Sebastião Salgado capturó el mundo como ningún otro fotógrafo | Sebastião Salgado

IEs un testimonio de la carrera épica del fotógrafo brasileño Sebastião Salgado, quien murió esta semana a los 81 años, que este año ya ha visto exposiciones de cientos de sus fotos en la Ciudad de México, Francia y el sur de California. Salgado, quien en su vida produjo más de 500,000 imágenes mientras documenta meticulosamente cada continente en la Tierra y muchos de los principales eventos geopolíticos desde la Segunda Guerra Mundial, será recordado como uno de los croniculadores más prodigiosos e implacablemente empáticos de la condición humana.

Economista de capacitación, Salgado solo comenzó a fotografiar a los 29 años después de recoger la cámara de su esposa, Lélia. Comenzó a trabajar como fotoperiodista en la década de 1970, construyendo rápidamente una reputación impresionante que lo llevó a las prestigiosas fotos de Magnum en 1979. Pasó tres décadas fotografiando personas en sociedades modernas de todo el mundo antes de retroceder en 2004 para iniciar el Proyecto Génesis de siete años, allí, se dedicó a sí mismo a los paisajes y las comunidades humanas pre-modernas, un proyecto de la guía de su carrera. Su tardío proyecto Amazônia lo vio pasar nueve años preparando una mirada profunda en el terreno y la gente de la selva amazónica.

En 2014, el director alemán Wim Wenders se asoció con el hijo del fotógrafo Juliano Ribeiro Salgado para coproducir un documental que celebra el trabajo de Salgado titulado The Salt of the Earth. Mientras cubría 40 años de producción creativa de Salgado, la película también se centra en su decisión de abandonar temporalmente la fotografía después de presenciar de primera mano los horrores del genocidio de Ruanda. En medio de esa crisis, fundó su Instituto Terra en 1998, en última instancia, plantar cientos de miles de árboles en un esfuerzo por ayudar a reforzar el valle del Río Doce de Brasil, y a través de su comunión con la tierra lentamente regresó a la fotografía.

Salgado incansablemente, y probablemente también imprudentemente, se arrojó a su trabajo, mientras documentaba la guerra civil de Mozambique en 1974, se topó con una mina terrestre, y luego, en Indonesia, en la década de 1990, atrapó la malaria, lo que llevó a problemas médicos en curso para el resto de su vida. Pasó casi dos meses caminando por el Ártico de Rusia con los nenets indígenas, encontrando temperaturas tan frías como -45c, y también relató caminar casi 1,000 km a través de Etiopía debido a la falta de carreteras. Al final de la vida, Salgado se vio obligado a tener un implante quirúrgico para retener el uso de su rodilla en el curso de hacer su proyecto de Amazônia.

Sebastião Salgado en 2022. Fotografía: Mario Tama/Getty Images

Sus paisajes bíblicos a menudo se toman de miles de pies en el aire; uno lo imagina que se inclina de un helicóptero, pescando para el marco perfecto. Era conocido por utilizar prácticamente todos los modos de transporte disponibles en busca del nuevo e invisible: automóvil, camión, barco, helicóptero, avión, incluso canoa, globo de aire caliente, Amazon Riverboat y otros.

Las impresiones del trabajo de Salgado, siempre en blanco y negro, y generalmente impresos en un contraste deslumbrante, eran tan considerables como sus ambiciosas, aterrizando como presiones abrumadoras en galerías y museos. Era conocido por los negros que eran tan tintinosos como ellos, y sus paisajes también muestran una notable obsesión con los rayos de luz que brillaban a través de las nubes, alrededor de las montañas y el agua. Le encantaba la granidad que provenía de la película, tanto que cuando finalmente cambió a su confiable Leica por una cámara digital, a menudo manipulaba digitalmente sus imágenes para traer un grano que recuerda a una película real.

Por mucho que Salgado era un fotógrafo de extremos, también podía hacer matices tonales: muchos de sus paisajes solo son capaces de capturar la inmensidad de su terreno debido a su cuidadoso uso de los tonos intermedios, y el retrato humano de Salgado a menudo abandonó el alto contraste de una rica subtletía.

No importa cuán enormes fueran sus sujetos, siempre conservó un notable toque humano. Al fotografiar la mina de oro Serra Pelada de Brasil, hizo imágenes que mostraban a los trabajadores como miles de hormigas tocando paredes de tierra peligrosas, pero también capturaron expresiones indelebles de esfuerzo y orgullo en los rostros de trabajadores individuales y empapados de lodo. Su imagen de la estación de tren de Churchgate en Bombay, India, muestra a miles de viajeros en movimiento, como una inundación literal de humanidad que surge alrededor de dos trenes que esperan. Un chasquero de un bombero en Kuwait trabajando para limitar los petroleros que Saddam Hussein prestó un incendio muestra a un hombre encorvado en una postura de agotamiento total, uno de los innumerables ejemplos de la increíble capacidad de Salgado para limitar la forma humana a través de la película.

Dado todo lo que Salgado disparó sobre sus increíbles seis décadas de trabajo, es difícil imaginar qué más podría haber hecho. Al cumplir 80 años el año pasado, había declarado su decisión de dar un paso atrás de la fotografía para administrar su enorme archivo de imágenes y administrar exposiciones mundiales de su trabajo. También mostró su tenue perspectiva para la humanidad, diciéndole a The Guardian: “Soy pesimista sobre la humanidad, pero optimista sobre el planeta. El planeta se recuperará. Se está volviendo cada vez más fácil para el planeta eliminarnos”.

Probablemente tomará décadas para apreciar y exhibir completamente las fotografías restantes de Salgado, por no decir nada de lidiar con las imágenes que mostró durante su vida. Uno espera que en medio de un período de aumento en la lucha global, el colapso ambiental y las amenazas a la mera noción de verdad, este notable producción seguirá siendo un faro de decencia y humanidad, y nos ayudará a trazar un camino de regreso desde el borde.