla más alto para un documental desde la sola libre ganadora del Oscar en 2018. Ese número puede sonar como maní en comparación con, por ejemplo, el recorrido multimillonario de una película de Marvel, pero es un Vinencia significativa para la taquilla especializada -y la validación para una película cuya mera existencia, como narrativa pro-palestina, condujo a amenazas de violencia en el Angelika, un incidente de vandalismo en el lobby del teatro y la censura de las redes sociales de sus anuncios.

Que llegó a un teatro es obra de Fotos de sandíauna compañía de financiamiento y distribución de cine en surgir con el objetivo de llevar voces palestinas y otras voces marginadas a nuevas audiencias. El sello con sede en Chicago, fundado por los hermanos Hamza y Badie Ali en abril de 2024, está apresurando a obtener películas palestinas en pantallas grandes y pequeñas, llenando un agujero crucial en el mercado de entretenimiento y proporcionando una salida para una comunidad de larga data.

“Nos vemos a nosotros mismos como un distribuidor que está dispuesto a correr riesgos”, dijo Hamza Ali a The Guardian de las oficinas de Chicago de la etiqueta. Para la mayoría de las pizarras de Watermelon, incluidos los campamentos, el drama narrativo de conjunto de Cisjordania El maestro y la película de antología palestina de la zona cero, “los distribuidores no quieren correr el riesgo debido a la reacción.

Hamza y Badie Ali. Compuesto: imágenes de sandía

Los hermanos Ali concebieron por primera vez imágenes de sandía, llamadas así por la fruta que se convirtió en un símbolo de la resistencia palestina, compartiendo los colores de la bandera nacional, a raíz del 7 de octubre de 2023, los ataques de Hamas que precipitaron la guerra inacobable de Israel en Gaza, que tiene delicado Más de 62,000 palestinos y destruyeron casi todos los hogares del territorio. La etiqueta honra a su padre Malik y al tío Waleed, los americanos palestinos que, en 1976, fundaron MPI Media Group en Chicago como una pequeña compañía de distribución a medida; Los empresarios se graduaron de entregar rollos de películas en proyecciones seleccionadas a derechos de televisión, DVD y acuerdos de distribución extranjera.

Como, según su conocimiento, la única compañía de distribución liderada por palestina en América del Norte, “nos dimos cuenta de que necesitamos hacer algo” a raíz de la guerra en Gaza, dijo Badie. Las imágenes de sandía, como una etiqueta específicamente dedicada a la perspectiva de Palestina y otros movimientos de resistencia, era “una oportunidad que sentimos que tuvimos que hacer”.

Los hermanos se han centrado, en parte, en dar películas que desafían la narrativa convencional de los Estados Unidos sobre Palestina, una que invariablemente privilegia las justificaciones del estado israelí, una carrera teatral. De la zona cero, una antología de pantalones cortos de 22 directores palestinos sobre la vida y la muerte en Gaza, tocada en teatros seleccionados e hizo la lista de Oscar a la mejor película internacional. In January, Watermelon acquired the US distribution rights for The Teacher, a political thriller from the Palestinian-British director Farah Nabulsi starring Saleh Bakri and Imogen Poots, whose distribution prospects languished after premiering at the Toronto Film Festival in 2023. The film, based on a real 2011 prisoner swap, when Israel freed more than 1,000 Palestinian prisoners in exchange for one IDF soldier, hit US teatros en abril.

Y este mes, la compañía lanzó Sandía+un nuevo servicio de transmisión que servirá como hogar para sus próximos lanzamientos, así como varias décadas de cine palestino: películas con un alcance limitado o derechos de distribución caducados, si incluso estaban disponibles en Occidente para empezar. “Garantiza que no tengamos que depender de nadie para asegurarnos de que se ve estos títulos”, dijo Badie. “Siempre tendremos nuestra propia plataforma, al menos, como un respaldo, si está siendo rechazado por esto o aquello, tendrá una casa sin importar qué”.

El servicio de suscripción, que cuesta $ 7.99 al mes o $ 79.99 anualmente, ha obtenido los derechos de 70 películas, incluidos los nominados al Oscar Omar, cinco cámaras rotas y Theeb, con planes de expandirse más allá de la perspectiva palestina. “Palestina no está sola”, dijo Hamza. “El movimiento pro-palestino está creciendo, pero queremos ser inclusivos y expandirnos más allá de eso”, como el documental de Hind Meddeb, Sudán, Recuerd Us, una película sobre la revolución sudanesa de 2019 que sandía adquirido Este mes para un lanzamiento en EE. UU. A finales de este verano. “La creciente comunidad global del sur es donde está el futuro”, dijo Badie. “Y solo queremos estar por delante”.

A Still de los campamentos. Fotografía: Fotos de sandía

El objetivo final, según el Alis, es organizar una amplia variedad de contenido (reality shows, programas de cocina, comedia de pie y cortometrajes, algunos originales y otros adquiridos) que ofrecen una perspectiva diferente desde el tranquilo tropo predominante de personajes árabes y/o musulmanes como perpetradores de violencia. “Nuestro trabajo es mostrar que esto no es quienes somos”, dijo Badie. Rompera la reacción de los campamentos, que reflejaban los esfuerzos para evitar que los teatros jueguen la autodistribuida de ninguna otra tierra, solo reforzó la misión de la compañía. “Están nerviosos por lo que estamos haciendo”, dijo Badie. “Pero al mismo tiempo, si no estamos obteniendo este calor, siento que no estamos haciendo nuestro trabajo. Realmente queremos desafiar la representación de cómo nos vemos”.

Los hermanos están continuamente en busca de nuevos proyectos independientes, no ficción o ficción, pero señalaron que, por el momento, las películas palestinas están incumpliendo a Watermelon, como actualmente el único negocio liderado por palestinos en la ciudad. “Esperemos que veamos un momento en el que otros distribuidores también quieren estas películas, para que haya competencia”, dijo Hamza.

Mientras tanto, Watermelon continuará persiguiendo su doble misión: proporcionar una salida para las perspectivas palestinas y otras perspectivas marginadas y, como dijo Badie, “hacer películas de largo alcance que nos humanizan y que atraigan a un público más amplio”.

“Vamos a hacer nuestra parte”, agregó Hamza. “Es representación y humanización”.