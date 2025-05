Dilbert Creator revela que tiene el mismo cáncer agresivo que Biden y solo tiene meses para vivir

Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts para ver las últimas noticias y reseñas de entretenimiento Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts

El creador del Dilbert Los cómics, Scott Adams, anunció que vive con el mismo tipo de cáncer agresivo que el ex presidente Joe Biden.

Durante una transmisión en vivo del estudio Rumble el lunes, el dibujante de 67 años reveló a sus seguidores que “tiene cáncer de próstata que también se ha extendido a mis huesos”.

“Pero lo he tenido más tiempo que [Biden’s] lo tenía. Bueno, más tiempo de lo que ha admitido tenerlo “, dijo Adams.” Entonces mi esperanza de vida es quizás el verano. Espero estar revisando este dominio en algún momento de este verano “.

La actualización de salud de Adams llega el día después de que se supo que Biden, de 82 años, había sido diagnosticado con una forma “agresiva” de cáncer de próstata.

“La semana pasada, el presidente Joe Biden fue visto por un nuevo hallazgo de un nódulo de próstata después de experimentar el aumento de los síntomas urinarios. El viernes, fue diagnosticado con cáncer de próstata, caracterizado por un puntaje de Gleason de 9 (Grupo de Grado 5) con metástasis hasta el hueso”, dijo un portavoz de la demócrata veterana en una declaración.

“Si bien esto representa una forma más agresiva de la enfermedad, el cáncer parece ser sensible a las hormonas, lo que permite un manejo efectivo”, agregó el portavoz. “El presidente y su familia están revisando las opciones de tratamiento con sus médicos”.

Scott Adams reveló que tiene el mismo cáncer de próstata que Joe Biden, que también se ha extendido a sus huesos ( Rumble/Getty Images )

El ex comandante en jefe emitió su primera declaración pública desde que su diagnóstico se hizo público, escribiendo el lunes en Instagram: “El cáncer nos toca a todos. Como muchos de ustedes, Jill y yo hemos aprendido que somos más fuertes en los lugares rotos. Gracias por levantarnos con amor y apoyo”.

Si bien el diagnóstico de Biden ha sido recibido en gran medida por una gran cantidad de apoyo de otros políticos, incluido el presidente Donald Trump y las celebridades, todavía ha habido varios republicanos y conservadores de derecha que han comenzado a difundir teorías de conspiración sobre el diagnóstico de cáncer de Biden.

Al abordar la negatividad dirigida a Biden, Adams, quien ha sido un partidario vocal de Trump, dijo durante la transmisión en vivo: “Habiendo visto cómo la gente trató a Joe Biden cuando llegó el diagnóstico, las personas son realmente crueles. Son realmente malos.

“Y esperaba, y, por supuesto, esto podría suceder, la gente va a decir que esto se debe a que recibí el Covid Shot. No hay indicios de que eso marque la diferencia”, aclaró. “La gente va a decir que es algo que traje sobre mí mismo; van a decir que es porque viví una mala vida. Pero la gente será muy, muy terrible. Así que quería reducir la cantidad de meses o semanas, no sé qué me queda, semanas o meses, que la gente sería terrible conmigo en línea porque será difícil pasar el tiempo en línea”.

Continuó: “Todos mis enemigos, en otras palabras, las personas que son demócratas en su mayoría, vendrán por mí bastante duro. Entonces, tengo que soportar eso. Pero estoy listo para eso.

“Supongo que soy inusualmente mentalmente duro. Si bien esto podría ser mucho peor para algunas personas, supongo, lo estoy manejando bastante bien. El dolor es duro, quiero decir realmente duro, pero la parte mental, ya sabes, lo tengo bajo control”, agregó Adams. “Pero recuerda, nada dura para siempre”.

Adams es famoso por crear la popular tira cómica Dilbert. Conocido por su opinión satírica de la cultura de la oficina corporativa estadounidense, Dilbert fue publicado por primera vez en 1989 y se ejecutó hasta 2023, cuando fue retirado de la sindicación por cientos de periódicos de EE. UU. Después de que Adams fue una perorata racista en su programa de YouTube, Café con Scott Adams.

Lo independiente se ha comunicado con Adams para hacer comentarios.