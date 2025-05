La revisión más baja de 2 más altas – Spike Lee y Denzel Washington Remake Kurosawa en estilo Fino | Película

SPike Lee ha hecho una película descarada, audaz y de gran ciudad con esta columna aventura de Nueva York que funciona como una carta de amor a los deportes de Nueva York y su música. Es un remake (o tal vez la versión de portada) del clásico negro y bajo de Akira Kurosawa de 1963, trasplantando la acción de Yokohama a Nueva York, o más bien devolviéndolo allí, porque el material fuente original, la novela King’s Ransom de Ed McBain, se encuentra en una ciudad ficticia basada en la gran manzana.

Tiene un excelente latido de energía y vida, que se mueve a través de la pantalla con la gracia de su superestrella Denzel Washington, aunque un poco de la sombría menor y el pesimismo complejo y el cinismo de la primera película se han perdido y la tecnología moderna de los médicos de cabecera (desconocidos en el día de Kurosawa) lo ha dejado indirectamente con un problema de plausibilidad muy pequeño.

En la película de Kurosawa, el incomparablemente Leonine Toshiro Mifune interpretó a Gondo, el próspero Salaryman que trabaja para un fabricante de zapatos que se hipotula precipitadamente el lujoso apartamento familiar de estilo penthouse con sus vistas espectaculares de la ciudad (alentador de Hubris, por supuesto) para que él pueda comprar un interés en la firma. Pero justo cuando está a punto de lograr el trato de su vida, un secuestrador toma a un niño que cree erróneamente es el hijo de Gondo, pero de hecho es el hijo de Gondo, el desgarrador y sumiso chofer Aoki interpretado por Yutaka Sada. ¿Gondo ahora tiene que usar el dinero que ha pedido como efectivo de rescate para ahorrar al hijo de un sirviente?

En la película de Lee, el ejecutivo de zapatos ahora es una gigantesca leyenda del productor musical David King, tocada con una gran seguridad monárquica de Washington. King examina ligeramente su reino de Nueva York de su balcón casi rico en super mientras sale el sol, y Lee muestra esto con el acompañamiento musical inspirado de Oh, qué hermosa mañana de Oklahoma. Su esposa Pam (Ilfenesh Hadera) es una filántropo que apoya las causas negras, y su hijo adolescente Trey (más viejo y más fresco que el niño de Gondo) es un jugador de baloncesto talentoso. Cada milímetro cuadrado del espacio de la pared está cubierto por obras de arte relacionadas con el deporte de alta gama o recuerdos ultra raros (se informa que la colección propia de Lee), así como las portadas de revistas de David’s Face, señalando a poco su riqueza masiva, prestigio y sabor impecable.

La horrible noticia sobre el secuestro reportado de Trey resulta, por supuesto, ser una identidad equivocada: el culpable ha tomado accidentalmente al mejor amigo de Trey y el ahijado de David Kyle (Elijah Wright), hijo del conductor y amigo de la familia de David (Paul (Jeffrey Wright, padre de Elijah en la vida real), un ex convivir que ahora es un convertir a los que ahora es un convertir a los reflexiones.

En el original, había una distinción distinta de clase o casta entre Gondo y Aoki, por bien intencionado y conflictivo Gondo. Este no es el caso aquí: King no es snob y tiene un verdadero amor por Paul, pero el dilema básico sigue ahí. ¿Debería David tirar su plan de negocios y arriesgar a la penuria para salvar a alguien que no es una familia? (Este gran productor musical se desata a sus héroes imaginarios en su estudio privado: “¿Qué harías Stevie?”, Etc., aborda de manera divertida esa pregunta hipotética a James Brown, y tal vez el consejo de James Brown sobre este punto podría no proporcionar un final de Hollywood). Higgins (Dean Winters, el novio de Tina Fey en los 30 rock de la televisión) que tiene que decir esto en voz alta.

En la película de Kurosawa, el pago del rescate en el tren es una secuencia clásica de suspenso; Lee por su parte hace un gran uso de un tren del metro de Nueva York que se dirige al Yankee Stadium, repleto de fanáticos del béisbol cantando “Let’s Go Yankees” tal como lo hicieron en la hora 25 de Lee. (Me encantaría ver a Lee reestructurar la escena del béisbol del perro callejero de Kurosawa.) La policía ha puesto un rastreador GPS en la bolsa con el efectivo, por lo que el secuestrador y su equipo de cómplices de acrobacias de acrobacias (¿de dónde sacó a todas estas personas?) Debe haber cambiado de alguna manera el dinero de la bolsa rastreable y no está de inmediato cómo lo hicieron. ¿Pero quién es el chico malo? La sospecha recae en el codicioso, sexista (pero indudablemente un poco genial) joven rapero interpretado por un $ AP Rocky. Y Lee inventa una gran cara de estilo de batalla de rap entre él y David.

Esta es una imagen grande y musculosa que aspira al atletismo que complace a la multitud de los íconos deportivos de Spike Lee; Es muy agradable y hay un gran giro de Washington.