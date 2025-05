Cassie Ventura a la parrilla sobre mensajes explícitos en el día cuatro de Sean ‘Diddy’ Combs Trial | Sean ‘diddy’ peines

La cantante Casandra “Cassie” Ventura, una ex novia de Sean “Diddy” Combs y un testigo clave en el juicio federal Interrogatorio que duró todo el día y continuará el viernes.

El jueves por la mañana, uno de los abogados de Combs, Anna Estevao, abrió su interrogatorio de Ventura preguntando: “Usted y Sean Combs estaban enamorados durante 11 años, ¿verdad?”

“Sí”, dijo Ventura.

Durante las primeras horas de interrogatorio, Combs, que estaba sentado en la sala del tribunal con un suéter de bronceado, Miró a Ventura mientras respondía preguntas sobre el estrado. Combs Hijos y madre estuvieron presentes en la sala del tribunal, así como en su publicista. El esposo de Ventura también estuvo presente.

Otros en la sala del tribunal incluyeron abogados, periodistas y miembros del público, incluidos podcasters y creadores de contenido.

Cuando Ventura, que tiene ocho meses y medio de embarazo, entró en la sala del tribunal, no miró a los peines y no parecía mirarlo en ningún momento durante el día del jueves. Ella ha estado mirando directamente hacia adelante o a su pantalla mostrando las exhibiciones.

El equipo de defensa pasó la primera media hora de su interrogatorio estableciendo la confianza y el amor que alguna vez fue entre Ventura y Combs, con frecuencia en sus preguntas recordó el testimonio de Ventura de principios de esta semana.

“Era carismático, una gran personalidad, más grande que la vida”, testificó Ventura. “El comienzo de la relación fue realmente rápido, acelerado, aterrador. Pero cuanto más tiempo pasé con él, su verdadera personalidad salió, dulce, atenta”.

Entonces la defensa preguntó sobre los “monstruos”.

“Entonces, para hacerle feliz que le hayas dicho que querías hacer ‘ascensos’, ¿verdad?” Preguntó Estevao.

“No, hay mucho más en eso”, dijo Ventura.

A lo largo de la interroganza el jueves, La defensa citó cientos de mensajes, a través de mensajes de texto y correos electrónicos, entre Combs y Ventura, para representar su relación con el jurado, muchos de ellos explícitos.

“Para que yo sea más abierto con las cosas que hacemos en la cama, necesito sentirme seguro, como en casa … como este es mi esposo, y este es el único hombre que tendrá este lado sexual agresivo”, escribió Ventura a Combs en un correo electrónico que se muestra en la corte. “Cuando solíamos asustar cuando estábamos tan enamorados que no se hacían preguntas, se sentía bien. Como si literalmente tenía sentido para el siguiente paso en nuestra vida sexual juntos”.

Más tarde, Ventura le dijo a la defensa que los monstruos eran “una parte integral” de su relación con los peines..

En otro mensaje que se muestra al jurado, Ventura le dijo a Combs que “nunca se sintió tan amada, segura y empoderada desde que nos hemos unido”, pero que “por otro lado, su [sic] constantemente cansado de mi … “

Ventura comentó ese mensaje que “generalmente era, como, una calle de sentido único cuando se trataba de mensajes como este”.

Otros mensajes entre Combs y Ventura que se compartieron fueron mucho más gráficos y detallados, que representan los diversos deseos de ambos ex socios.

El abogado de Combs giró a la demanda que Ventura presentó en 2023.

“Cuando su demanda se publicitó en noviembre de 2023, entendió que su carrera se arruinó en ese momento, ¿verdad?” Preguntó Estevao.

“Podía entender eso, sí”, dijo Ventura.

Parecía que la defensa estaba tratando de retratar a Ventura al jurado como un participante dispuesto en los monstruos, y que las drogas y las drogas eran grandes partes de su relación.

Ventura Le dijo a la corte que tomó éxtasis, o MDMA, para “estar altos durante los monstruos” y dijo que para los puntos de su relación, ella y Combs eran adictos a los opiáceos.

Ella testificó que Combs se enojaría si hiciera drogas “sin él”.

La defensa sugirió que Combs la alentó a veces a buscar ayuda para su consumo de drogas y que él había estado preocupado por su salud.

Se vio a Combs asintiendo con la cabeza y con frecuencia susurrando a sus abogados y pasándolos notas. Él también A veces se dio la vuelta para ver quién estaba en la sala del tribunal. Parecía inquieto periódicamente, a menudo inclinado hacia atrás y hacia adelante en su silla y mirando a su abogado, Estevao, mientras ella dirigía el interrogatorio.

Justo antes de que terminara el almuerzo, el juez Arun Subramanian recordó a la defensa que tendrían que concluir su interrogatorio para mañana ya que Ventura está muy embarazada.

El abogado de Combs, Marc Agnifilo, dijo que Ventura debería poder regresar el lunes si fuera necesario, lo que llevó a Subramanian a decir: “¿En qué universo no entendiste que esto era lo que iba a suceder … no me dices que esto fuera que todos entendieran que este testigo iba a hacer esta semana?”

Ventura estaba en una habitación lateral durante ese intercambio.

Al regresar a Ventura de Break, se le preguntó nuevamente sobre los mensajes entre ella y los peines, específicamente los que sugieren que Ventura disfrutó de los monstruos.

“Diría que amar ‘Fos’ fueron solo palabras en ese momento”, testificó.

En un intercambio mencionado en la corte, Combs dijo que quería tener “un FO en este momento”, y Ventura respondió: “Lol yo también”, y agregó: “Bueno, quiero divertirme contigo”.

Después de más de ida y vuelta con los abogados defensores sobre los monstruos y cómo se discutieron, se le preguntó a Ventura sobre sus sentimientos sobre el otro ex compañero de Combs, Kim Porter, quien murió en 2018.

“Tenía algunos celos hacia la Sra. Porter”, dijo Ventura.

También se mostró un mensaje de 2013 de Ventura a Combs a la corte, que representaba los celos de Ventura que Combs, Porter y sus hijos pasaron viajes familiares juntos. Ventura testificó que estaba molesta porque no estaba integrada en la vida familiar de Combs, y en un mensaje a los peines, Ventura expresó su preocupación de que ella fuera la “pieza secundaria”.

A partir de ahí, la defensa analizó los celos mutuos que Ventura sintió al descubrir que Combs tenía otros socios y cómo se sentían Combs cuando Ventura estaba saliendo con otras personas, incluido Kid Cudi. Ventura también testificó que los peines a menudo la acusan de estar con otros hombres. Durante un descanso en su relación, Combs pensó que estaba comenzando una relación con el actor Michael B Jordan e intentó ponerse en contacto con ella.

“Te parecía hipócrita que saldría con otras mujeres”, dijo el abogado de Combs, señalando que Ventura quería monogamia y reconociendo que Combs podría ser “mucho más celoso”.

“Tenía mal genio y reaccionó mal a la información que no le gustaba”, dijo el abogado, que Ventura acordó.

Sobre cómo se sentía Ventura cuando Combs tenía sospecha de que estaba viendo a alguien más, testificó: “Fue un poco aterrador”.

Durante un descanso, Combs voló un beso a sus hijos, que estaban en la sala de la corte, e hicieron un gesto cardíaco con las manos.

Los abogados de Combs también presentaron mensajes entre Ventura y Combs del 3 de marzo de 2016, que se produjo antes del monstruo que Ventura dice que ocurrió justo antes del asalto en el pasillo del hotel de Los Ángeles.

“Podemos divertirnos, no quiero que pienses que no quiero”, dijo Ventura a Combs en un mensaje el 3 de marzo.

Los abogados defensores parecían estar tratando de establecer que en el momento del video de asalto de 2016, Combs había estado experimentando retiros de los opiáceos.

En el segundo día de testimonio de Ventura el miércoles, proporcionó más detalles sobre el abuso físico y psicológico que alegó que experimentó de los peines durante su relación de vez en cuando duró unos 11 años, y acusó al magnate musical de violación y chantaje.

En un momento del estrado, Ventura se rompió en lágrimas cuando testificó que Combs la violó en 2018 en su casa después de que se habían roto. La presunta violación se mencionó por primera vez en 2023 cuando Ventura presentó una demanda civil contra los peines. La demanda lo acusó de abuso físico y sexual. Combs ha negado las acusaciones.

Los dos llegaron a un acuerdo en un día. El miércoles, Ventura reveló que recibió $ 20 millones de Combs y sus compañías en el acuerdo.

La demanda provocó la investigación federal que condujo al arresto de Combs en septiembre del año pasado.

Combs enfrenta cargos que incluyen conspiración de extorsión, tráfico sexual y transporte para participar en la prostitución. Se declaró inocente y niega todas las acusaciones. Si es declarado culpable, Combs, que ha sido encarcelado desde su arresto el año pasado, podría pasar el resto de su vida en prisión.

El interrogatorio de Ventura de la defensa se extenderá hasta el viernes. La fiscal Emily Johnson dijo que espera aproximadamente una hora de examen de redirección después de que la defensa termina el interrogatorio el jueves por la tarde.

Los fiscales también informaron al tribunal que les gustaría presentar más testigos el viernes, incluido el cantante Dawn Richard.