Lilo & Stitch Review: el último remake innecesario de Disney es una monstruosidad | Walt Disney Company

TEn su año, Disney puede haber ido demasiado lejos, convirtiendo quizás en su mejor película animada en una monstruosidad cuasi-live-acción de gran activo. No, no la bomba de taquilla ya infame Blancanieves; La base animada para esa película es un logro monumental en el medio, pero en última instancia es una versión famosa de un cuento de hadas atemporal que parece un juego justo para la reinterpretación. Lilo & Stitch, sin embargo, es la rara pieza de animación de Disney Sui Generis, una que de alguna manera surgió durante un momento tumultuoso para que el estudio de animación se convierta en un éxito sustancial en 2002.

La película ha soportado porque es un triunfo de las técnicas de mezcla: animación ultra expresiva a mano y fondos de acuarela ultra expresivos; guiones de animación informática de Newfangled para ayudar con algunas de sus escenas de ciencia ficción-Heavier; Y una historia sobre un alienígena varado que se hace amigo de una niña inadaptada que cruza la anarquía de Looney Tunes.

La historia todavía está allí en la nueva reinvención de acción de lilo de Lilo & Stitch. La historia casi siempre está allí en la serie de auto-rematos de Disney, especialmente cuando se trata de sus clásicos más modernos. (Di lo que quieras sobre esa reciente blancos como la nieve, pero no es una recreación servil). También se conserva mucho diálogo, y la película hace un buen trabajo al transferir puntadas a un entorno tridimensional de acción en vivo, no montar con un diseño de dibujos animados casi perfecto. La criatura azul borrosa, su muppet con la boca y sus orejas alienígenas intactos, todavía perdura. Los niños lo amarán, como siempre.

La película a su alrededor, sin embargo, es horrible. No es solo que Lilo (Maia Kealoha), una niña hawaiana de seis años que vive con su hermana mayor Nani (Sydney Elizebeth Agudong), pierde las “actuación” cuidadosamente detalladas y colaborativas dadas por los animadores y su voz en off original en favor de los asaltos de factores de niños y las pisas cortadas. Eso no es culpa de la pequeña Kealoha, por supuesto, y posiblemente inevitable para hacer una versión de acción en vivo. Pero mucho peor, el director Dean Fleischer Camp (Marcel the Shell with Shoes On) no le da a los humanos pobres ni a los personajes de efectos especiales ningún tipo de soporte técnico visible en su tarea imposible.

Eso es evidente de inmediato, en una secuencia de apertura que sirve como modelo de cómo perder el ritmo de una película incluso mientras sigue su plan casi por línea. La escena en la que el científico alienígena Mad Jumba (Zach Galifianakis) es llevado ante un consejo galáctico para responder por su creación del Experimento 626, más tarde llamado Stitch (aún con la voz de la copreación del personaje, Chris Sanders) da el tiempo de presentación de la exposición de la exposición requisita y el momento de la exposición requisita de la película y el escape de las costuras más tempranas y el ritmo de las imágenes de la filmación de los costumbres y el ritmo de la película y la ficha de la costura posteriores y el fallado de la película de Stitch y Stiffly de la película de Stitter y Stiffly. Diseños caprichosos. Nada de eso realmente rastrea a menos que ya hayas visto la caricatura.

La estrategia aparentemente en pánico del campamento nunca varía, incluso cuando la historia se ralentiza para examinar las agitadas vidas de Lilo y Nani, las hermanas huérfanas amenazadas con la separación de servicios sociales a menos que los jóvenes adultos puedan obtener (y mantener) un trabajo mejor remunerado. La llegada de Stitch, que Lilo confunde con un perro y adopta, trae el caos a sus vidas, aunque menos estragos en general que esta película aporta a su material fuente.

Disney ha permitido, tal vez incluso alentado, a sus cineastas a tomar un trabajo conocido por su belleza y humor idiosincrásicos, y cortarlo en un hash de cobertura, donde las tomas de reacción Chintzy se priorizan sobre la belleza escénica de Hawai o cómo sus residentes podrían moverse por este mundo. Cuando Jumba y su compañero más nerdier, Alien Pleakley (Billy Magnussen) toman la forma humana para seguir puntadas en la Tierra (y también para ahorrar más en los efectos visuales de la tasa ya cortada), la película ni siquiera puede molestarse en enmarcar sus caminatas divertidas claramente. Incluso más que algunos desastres de pantalla verde, los actores sienten que se están desempeñando en un vacío.

A medida que Stitch crece en su familia rota, la película maneja algunos momentos afectados y divertidos. Pero, ¿merece crédito por recrearlos a todos de la película anterior, casi siempre empeorarlos un poco en el proceso? Con un tiempo de ejecución expandido en más de 20 minutos (como son estas cosas tan a menudo), al menos debería haber espacio para una ronda sustancial de travesuras de puntadas nuevas. Sin embargo, las partes y las piezas de material nuevo apenas parecen entender la personalidad inicialmente malévola de Stitch, recodificándolo como el animal del partido no entrenado que finge ser. Las nuevas ideas ocasionales, como una pistola de rayos que abre portales de atajos, se desperdician con la rugosidad de la primera idea.

En total, apenas hay una sola sonrisa en Lilo & Stitch ’25 no generada a través del valor robado del guión anterior, y apenas un momento conmovedor que no es más admirablemente crudo en la versión con clasificación G. Esa película original le dio a Lilo y Nani una verdadera ira y dolor debajo de su lucha, con puntadas como una identificación de alboroto no lo suficientemente grande como para conquistar el mundo. El remake de Camp quiere manejar ese dolor con más orden, y darle a Nani en particular un final más “correcto”, completamente poco interesante. La película de 2002 puede mantenerse cómodamente junto con historias infantiles superficialmente similares pero tonalmente distintas como ET, el gigante de hierro y mi vecino Totoro. Ahora, sin embargo, Lilo y Stitch dan un paso adelante de esa multitud de clásicos modernos, como el único cuyos guardianes no se molestaron en protegerlo de una imitación de marca barata.