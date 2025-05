Charles Strouse, compositor ganador del premio Tony de Annie, muere de 96 años | Teatro

El compositor Charles Strouse, tres veces ganador del premio Tony cuyos éxitos incluyeron a Annie, murió a la edad de 96 años. Su muerte en casa en Nueva York el jueves fue anunciada por sus cuatro hijos.

En el transcurso de una larga e ilustre carrera, Strouse compuso música para los espectáculos de Broadway Bye Birdie, Golden Boy, Aplause, Rags y Nick & Nora. Pero quizás fue mejor conocido por su puntaje para Annie, que abrió en Nueva York en 1977 y corrió durante casi seis años. La historia del valiente huérfano pelirrojo presentaba canciones de hoja perenne (con letras de Martin Charnin) que incluye mañana, nunca estás completamente vestido sin una sonrisa y es la vida dura, que fue probada por Jay-Z en un sencillo de 1998. Annie recibió siete premios Tony, incluidos el mejor musical y la mejor partitura original, y ganó el álbum Grammy for Best Cast Show. Fue adaptado como una película en 1982.

Los otros ganadores del Premio Tony de Strouse fueron la comedia de 1960 Bye Bye Birdie y los aplausos de 1970 (basados ​​en la película All About Eve); Ambos programas tenían letras de su colaborador habitual Lee Adams. En 1996, la pareja ganó un Emmy en horario estelar por música original y letras de la canción para que Let’s Settward de una adaptación cinematográfica de televisión de Bye Bye Birdie, que sigue a un cantante de rock’n’roll reclutado en el ejército. Strouse fue incluido en el Salón de la Fama de los compositores en 1985. También trabajó en el cine, incorporando banjos en la partitura para Bonnie y Clyde, y la televisión, escribiendo la música temática para la comedia de situación de larga duración All in the Family. Las canciones pop (incluido el éxito nacido Too Late, escrito con Fred Tobias), revistas, ópera, música de cámara y una variedad de piezas clásicas también fueron compuestas por la cola industrial y prolífica. Su concierto America fue escrito para conmemorar los ataques terroristas del 11 de septiembre.

Nacido el 7 de junio de 1928, creció en Nueva York y se graduó de su Eastman School of Music en 1947. Más tarde estudió con Aaron Copland y Nadia Boulanger. En 1964 se casó con la bailarina y coreógrafa Barbara Siman; Estuvieron casados ​​durante casi 60 años hasta su muerte en 2023. Sus hijos, Benjamin, Nicholas, Victoria y William, lo sobreviven.

Strouse reflexionó sobre su carrera en las memorias de 2008 en una cara feliz, que lleva el nombre de una de sus canciones para Bye Bye Birdie. “La forma en que se siente un buen sastre sobre su material, siento sobre las notas musicales”, dijo al año siguiente.