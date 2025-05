La hija de Todd Chrisley, Savannah, reacciona a Trump perdonando a sus padres de condenas de fraude

Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts para ver las últimas noticias y reseñas de entretenimiento Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts

Las estrellas de la realidad Todd y Julie Chrisley han sido perdonadas por el presidente Donald Trump, y su hija todavía está en estado de shock.

Vestida con un sombrero de Maga, Savannah Chrisley compartió su gratitud por las acciones de Trump en un video de Instagram publicado el martes.

“El presidente me llamó personalmente mientras entraba al club de Sam y me notificó que estaba firmando papeleo de papel para mis padres”, dijo Chrisley en el video. “Entonces mis dos padres regresan a casa esta noche [Tuesday] o mañana [Wednesday]y todavía no creo que sea real. Me estoy volviendo loco, el hecho de que el presidente me llamó “.

“Siempre estaré agradecido por el presidente Trump, su administración y todos en el camino, todos mis abogados, las personas que pusieron innumerables horas y esfuerzo y amor por mi familia para asegurarse de que mis padres llegaran a casa”, continuó Savannah. Agregó que estaba preparando ansiosamente ropa para su madre y preparando la habitación de sus padres para su regreso a casa.

“Mis padres pueden comenzar sus vidas … El presidente Trump no solo viajó con sus oraciones, él les dio un perdón completo e incondicional. Entonces, por eso, estoy siempre agradecido”.

La pareja multimillonaria, cuyo espectáculo Chrisley sabe mejor Funcionó de 2014 a 2023, fueron declarados culpables de conspirar para defraudar a los bancos comunitarios de más de $ 30 millones en préstamos fraudulentos en 2022. Los fiscales dijeron que la pareja se alejó de su responsabilidad por el reembolso cuando Todd, de 57 años, declaró en bancarrota.

También fueron declarados culpables de evasión fiscal y conspirando para defraudar al IRS, mientras que Julie fue condenada por fraude electrónico y obstrucción de la justicia.

Julie, de 52 años, fue sentenciada a siete años en una prisión federal, mientras que Todd obtuvo 12 años tras las rejas. Ambos también fueron sentenciados a 16 meses de libertad condicional cada uno. Se le ordenó a la pareja que pagara $ 17.8 millones en restitución. Han estado apelando su caso desde que fueron sentenciados en noviembre de 2022.

Todd ha estado cumpliendo su sentencia en un campo de prisioneros federales de seguridad mínima y anteriormente tuvo una fecha de liberación de junio de 2032, según la Oficina Federal de Prisiones. Julie se encuentra en una instalación en Lexington, Kentucky, y no se lanzará hasta abril de 2028.

El presidente Trump llamó a los niños de Chrisley el martes para contarles sobre el perdón: “Es algo terrible, pero es una gran cosa, porque tus padres serán libres y limpios. Espero que podamos hacerlo mañana.

“Se les dio un trato bastante duro basado en lo que estoy escuchando”, agregó.

La familia son partidarios conocidos del presidente. Savannah habló en la Convención Nacional Republicana de 2024 y había apelado previamente a la administración Trump para los indultos de Julie y Todd.