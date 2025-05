Kevin Spacey dice ‘Todavía estoy de pie’ mientras cita ‘amigo’ Elton John en un discurso apasionado en Cannes Return

Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts para ver las últimas noticias y reseñas de entretenimiento Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts

Kevin Spacey citó a su “amigo” de la canción de 1983 de Elton John “I’m Still Standing” mientras pronunciaba un discurso apasionado durante su regreso al Festival de Cine de Cannes, marcando su primera aparición en el evento después de ser liberado de acusaciones de agresión sexual en 2023.

El dos veces ganador del Oscar de 65 años, que ganó el mejor actor de apoyo por su papel como estafador en Los sospechosos habituales y el mejor actor para su actuación como Lester Burnham en Belleza americanahablaba en una gala en poder del Better World Fund, donde se le otorgó el Premio a Lifetime Achievement Award por “Excelencia en Cine y Televisión”.

La aparición fue la primera visita del actor a Cannes desde 2016, que es cuando se alejó del centro de atención mientras enfrentaba acusaciones de mala conducta de agresión sexual por más de 30 hombres.

Apareciendo en el escenario después de aceptar el premio, Spacey pronunció un discurso de casi 10 minutos de duración, en el que comparó su expulsión de Hollywood con la lista negra del guionista Dalton Trumbo (que fue ostracado de Hollywood en 1947 por sus vínculos con el comunismo) y se emocionó a medida que él el “mejor amigo” y el gerente Evan Lowenstein por su apoyo.

Citó la letra del éxito de John de 1983, diciendo: “Como dijo mi amigo Elton John, y la razón por la que esto significa tanto para mí, es porque todavía estoy de pie, todavía estoy de pie”.

Variedad Los informes de que Spacey le dijo a la multitud que había “salido al otro lado de estos últimos años desafiantes, no enojados, no amargos, no resentidos, sino más presentes, más amorosos, más comprensivos y más indulgentes que yo en mi vida”.

El actor elogió al Better World Fund por tomar “riesgos” invitándolo, diciendo: “¿Quién hubiera pensado que honrar a alguien que ha sido exonerado en cada sala en la que ha entrado sería considerado una idea valiente”?

Afirmó que el movimiento del Fondo Mundial Better para invitarlo tuvo paralelos con el apoyo del cineasta Kirk Douglas a Trumbo, quien fue expulsado de la industria del cine hasta principios de la década de 1960 como parte del “Hollywood Ten”, un grupo de productores y escritores que se negaron a testificar en una audiencia del Comité Anticomunista. Trumbo pasó 10 meses en prisión y, en 2011, recibió póstumamente un Premio de la Academia por la película 1953 Vacaciones romanasque había escrito durante su período de lista negra.

Abra la imagen en la galería Kevin Spacey habla en el escenario durante la Gala del Fondo Better World en el Festival de Cine de Cannes ( Getty Images )

Spacey dijo: “Kirk Douglas se arriesgó y luego diría: es fácil para los actores de nosotros interpretar al héroe en la pantalla, podemos luchar contra los malos y defender la justicia, pero en la vida real, las elecciones no siempre son tan claras.

“Y hoy nos encontramos una vez más en la intersección de la incertidumbre y el miedo en el negocio del cine y más allá”, agregó Spacey.

Desde su absolución, Spacey ha protagonizado varios proyectos pequeños, incluido el thriller 2024 El contrato, donde jugó al diablo.

Abra la imagen en la galería Kevin Spacey regresó al Festival de Cine de Cannes por primera vez desde 2016 ( Getty )

La carrera del actor se estancó en 2017 después de que el actor Anthony Rapp lo acusó de abusar sexualmente de él en 1986. Spacey habría tenido 26 años en ese momento, mientras que Rapp tenía 14 años.

Las acusaciones de Rapp fueron desestimadas luego por un tribunal de Manhattan en 2022. Desde entonces, Spacey ha enfrentado varias acusaciones más de conducta sexual inapropiada a lo largo de los años, todos los cuales ha negado o insistido fueron consensuales.

En 2023, Spacey fue juicio en el Reino Unido después de que cuatro hombres alegaron que los había agredido sexualmente en incidentes separados durante el período entre 2001 y 2013. Nuevamente fue autorizado de los nueve delitos.