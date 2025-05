‘Siempre he sido mi propia camarilla’: Ciara sobre la solución de disputas y rompiendo a Tiktok con su silla Dance | Música

BAckstage en el Festival Coachella de April, más allá de los influencers, contenido de marca y PDA de celebridades, se estaba gestando un momento viral. La superestrella del R&B Ciara estaba bailando en una silla, no cualquier baile, sino un movimiento que desafía la gravedad que implicaba colocar el estómago primero en la espalda de la silla, los brazos cerrados, los pies que se mueven a la música. Ella tampoco estaba sola; Los amigos Cara Delevingne, Victoria Monét y Megan Thee Stallion también estaban haciendo la mudanza. La banda sonora fue éxtasis, el nuevo sencillo sensual del próximo octavo álbum de Ciara, Cici. El baile se convirtió en una tendencia en Tiktok, con una abuela de Miami de 75 años de miami, lo intentó con éxito.

Cuando sugiero probarlo en nuestra entrevista, la cara de Ciara se ilumina con entusiasmo. “Puedes hacerlo”, dice ella, su optimismo estadounidense me hace creer que tiene razón. “¿En qué tipo de silla estás sentado ahora mismo?” Le muestro mi número IKEA barato y su entusiasmo se sumerge un poco. Está sentada en la parte trasera de un automóvil de aspecto lujoso en un aeropuerto de Nueva York, esperando volar a Atlanta, su teléfono se mantuvo cerca de su cara para que pueda ver mejor. No es la silla que me preocupa, le digo, pero mi estado físico general. “Necesitas un poco de fuerza en tus brazos”, dice ella, sentada como para decir: “No arriesguemos”.

Ciara no era solo en el desierto de California para probar la coreografía de la silla. También hizo una aparición sorpresa durante el set de Megan Thee Stallion, realizando ROC STEADY, una canción que muestra fuertemente el innovador de 2004 de CIARA. Ese sencillo debut anunció su llegada al escenario global, llegando al número 1 en los Estados Unidos y el Reino Unido, y ganándole brevemente el título “Primera Dama de Crunk’n’B”, el subgénero enérgico que fusionó el hip-hop con el pulso empapado de sudor de la música del club.

Ciara actuando en Coachella en abril de este año. Fotografía: Kevin Mazur/Getty Images para Coachella

Ese Smash fue seguido por una cadena de éxitos que definieron a mediados de los años 100 Pop-R&B: las colaboraciones de Missy Elliott 1,2 paso y pierden el control; el himno de volteo de género como un niño; El regreso de 2018 de nivel de éxito de éxito; y mermeladas lentas sensuales como Oh, Ride y Body Party. Ahora, la artista que una vez citó a Michael y Janet Jackson como influencias es la misma que es nombrada por una nueva generación, incluidas Megan Thee Stallion, Tinashe, Tate McRae y Normani. “Es muy inspirador”, dice sobre este momento que pasa la antorcha. “Creo que más de lo que saben esos artistas. Meg me estaba compartiendo algunas palabras realmente amables después de la presentación y lo estaba asustando todo”.

Inspirando puede ser, pero ¿ser una influencia para los artistas más jóvenes la hace sentir, bueno, vieja? Ella deja escapar una risa genuina. “Escuche, tengo un cumpleaños y, por lo tanto, todavía tengo que cruzar una cierta marca en mi vida”, dice Ciara, de 39 años, evitando deliberadamente usar una determinada palabra F. “No quiero decir la edad, así de significativo es para mí. Pero mi punto es, siento que estoy comenzando. Soy mucho más sabio que ayer. Pero, ya sabes, Cici todavía está aprovechado, así que todavía no me siento viejo”.

Estaba fuera de lo que me fue a algunos porque no podían convencerme de que pensara lo que no pensaba

Su objetivo es demostrar que cuando encabeze el Mighty Hoopla del Festival Pop queer del sur de Londres. Tal es su vida ocupada: es madre de cuatro hijos; Dirige su propio sello discográfico, Beauty Marks; y es un propietario parte del equipo de fútbol estadounidense The Seattle Sounders junto con su esposo, la estrella de la NFL, Russell Wilson, que dice que todavía está aprendiendo sobre el festival. “Sé que a todos les encanta salir a Mighty Hoopla”, sonríe. “La gente quiere vivir sus mejores vidas, ser libre, divertirse, bailar, dejar feliz. Así que ese es mi objetivo: hacer que las personas experimenten todo eso”.

La disposición positiva de Ciara, casi cada respuesta se entrega a través de una sonrisa de megavatios, ha sido probada a lo largo de los años. Nacido “un orgulloso mocoso militar” en Austin, Texas, y criado principalmente en Atlanta, su madre estaba en la Fuerza Aérea mientras su padre estaba en el ejército. “No tenía mucho creciendo, para ser honesto”, dice ella. “Pero tuve un gran sueño y estaba muy convencido de mi visión de lo que vi la vida para mí”. Era una vida temprana transitoria. En un momento, la familia estaba estacionado en Alemania Oriental, con Ciara inscribiéndose en una escuela en Giessen. Todavía puede recordar la comida: “Tenía Bratwurst, pero no me gusta tanto el chucrut”, y un poco del idioma. “Solía ​​decir palabras de maldición alemana, principalmente esquética“, Se ríe.

Posición de campo … Ciara con su esposo, el jugador de la NFL Russell Wilson, en Coachella en abril. Fotografía: Rodin Eckenroth/Getty Images for YouTube Music

Después de establecerse en Atlanta, donde se unió brevemente a una niña, fue descubierta por el productor discográfico Jazze Pha, y finalmente firmada por La Reid. Ella ya tenía golosinas en su bolsillo trasero. “Creí tanto en esa canción que la mantuve cerca de mi lado”, dice ella. “Monté en mi auto, mi pequeño elemento Honda en los días, y solo conducía con la interpretación instrumental, tratando de perfeccionar cada línea”. Tener su nombre en los créditos desde el apagado fue importante para ella en una industria musical de los años 00 que no necesariamente celebró el aporte de jóvenes negras. “Realmente no pensé que estaba atado por mi etnia o mi género”, dice ella. “Luego, a medida que crecía, me di cuenta:” Oh, ese era realmente un tipo diferente de guerra que estaba peleando “, y no tenía idea de que era, y por qué lo era. Era esta joven con gran ambición y gran confianza. Estaba fuera de lo que no pudo convencerme de lo que no pensaba”.

Mientras los éxitos seguían llegando, por el instinto básico de 2010, la relación con su etiqueta se había desintegrado. Para el tercer sencillo del álbum, Gimme Dat, Ciara gastó $ 200,000 de su propio dinero en el video y el marketing. “Siempre voy a apostar por mí mismo”, afirma. Es por eso que estableció su propia etiqueta: “Nunca he creído en dejar mi carrera en manos de otra persona. Nunca lo he hecho, nunca lo haré”. Hubo otras batallas. Las disputas fueron creadas a izquierda, derecha y centro, con los medios enfrentando a Ciara contra Beyoncé y Rihanna (un intercambio de Twitter irritable en 2011 con este último fue explotada en una disputa, que la pareja “terminó” “en la Gala Met a principios de este mes), mientras que un recordatorio de Keri Hilson 2008 se había ido de 2008 se pensó que se pensaba que incluiría los ataques en los ataques en. “En nuestra industria había esto, especialmente en el pasado, donde a los ejecutivos y a los equipos les gustaba hacer que las niñas estuvieran separadas y no comprometerse entre sí”, dice Ciara. “Es muy divertido porque veo a mi esposo en [American] Fútbol y es increíble ver cuánto se muestran tanto los chicos. Y así es como siempre he vivido mi vida. Nunca he sido una persona de camarilla. Siempre digo que soy mi propia camarilla “.

Wilson ha estado en las noticias recientemente después de pedir bruscamente a Ciara a un quinto hijo a través de mensajes en sus publicaciones en las redes sociales (el hijo mayor de Ciara es de una relación anterior con el Rapper Future). Cuando Ciara discute su capacidad para crear una coreografía sorprendente incluso para sus baladas más lentas, se refiere casualmente a las canciones colectivamente como “música para bebés”. No le digas a tu esposo eso, bromeo. “Oh, él sabe”, sonríe. ¿Intenta poner tus canciones en el dormitorio? “¡Oh, mi señor, Michael!” Ella grita, antes de ponerse seria. “Ambos amamos la idea de que nuestra familia crece, para ser honesto. [Wilson] siempre cita la Biblia; Sea fructífero y multiplique. Pero me encanta ser madre. Es mi trabajo favorito de todos “.

Aparentemente, lo único que más ama es el Reino Unido; Su matrimonio de 2016 con Wilson tuvo lugar en un castillo en Cheshire. “Estoy obsesionada con la gente del Reino Unido”, dice con un acento británico dudoso, “con la energía, la cultura. Me encanta la comida”. Cuando le digo que me sorprende este último, aclara que ama la comida japonesa que a menudo come en el Reino Unido. Y el de Nando (su pedido: pollo picante, puré de camote, maíz en la mazorca).

Toda esta charla de Gran Bretaña nos devuelve a Mighty Hoopla, donde el baile de la silla sin duda hará una reaparición. Con la lista de canciones todavía en el aire, sugiero que realice una sobredosis de 2013, una porción casi inmaculada de apto de baile amado que debería bajar una tormenta. “Oh, está bien”, sonríe. “Esa es una buena retroalimentación”. Siento que ella solo está siendo amable; Si hay una cosa, los últimos 21 años le han enseñado a Ciara que es seguir sus instintos.

Ciara juega Mighty Hoopla, Parque Brockwell, Londres, 31 de mayo; CICI es lanzado 11 de julio.