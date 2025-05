Harry Potter: Tres protagonistas anunciados para la nueva serie de televisión de HBO | Televisión

Después de una extensa búsqueda, se han encontrado los actores que interpretaron los nuevos líderes de la serie de televisión de Harry Potter.

El casting abierto para niños británicos de 9 a 11 años llevó a HBO a los tres protagonistas de su serie de televisión de varias temporadas: los recién llegados Dominic McLaughlin como Harry Potter, Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger.

“Después de una búsqueda extraordinaria dirigida por los directores de casting Lucy Bevan y Emily Brockmann, estamos encantados de anunciar que hemos encontrado a nuestro Harry, Hermione y Ron”, dijo Francesca Gardiner, el showrunner y productor ejecutivo, y Mark Mylod, el productor y director ejecutivo, en un comunicado. “El talento de estos tres actores únicos es maravilloso de la vista, y no podemos esperar a que el mundo presencie su magia juntos en la pantalla. Nos gustaría agradecer a todos los decenas de miles de niños que audicionaron. Ha sido un verdadero placer descubrir la gran cantidad de jóvenes talentos”.

Los tres actores infantiles completan el mundo imaginado por primera vez por JK Rowling en su serie Smash Seven-Books y interpretadas por A Who’s Who Of British Actors en ocho largometrajes lanzados entre 2001 y 2011.

El mes pasado, HBO confirmó, después de mucha especulación, que John Lithgow interpretaría a Albus Dumbledore, el director de la Escuela de Brujería y Wizardry de Hogwarts, originalmente interpretada por Richard Harris y Michael Gambon, en la serie diseñada para correr durante más de una década, con al menos una temporada por libro.

Otro elenco confirmado incluye a los clientes habituales de la serie Paapa Essiedu como Severus Snape, Janet McTeer como Minerva McGonagall y Nick Frost como Rubeus Hagrid, así como Luke Thallon como Quirinus Quirrell y Paul Whitehouse como Argus Filch.

“Estamos encantados de tener un talento tan extraordinario a bordo, y no podemos esperar a verlos llevar a estos queridos personajes a una nueva vida”, dijeron Gardiner y Mylod en ese momento.

La serie será una “adaptación fiel” de los libros de Rowling, “llena de los detalles fantásticos, personajes muy queridos y lugares dramáticos que los fanáticos de Harry Potter han amado durante más de 25 años”, según Max, el servicio de transmisión para HBO que pronto se renombrará HBO Max, en un estado en el anuncio de la serie en abril de 2023.

“Cada temporada será auténtica para los libros originales y traerá a Harry Potter y estas increíbles aventuras a nuevas audiencias de todo el mundo, mientras que las películas originales, clásicas y queridas permanecerán en el centro de la franquicia y están disponibles para ver a nivel mundial”.

Rowling, que mantiene la propiedad sobre los aspectos clave de la propiedad intelectual de Harry Potter, incluidos los personajes, servirá como productor ejecutivo de la serie. Su participación ha generado controversia de algunos fanáticos de la franquicia por sus numerosas declaraciones anti-trans, lo que llevó a una grieta con las tres estrellas de las películas originales. En marzo, Rowling parecía golpear a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint en las redes sociales, cinco años después de que los actores reprendieron públicamente un ensayo en el que llamó argumentos sobre “femenina que no reside en el cuerpo sexual … profundamente misógino y regresivo”.

El expansivo mundo de Harry Potter del autor de 59 años, incluidos los libros, películas, videojuegos y teatro, es por un valor estimado de £ 20 mil millones ($ 25 mil millones).

La serie HBO es se espera debutar En 2026, casi 30 años después del primer libro, Harry Potter and the Philosopher’s Stone (también conocido como Harry Potter y The Sorcerer’s Stone), se publicó en 1997, y 15 años después de la película final, The Deathly Hallows Parte 2, llegó a los cines.