Kylie Minogue Review, UK Tension Tour: demostrando que es una de las mejores estrellas del pop de todos los tiempos

Kylie Minogue no puede dejar de sonreír. Durante casi la totalidad del tiempo de ejecución de dos horas para la gira de tensiones, las vigas de 56 años mientras lleva a la multitud a través de una lista de canciones bañada que apenas te da la oportunidad de recuperarte el aliento.

Para ser justos con la Sra. Minogue, tiene mucho que feliz. Desde su actuación en la tragamonedas de leyendas en Glastonbury en 2019, su carrera se ha ido fortaleciéndose, ya que se ha instalado cómodamente en el estado de leyenda viviente. Su elegante sencillo 2023 “Padam Padam” se convirtió en un éxito viral, lo que aumenta su perfil en los Estados Unidos previamente ambivalentes, donde, para capitalizar el éxito, se instaló en Las Vegas para una residencia en el Hotel y el Casino Venecian. Tensiónel álbum principal de “Padam Padam”, demostró ser tan popular que obtuvo una secuela, Tensión II. Antes del lanzamiento de ese disco, Minogue anunció que se dirigiría a su mayor racha de shows en vivo en una década. Si fueras una estrella del pop más de 36 años en tu carrera, es probable que también estés sonriendo.

Después de abrirse camino por Australia, Asia y América del Norte, la gira de tensión finalmente ha aterrizado en el Reino Unido. En el show de esta noche en Sheffield, Minogue emerge en el escenario sobre un columpio mientras los láseres se disparan a la multitud solo para fusionarla a su alrededor en forma de diamante. La canción que patea las cosas es “Lights Camera Action”, un estallido estallado del tamaño de un almacén, que establece el ritmo para la próxima serie de canciones, mientras Minogue abrga su camino a través de la condensada pero Clubbier se enfrenta a “In Your Eyes” y “Gettautta My Way”. La era de la era de Aitken Waterman “Qué tengo que hacer” obtiene una nueva mezcla musculosa, sus tambores que se reemplazan por un bajo y un ritmo de la casa de golpe, mientras que un “Come en mi mundo” suavizado comienza con Minogue acompañado de solo un piano, antes de expandirse a la electrónica etérea.

La puesta en escena en todo momento es simple. Además de algunas luces, Minogue se une en el escenario por una banda, una pequeña compañía de bailarines y tres cantantes excepcionales. Pero cuando tienes canciones con un impacto tan indeleble como “mejor el diablo que sabes”, “en una noche como esta” y “todos los amantes”, no necesitas distraer a la audiencia con espectáculo. De todos modos, hay un magnetismo para Minogue: no puedes alejarte de ella. Ella también es accesible. Después de una versión abreviada de “Socked”, completa con rap, conversa con la multitud. Cuando ve a un fanático que usa un poco de mercadería, una bufanda, pide verlo, envolviéndolo a su alrededor antes de bromear: “No te acerques a esto con una llama desnuda”.

Durante una sección acústica, toma solicitudes de la audiencia, realizando una representación de “Je ne Sais Pas Pourquoi” y “In My Arms”. Es una pena que “Say Something”, tomado del álbum Lockdown de 2020 Discose le niega su majestad completa de la pelota de espejo, pero hay algo conmovedor en el arreglo más despojado de la guitarra acústica.

Un extraño interludio de video, con Minogue y un teléfono rojo bastante amenazante, presenta una versión amenazante de “Confiding in Me”. Las guitarras distorsionadas y el accidente metálico de los platillos se construyen hacia un clímax de la cabeza, mientras que la voz de Minogue nunca ha sonado más fuerte a medida que alcanza su rango superior operístico. Ella sigue esto con la respiración seductora de “lento”, los sintetizadores de cebada explotan para el último coro. Establece la escena para el acto final, que consiste en éxitos consecutivos. De las canciones de Tensión Aquí, es la canción de título sexada y robótica en lugar de “Padam Padam” lo que realmente se quita.

Redondear las cosas es la misma versión mejorada de “Love At First Sight” que cerró su espectáculo estelar en Hyde Park el año pasado. Es una conclusión eufórica para un conjunto de reforzadores ya serotonina. Es una prueba más de que Minogue no es solo una leyenda viva. También es una de las mejores estrellas del pop de todos los tiempos.