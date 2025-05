Skunk Anansie’s Skin: “Nos programó cuando nos reservaron para encabezar Glastonbury”

Regístrese en el boletín semanal gratuito de Roisin O’Connor ahora escuche esto para la canción interior en todo lo relacionado con la música Obtenga nuestro ahora escucha este correo electrónico gratis Obtenga nuestro ahora escucha este correo electrónico gratis

La reacción violenta de la mofeta Anansie que se anunció como los artistas de Glastonbury en 1999 hizo que la banda se sintiera como si tuviera algo que demostrar, dijo el cantante principal Skin.

La banda de rock pionera encabezó el proyecto de ley en el escenario de la pirámide en el festival histórico durante la agonía final de Britpop, mientras que Skunk Anansie fue despedida como “Música de rock no real”.

La piel reflexionó sobre la actuación de la historia, en la que se convirtió en la primera mujer negra en encabezar el festival, durante una conversación magistral en el Great Escape Festival en Brighton, grabada para Las buenas vibraciones del independiente podcast.

“Nunca fuimos una banda de Britpop”, explicó. “Entonces, cuando Britpop comenzó, toda esa prensa positiva [we were getting] De repente se volvió hacia S ***.

“Éramos una banda masiva en este momento, grande en todos los países europeos … y creo que Michael Eavis fue bastante valiente para ponernos [as headliners]. Pero sí, quedamos programados. Nme Nos escorsó, todos nos escorieron. “No es una banda real, no es una verdadera música rock”. Y tuvimos eso toda nuestra carrera, simplemente porque [it was] yo frontándolo “.

Skin dijo que creía que una de las razones por las que no eran consideradas como una banda de Britpop se debía a que “no éramos lo suficientemente británicos, siempre me percibían como aterrador, no lo suficientemente británico, [I was] Mujer, gay … cosas que me hacen fantástica “.

Como consecuencia de la reacción violenta, Skin dijo que la banda sintió que tenía que defenderse en el período previo al espectáculo principal en la etapa piramidal.

“Estábamos tan jodidos listos para ello”, dijo. “Pensamos, ‘¡Vamos entonces!’ Porque sabes, cuando te escores o cuando las personas son negativas, hay dos formas en que puedes lidiar con eso.

“Puedes tomarlo sobre tus hombros y tomar el peso y desmoronarse y hacerse más pequeño y tratar de apaciguar a las personas. O simplemente puedes ser como, bueno, ¿sabes qué? Voy a resistirlo y luchar por ello”.

Skin describió a la audiencia de Glastonbury como “como la pólvora” mientras salían, mientras recordaba su atuendo hecho de cinta de cassette que se quedó detrás de ella.

“Sentimos que teníamos que luchar para merecer ese concierto”, dijo, “de una manera que muchas bandas no tenían que hacerlo. Pero ¿sabes qué? Eso nos hizo, y continúa haciéndonos hasta el día de hoy … Prefiero ser una banda que lucha por las cosas, en lugar de seguir el status quo”.

En la misma entrevista, Skin habló sobre el difícil proceso de crear el nuevo álbum de Skunk Anansie, La dolorosa verdadque comenzó durante el bloqueo antes de que la banda se frustrara con el intento de escribir videollamadas.

Casi al mismo tiempo, estaban lidiando con las consecuencias de la decisión de su gerente de larga data de retirarse, así como los cambios en la vida personal de cada miembro. La banda también estaba decidida a hacer algo que se sintiera fresco y diferente a cualquier cosa que habían grabado antes, o decidieron llamarlo al día.

“En el momento en que comenzamos a escribir en nuestro pequeño cobertizo en Devon … La primera canción que escribimos es ‘Un artista es un artista’, y fue cuando pensamos: ‘¡Esta cosa tiene piernas!'”, Dijo.

Skin describió el sencillo abrasador “An Artist Is An Artist” como una retirada del comentario incesante sobre la música y el arte, y un llamado a los artistas para no dejar que esas voces externas las influyan: “Somos la banda, creamos la música, somos los que estamos a cargo”.

Ella agregó: “Es nuestro trabajo dar [our fans] Algo emocionante, algo de nuestro corazón, algo que ni siquiera sabían que querían “.

Skin se emocionó mientras hablaba sobre cómo dos miembros de la banda, el bajista Cass Lewis y el baterista Mark Richardson, habían sido diagnosticados con cáncer. Lewis fue diagnosticado durante el proceso de grabación, mientras que Richardson compartió su diagnóstico de cáncer de próstata el mes pasado, y recientemente se sometió a una cirugía.

“Nos llamamos la banda de cáncer … si no me río de eso, lloraré”, dijo Skin. “Todavía logran jugar como Fire On Tour”.

Elogió a Richardson por instar a sus seguidores masculinos a ser revisados, lo que resultó haber alentado a dos de sus otros amigos que desde entonces habían atrapado sus propios diagnósticos temprano.

“[Richardson]]es una especie de corazón emocional de la banda, alguien a quien alguien de nosotros pueda ir con un problema … es un personaje increíble “, dijo.

Más tarde esa noche, Skunk Anansie encabezó Lo independienteEl escenario en The Great Escape, donde el baterista Hayley Cramer completó para Richardson. Realizaron varias canciones de La dolorosa verdad, incluyendo “An Artist Is An Artist”, así como algunos clásicos de Skunk Anansie como “Débil” y “Little Baby Swastikkka”, ambos de su álbum de 1995 Paranoico y quemado de sol.

Fueron apoyados por el ascensor del dúo de indie-rock en ascenso, quien citó la canción de Skunk Anansie “Sí It’s F *** Ing Political” de su álbum de 1996, Stoosh, Como le dijeron a la audiencia llena de cómo algunos de sus fanáticos masculinos les habían aconsejado que “mantuvieran la política fuera de su música.

El nuevo álbum de Skunk Anansie La dolorosa verdad está fuera ahora. Escuche el episodio de Las buenas vibraciones de Roisin O’Connor con la piel donde sea que obtenga sus podcasts. Gracias a Fiona Garden Photography and Studio by Sea en Brighton.