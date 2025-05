Revisión de Mountainhead-Tech Bros se enfrenta en la sátira Uber Wealth de Jesse Armstrong | Película

JEsse Armstrong ha regresado con lo que se siente como un episodio spin-off de larga duración horriblemente adictivo del universo cinematográfico de sucesión extendida, aunque sin los miembros del elenco de sucesión. Está ambientado en un lujoso megalodge de Utah que termina parecido a la sala de guerra del Dr. Strangelove, mezclada con el apartamento de la cuerda de Hitchcock. Mountainhead es una pieza de cámara súper satírica sobre la mentalidad trastornada, cínica y graciosa de los súper ricos, el tipo de personas que piensan en la antigua Roma todos los días, aunque no sobre Nerón y su violín. Puede que no tenga la dramática riqueza del meisterk de TV de Armstrong, mientras que la testosterona pura de este elenco principal masculino (menos cualquier figura de Shiv) es opresiva, aunque ese es el punto. La densidad pura de Zingers de grado de armas en el guión es una maravilla.

Nuestros héroes son cuatro plutócratas de tecnología estadounidense indescriptibles, un club multimillonario de niños con un mero centi-millones que no está a la altura del estatus de “factura”; Este cucdo beta-masculino de su grupo de pares es apodado “Soup Kitchen” debido a su pobreza, y él es su ansioso anfitrión. Son exactamente el tipo de personas con las que el aristócrata de los medios de comunicación heredados Logan Roy (interpretado en sucesión de Brian Cox) una vez se apretaría los dientes y tomaría reuniones, esperando en vano la inversión. Estos Maestros del Universo se están reuniendo para un fin de semana de Alpha Bros Hang-Slash-Slash-Poker, alardeando y bromeando entre ellos con seriedad mortal sobre sus respectivos niveles de riqueza, en este mega-lodge que se llama Mountainhead. Como un invitado pregunta: “¿Es eso como el Fountainhead? ¿Tu diseñador de interiores es Ayn Bland …”? “

Ellos son: Venis, interpretado por Cory Michael Smith, una figura de Elon Musk que acaba de lanzar un conjunto completamente nuevo de herramientas de creación de AI a su plataforma de redes sociales que permite a cualquiera crear infares profundos explosivamente divisivos, por lo que los teléfonos de los muchachos ahora están haciendo ping a las noticias de la inminente guerra global. Steve Carell interpreta a Randall de cabello gris, el miembro del grupo anciano, un inversionista OG y una especie de tipo Peter Thiel que reprime pensamientos sobre su diagnóstico de cáncer, llamando a su médico “estúpido” y criando por subir su conciencia a la red como posttumana. Ramy Youssef interpreta a Jeff, el relativo liberal del grupo; Es un Jeff muy no bezos, como un Mark Zuckerberg de la era Biden con un toque de Nick Clegg. El equipo de Jeff ha desarrollado un filtro que permite a los usuarios distinguir contenido real de falso que Venis quiere comprar, tal vez porque es rentable o tal vez para suprimirlo. Jeff se mantiene burlándose de sus camaradas de manera que te recordará a Shiv o tal vez romano. Y Jason Schwarztman es Soup Kitchen, o sopas, que anhela patéticamente para sacar una nueva aplicación de meditación.

A medida que el caos se extiende en el mundo súper pobre, los muchachos, que en cualquier caso desprecian los estados nacionales con sus agotadoras intervenciones regulatorias, discuten la necesidad de “golpear” a los países sudamericanos o incluso a los Estados Unidos. Las cosas se vuelven aún más oscuras desde allí. A lo largo de todo, el backchat imposiblemente sofisticado continúa, como la radiación de fondo, con los muchachos insistiendo competitivamente en lo gracioso que es todo: “¡Nada significa nada, y todo es divertido!” Sin embargo, Venis insiste sinceramente en que su plataforma puede salvar el mundo: “Una vez que un niño palestino ve un contenido realmente de plátanos de un niño israelí, ¡todo ha terminado!” Los chicos son conducidos principalmente por imprudencia machista; detestan el “Ai-Doomismo y el alarmismo del desaceleración”.

Entonces, ¿qué sucede cuando el caos que han desatado en los sistemas del mundo realmente impactan en ellos personalmente en su escondite de Mountainhead? Bueno, es un defecto en la película. En un momento, las sopas encienden el grifo y no sale agua. ¿Cómo va a funcionar esta crisis? Un poco de superficie, como sucede. Más que cualquier comedia o incluso una película que he visto recientemente, esta es una película impulsada por la necesidad de línea por línea de cosas feroces, desagradables y divertidas en el diálogo, y los arcos narrativos y el desarrollo de personajes no son el punto. Pero al igual que con la sucesión, esto hace un muy buen trabajo al persuadirlo de que sí, así es como son realmente nuestros señores.