Joaquin Phoenix tiene una respuesta emocional a la ovación de pie de 7 minutos para el estreno de Cannes de New Ari Aster Film

Según los informes, Joaquin Phoenix se emocionó a medida que su nueva película Eddington recibió una ovación de pie sostenida en el Festival de Cine de Cannes.

La nueva película de Medio El director Ari Aster ha sido descrito como una comedia de estado de la nación que se refiere a Covid, Cults y White Savior Complex. Está protagonizada por Pedro Pascal y Emma Stone junto a Phoenix.

La reacción del festival atrajo informes contrastantes. Variedad escribió que Phoenix había “llorado” durante una “ovación de pie de 5 minutos”, mientras que Fecha límite afirmó que era una “ovación de casi 7 minutos”.

The Hollywood Reporter También señaló a Phoenix “desgarrando” pero descrito una “ovación de pie algo apagada”.

Aster bromeó a la multitud: “No sé lo que piensas. Gracias por estar aquí. Me siento muy privilegiado de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Muchas gracias por invitarme. Y, no lo sé, ¿lo siento? No lo sé”.

El director nacido en Nueva York de 38 años agregó: “Esta fue una gran experiencia. Amo a todas estas personas a mi alrededor”.

Joaquin Phoenix en la alfombra roja ‘Eddington’ en el Festival de Cine de Cannes el 16 de mayo de 2025 ( Mesos de Tristan/Getty Images )

En una revisión de cuatro estrellas de Eddington para Lo independientela crítica Sophie Monks Kaufman escribió: “En 2020, en medio de la pandemia y la ola de las protestas de Black Lives Matter que estallaron después del asesinato policial de George Floyd, Eddington Inicialmente se escinde a la plantilla de carácter habitual de Aster.

“Nos sumergimos en las acciones diarias del Sheriff Joe Cross (Phoenix), un asmático impulsivo que se enoja tanto con el mandato estatal que le exige que use una máscara que decide postularse para el alcalde contra el enemigo de larga data Ted García (Pedro Pascal).

“Paralelamente, Joe está perdiendo a su esposa Louise (Emma Stone) por la presencia de la web del líder de culto en ciernes Vernon Jefferson Peak (un Austin Butler que roba escena y escena con escena). Sufre de un trauma misterioso, no le gusta que se toque y se refiere a ella en la tercera persona cuando está estresada.

“En episodios de bienestar, ella hace muñecas espeluznantes que Joe paga a su colega para que compre. Completar su hogar es la suegra Dawn (Deirdre O’Connell), que no disfruta más que reprender a todos: su voz a menudo se escucha fuera de la cámara mientras Joe sufre en el primer plano.

“Esta es la película más divertida de Aster hasta la fecha, y hace uso de un elenco cada vez más expansivo y cambiante para disimular el tiempo de ejecución de 150 minutos con detalles cómicos bien observados y pagos visuales. A menudo riff sobre las reacciones inexpresivas de los personajes negros y nativos americanos a Joe y su adjunto de Meathead.

“La preocupación duradera de Aster con los universos paranoicos que construimos en nuestras mentes adquiere un aspecto menos comprensivo y más maligno cuando esta autoabsorción usa una insignia de aplicación de la ley y lleva un rifle”.