‘Mi trabajo legal siembra las semillas de mis historias’: ganador del Premio Internacional de Booker Banu Mushtaq | Libros

‘HLos seres de Uman y su naturaleza básica son los mismos en todas partes “, dice Banu Mushtaq.” Esa es la intención de mi escritura. El tema es mujer, el tema es la gente marginada, el tema es ser una voz para la comunidad sin voz “.

Mushtaq, de la región de Karnataka, en el sur de la India, ha estado “despierto toda la noche”, dice, mientras hablamos la mañana después de que ganó el Premio Internacional Booker en Londres por su libro Heart Lamp. El premio se comparte entre Mushtaq y su traductor Deepa Bhasthi, quien también está presente, y tampoco dormía.

Es un año de primicias para el Booker internacional: esta es la primera vez que ganó una colección de historias; Es el primer ganador del idioma kannada; Y es el primer libro de Mushtaq en aparecer en inglés. A los 77 años, ella también es la ganadora más antigua.

Sin embargo, Mushtaq, un abogado y activista social, así como escritor, ha estado publicando historias desde 1981; Heart Lamp representa solo una selección de su carrera. Son relatos poderosos de la vida de las mujeres musulmanas en Karnataka, que retratan experiencias terribles: violencia doméstica, muertes de niños. En la historia final, una mujer se alegra de haber dado a luz a un niño en lugar de a otra niña. “Al menos no habíamos creado otro prisionero de vida indefenso como yo”.

¿Estas historias reflejan cómo todavía son las cosas para las mujeres en la región? “Sí”, dice Mushtaq. “Incluso hoy. Comienza desde la casa misma”.

Pero las historias también tienen una aplicación más amplia. Por ejemplo, cualquier padre puede empatizar con la mujer en una historia, Lungi rojoluchando por entretener a sus hijos durante las vacaciones de verano. “A pesar de que estas historias se encuentran en una determinada comunidad en una determinada ubicación geográfica”, dice Bhasthi, quien nació y todavía vive en Madikeri en las montañas del oeste de Ghat, a solo 60 millas de la ciudad natal de Mushtaq. “Creo que las ideas e historias son absolutamente universales”.

¿Cómo el trabajo de Mushtaq como abogado y activista le informa a su escritura? “Son los campos donde siembro las semillas de mis historias. Cuando las personas vienen a mí con un problema legal, quieren compartir todos sus sentimientos […] que me persigue como cualquier cosa. Continúa creciendo y luego un día lo elabro en una historia corta “.

¿Pueden las historias cambiar las cosas, como puede un caso legal? “Por supuesto, porque las personas no sabrán qué derechos tienen y cómo el sufrimiento silencioso no es la solución. Pueden defenderse. Esa idea se da a través de mis historias”. En la historia, las cobras negras, se informa a una mujer que el Islam permite que las mujeres sean educadas y trabajen, pero las Escrituras están “retorcidas” por los académicos para su propio beneficio. “No ruegues”, le dicen. “Exigir justicia”.

En medio de la oscuridad de las historias de Mushtaq, también hay comedia: en una decisión del corazón, un hombre busca un nuevo esposo para su madre viuda; Pero uno de sus pretendientes, un “dandy” con “la enfermedad femenina”, es expulsada de la ciudad cubierta de mierda de un tanque séptico. Los chistes, explica Mushtaq, le permiten ser honesto sin causar ofensa.

“Utilizo ese estilo de escritura porque estoy diciendo la verdad frente a una estructura de poder”, dice ella. “La estructura de poder es el patriarcado, la política, la religión, todo juntos. Si lo hago en un tono muy serio, seré responsable de las consecuencias que hay. Así que le doy un giro sarcástico. Uso intencionalmente esa estrategia en lugar de experimentar una autocensura”. Bhasthi agrega que en esta historia, “el tema subyacente es que las mujeres están siendo controladas por hombres, incluso cuando se convierte en una broma”.

Mushtaq escribe en la tradición de Bandaya Sahitya (literalmente “literatura de protesta”), un “movimiento breve pero altamente influyente”, como lo expresa Bhasthi, que surgió en la década de 1970 contra un paisaje literario que era “en su mayoría masculino, en su mayoría de casta superior”. El movimiento, cuyo eslogan era: “Si eres escritor, también eres un luchador”, “alentó a las mujeres y escritoras minoritarias a escribir en sus propios registros” y, agrega Mushtaq, “abrió una puerta de enlace a todas las personas que no tienen voz”.

Y aunque el trabajo de Mushtaq siempre ha sido popular en la India, “mi literatura es la literatura de las personas”, dice ella, su apertura a veces la pone en problemas: esas “consecuencias” de las que habló antes. En 2000, estaba sujeta a una fatwa, un decreto legal islámico, después de decir que “el Islam nunca había prohibido a las mujeres entrar en mezquitas y rezar allí”, sino que los patriarcas en ciertas mezquitas estaban “negando ilegalmente”.

Entonces, ella me dice: “Algunas autoridades de la mezquita se ofendieron y pusieron una fatwa contra mí, diciendo que no estás entre los musulmanes, no puedes socializar con los musulmanes”. Levantaron la fatwa “después de tres meses, pero durante ese tiempo sufrí mucho debido a eso. Pero hoy en día”, agrega: “Ellos ellos son permitiendo que las mujeres rezen dentro de la mezquita ”.

Las cosas están mejorando para las mujeres y las minorías en la India de alguna manera, dice Mushtaq. “Están progresando en la educación superior. Pero incluso entonces hay problemas debido al patriarcado. Si una niña de una comunidad quiere casarse con un niño de otra comunidad, habrá problemas”.

Bhasthi está de acuerdo. “Es mejor que ayer”, concluye, “pero todavía hay un camino muy, muy largo”.