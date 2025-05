SNL Finale Finale Abre Ridicules Trump que se jactan de ‘pre-brote’ de $ 400 millones de jet Qatar: ‘Lo hice muy bien en este viaje, obtuve muchas cosas geniales’

Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts para ver las últimas noticias y reseñas de entretenimiento Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts

Cerrando su 50ª temporada, Saturday Night Live Una vez más, aprovechó a James Austin Johnson para dar su probada y probada representación de dibujos animados del presidente Donald Trump, completo con su estilo de habla.

De nuevo de su gira por el Medio Oriente, el presidente continúa proporcionando un pozo profundo de contenido desde el cual el espectáculo insignia de NBC Sketch puede inspirarse.

Decir burlonamente que el presidente encontró amor además de acuerdos comerciales y alianzas en su viaje a Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, Johnson apareció junto a Emil Wakim interpretando al Príncipe de Saudí Mohammed Bin Salman, con la pareja llamándose “Habibi”.

SNLTrump dijo que la pareja estaba “vibrando” y que era “un gran fanático de todo lo que Arabia Saudita tiene para ofrecer, desde el petróleo hasta el dinero hasta el final de la lista”.

Él continuó: “No hice este viaje por mí mismo. Quiero aclararlo. Hice esto por el pueblo estadounidense y, en muchos sentidos, mi enriquecimiento personal. También lo hice”.

Johnson agregó, haciendo referencia al escándalo actual sobre el regalo propuesto de un nuevo Air Force One: “Lo hice muy bien en este viaje, obtuve muchas cosas geniales. Los Qataris me dieron un avión de $ 400 millones. ¿Puedes creer eso? Y la gente dijo que era algún tipo de soborno. No es cierto, no es cierto porque no han pedido nada en el regreso”.

“Bueno, todavía no”, dijo MBS de Wakim.

“Muy bien, por lo que es una pre-brote, es una pre-brote”, respondió Johnson, antes de convertirse en los problemas actuales con el control del tráfico aéreo estadounidense.

“Pero ahora la gente dice que realmente debería volar en un avión estadounidense. No, gracias, Sonny. ¿Has visto lo que está pasando con nuestros aviones? El radar está abajo y la pantalla está en blanco. ¡Newark!”

Continuó diciendo que Estados Unidos había hecho un gran acuerdo de avión con los sauditas, invitando a MBS de Wakim a contarle al público al respecto.

Mira Apple TV+ gratis por 7 días Nuevos suscriptores solamente. £ 8.99/mes. Después de la prueba gratuita. Planifique las renovaciones automáticas hasta que se cancele. Prueba gratis ANUNCIO PUBLICITARIO. Si se inscribe en este servicio, ganaremos la comisión. Este ingreso ayuda a financiar el periodismo en todo el independiente.

Mira Apple TV+ gratis por 7 días Nuevos suscriptores solamente. £ 8.99/mes. Después de la prueba gratuita. Planifique las renovaciones automáticas hasta que se cancele. Prueba gratis ANUNCIO PUBLICITARIO. Si se inscribe en este servicio, ganaremos la comisión. Este ingreso ayuda a financiar el periodismo en todo el independiente.

“Arabia Saudita comprará aviones por valor de $ 1 mil millones de Boeing”, dijo.

“Tu funeral”, respondió el Trump de Johnson.

Más tarde, Johnson dijo: “He tenido un gran viaje aquí en el Medio Oriente. Fue un viaje de niños. No creo que haya visto a una mujer soltera. ¿Qué pasa con eso? ¿Huh? Todo el tiempo, solo entrando en una habitación llena de niños. Hola, muchachos. De nuevo, todas las mujeres se esconden. Es como una nación de Melanias”.

SNL Trump también hizo referencia a la salida abrupta de la estrella de country Morgan Wallen al final de la edición del 29 de marzo del espectáculo. El cantante luego publicó en Instagram: “Get Me to God’s Country”, cuando partió de Nueva York.

Johnson, como Trump, dijo: “Amo a los árabes. Amo a los árabes. No quiero ir a casa. Déjame quedarme. Llevame al país de Allah. Todos me aman aquí. No se les permite no bien?”

SNL MBS bromeó: “Tienen que amarte, si no, adiós”.

El final de la temporada fue organizado por Scarlett Johansson, con el invitado musical Bad Bunny.

Saturday Night Live Vuelve al estudio 8H de NBC en 30 Rockefeller Plaza en el otoño, o como lo expresó su Trump: “Si todavía tenemos un país, ¿verdad? Es un lanzamiento de monedas. Feliz verano, todos”.