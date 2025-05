‘Napalm Girl’ puede ser el trabajo de diferentes fotógrafos, dice World Press Photo | Fotografía

El Grupo de Photo de World Press ha suspendido la atribución de la autoría para una en las fotografías de prensa más famosas jamás tomadas, después de un nuevo documental desafiado 50 años de historia del periodismo aceptado.

La foto, titulada oficialmente The Terror of War pero coloquialmente conocida como Napalm Girl, sigue siendo una de las imágenes más indelebles de la Guerra de los Estados Unidos en Vietnam. Desde su publicación en junio de 1972, se ha atribuido oficialmente a Nick Ut, un fotógrafo vietnamita que trabaja con Associated Press en Saigon.

AP y UT han mantenido durante mucho tiempo que UT, que entonces tenía 21 años, tomó la foto, que ganó el premio World Press Photo of the Year Award en 1973 y estableció UT como un venerable fotoperiodista.

Pero un documental reciente desafió esa historia, en su lugar proponiendo que la foto, que representa a una niña desnuda de nueve años llamada Phan Thi Kim Phuc mientras huye de un ataque de Napalm en el pueblo de TRảng Bàng, vietnamita del sur. El Stringer, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en enero, afirmó que Nghe, un stringer para NBC que conducía ese día y que a menudo vendía fotos a la AP de forma independiente, se le negaba el crédito a favor de UT porque no era personal de AP.

La película provocó “profunda reflexión” en World Press Photo, que realizó su propia investigación, cuyos resultados se hicieron públicos el viernes 16 de mayo. El análisis interno, realizado entre enero y mayo de 2025, concluyó “basado en el análisis de la ubicación, la distancia y la cámara utilizada en ese día” que “los fotógrafos nguyễn thành nghệ o huỳnh công phúc se han posicionado mejor para tomar la fotografía que Nick Út”.

La suspensión solo se aplica a la autoría de la foto, y no rescinde el premio Foto del Año de 1973. “La fotografía en sí permanece indiscutible”, dijo el grupo, “y el premio a la foto de la prensa mundial por esta importante foto de un momento importante en la historia del siglo XX sigue siendo un hecho”.

Nick Ut, centro Fotografía: Gregorio Borgia/AP

“Según estos hallazgos y de acuerdo con nuestros valores de precisión, confiabilidad y diversidad, sacamos conclusiones con respecto a la atribución”, dijo Joumana El Zein Khoury, director ejecutivo del grupo, en un comunicado de prensa. “Es importante afirmar que la imagen en sí es indiscutible y sin duda esta fotografía representa un momento real en la historia que continúa reverberando en Vietnam, Estados Unidos y a nivel mundial”.

A principios de este mes, Associated Press anunciado que no encontró “evidencia definitiva” para garantizar cambiar la autoría de la foto, y publicó un Informe de 96 páginas Sobre el asunto: su segundo en cuatro meses – Basado en su propia investigación interna. La AP concluyó que era “posible” que UT tomó la foto y no encontró evidencia de que Nguyen la tomara. El asunto no pudo probarse de manera concluyente, agregó, debido al paso del tiempo, la ausencia de evidencia clave, las limitaciones de la tecnología y la muerte de varias personas clave involucradas.

“No dejamos nada descubierto de lo que somos conscientes y lo hemos hecho con un gran respeto a todos los involucrados”, dijo Derl McCrudden, vicepresidente de producción de noticias globales, en un comunicado. “No nos importa si cambiamos el crédito, pero tiene que basarse en hechos y evidencia. Y no hay evidencia definitiva que demuestre que Nick Ut no tomó esta imagen”.

El Stringer, dirigido por Bao Nguyen, alistó a varios testigos para argumentar que Nghe vendió la foto al jefe de fotos de la oficina de Saigon, Horst Faas, por $ 20 y una impresión, incluido el hermano de Nghe, quien afirma que trajo la película a la AP; La hija de Nghe, Jannie; Carl Robinson, un editor de fotos AP de larga data en Saigón que se contactó por primera vez con los cineastas; y varios de los antiguos colegas fotoperiodistas de Robinson. Los investigadores también consultaron a expertos forenses con la ONG francesa Índicequien encontró “muy poco probable” que UT tomara la foto basada en las otras imágenes AP acreditadas ese día.

La AP realizó su propia investigación forense que involucra más entrevistas, el examen de cámaras y los negativos sobrevivientes de ese día, y un modelo 3D de la escena. El informe resultante reveló “inconsistencias en ambos lados”, pero concluyó que comprar la historia de Nghe “requeriría varios saltos de fe”, como creer que la única vez que vendió fotos a una agencia de noticias occidental, resultó ser una de las imágenes más famosas del siglo XX.

Nghe, quien hizo una aparición sorpresa en el estreno Sundance de Stringer, confirma su cuenta en la película. Mientras tanto, UT continúa manteniendo su autoría y le dijo a la AP que la disputa “ha sido muy difícil para mí y ha causado un gran dolor”.

Pero para la foto de World Press, el autor oficial es ahora: Desconocido. “Esto sigue siendo la historia disputada, y es posible que el autor de la fotografía nunca se confirme por completo”, dijo el grupo. “La suspensión de la atribución de autoría se encuentra a menos que se demuestre lo contrario”.