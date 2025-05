Ngũgĩ wa thiong’o, gigante de la literatura africana, muere de 87 años | Nguugi wa thiong’o

El escritor de Kenia, Ngũgĩ wa Thiong’o, quien fue censurado, encarcelado y forzado al exilio por el dictador Daniel Aap Moi, un contendiente perenne del Premio Nobel de Literatura y uno de los pocos escritores que trabajan en un idioma afro indígena, ha muerto a los 87 años.

“Es con un corazón pesado que anunciamos el fallecimiento de nuestro padre, Ngugi wa Thiong’o, este miércoles por la mañana”, escribió su hija Wanjiku wa ngũgĩ en Facebook. “Vivió una vida plena, peleó una buena pelea”.

Murió en Atlanta, y su hija dijo que pronto se anunciarían más detalles.

“Soy yo gracias a él de muchas maneras, como su hijo, erudito y escritor”, su hijo Mukoma Wa ngũgĩ escribió en X. “Lo amo, no estoy seguro de qué traerá el mañana sin él aquí. Creo que eso es todo lo que tengo que decir por ahora”.

Ngũgĩ exploró el problemático legado del colonialismo a través de ensayos, obras de teatro y novelas, incluyendo Weep Not, Child (1964), Devil on the Cross (1980) y Wizard of the Crow (2006). Considere un gigante del panteón africano moderno, había sido un favorito para el Premio Nobel de Literatura durante años. Después de perder el premio en 2010 al autor peruano Mario Vargas Llosa, Ngũgĩ dijo que estaba menos decepcionado que los fotógrafos que se habían reunido fuera de su casa: “¡Yo era el que los estaba consolando!”

Nacido en 1938, mientras Kenia estaba bajo el dominio colonial británico, Ngũgĩ era uno de los 28 hijos, nacido de un padre con cuatro esposas. Vivió el levantamiento de Mau Mau cuando era adolescente, durante el cual las autoridades encarcelaron, abusaron y torturaron a decenas o incluso a cientos de miles de personas. Durante el conflicto, el padre de Ngũgĩ, uno de los gikuyu, el grupo étnico más grande de Kenia, fue obligado a abandonar su tierra, y dos de sus hermanos fueron asesinados.

Esta lucha formó el telón de fondo de la novela que hizo su nombre: no lloran, niño. Publicado en 1964, solo un año después de que Kenia ganó independencia, cuenta la historia de la educación de Njoroge, la primera de su familia en ir a la escuela, y cómo su vida es arrojada a la agitación por los eventos que lo rodean.

Siguieron una serie de novelas, incluidas historias cortas y obras de teatro, ya que Ngũgĩ se convirtió en profesor de literatura inglesa en la Universidad de Nairobi. Allí argumentó que el departamento de inglés debería cambiar a llamarse y cambiar su enfoque a la literatura en todo el mundo. “Si es necesario un” estudio de la continuidad histórica de una sola cultura “, ¿por qué no puede ser esto africano?” Escribió en un periódico. “¿Por qué la literatura africana no puede estar en el centro para que podamos ver otras culturas en relación con ella?”

En 1977, publicó su cuarta novela, Petals of Blood, y una obra de teatro, el juicio de Dedan Kimathi, que trató con el problemático legado del levantamiento de Mau Mau, pero fue su coautoría de una obra escrita en Gikuyu, me casaré cuando quiera, lo que llevó a su arresto y encarcelamiento en la prisión máxima de seguridad de Mamiti.

Fotografía: Daniel A. Anderson

“En prisión comencé a pensar de una manera más sistemática sobre el lenguaje”, dijo a The Guardian en 2006. “¿Por qué no me detuvieron antes, cuando escribí en inglés?” Decidió desde entonces escribir en Gikuyu, que “el único lenguaje que podía usar era mío”.

Lanzado en 1978, el exilio siguió en 1982, cuando el autor se enteró de un complot para matarlo a su regreso de un viaje a Gran Bretaña para promover su novela Caitani Mutharabaini, traducida como Diablo on the Cross. Más tarde se mudó del Reino Unido a los Estados Unidos, donde trabajó como profesor de inglés y literatura comparativa en la Universidad de California, Irvine, y encabezó su centro internacional de escritura y traducción.

Ngũgĩ continuó escribiendo en Gikuyu, a pesar de su problemática conexión con su tierra natal; Se emitió una orden de arresto para el personaje principal ficticio de su novela de 1986 Matigari, que también fue prohibida en Kenia. Volviendo a Nairobi con su esposa Njeeri por primera vez en 2004, dos años después de la muerte de Daniel Arap Moi, Ngũgĩ fue recibido por multitudes en el aeropuerto. Pero durante el viaje, Los hombres empuñando armas irrumpieron en su departamentoviolando a Njeeri y superando a Ngũgĩ cuando intentó intervenir. “No creo que estuviéramos destinados a salir con vida”, dijo a The Guardian dos años después.

Su novela Mago de The Crow, traducido por el autor al inglés en 2006, volvió al tema de la cleptocracia africana, que se estableció en la dictadura imaginaria de la República Libre de Aburiria. Dijo que la “oración más hermosa en toda la novela” fue “una traducción de Gikuyu por parte del autor”.

Continuó traduciendo sus propias obras de Gikuyu, y fue nominado para el Premio Internacional de Booker en 2021 por su épica novela en versiva The Perfect Nine. Fue la primera escritura nominada del premio en un idioma africano indígena y el primer autor en ser nominado para su propia traducción.

Ngũgĩ había sido diagnosticado con cáncer de próstata en 1995 y se sometió a una cirugía de derivación triple cardíaca en 2019.

Ngũgĩ tuvo nueve hijos, cuatro de los cuales son autores: Tee ngũgĩ, mũkoma wa ngũgĩ, nducu wa ngũgĩ y wanjiku wa ngũgĩ.

“La resistencia es la mejor manera de mantener viva”, le dijo a The Guardian en 2018. “Puede tomar incluso la forma más pequeña de decir no a la injusticia. Si realmente crees que tienes razón, te apeguas a tus creencias y te ayudan a sobrevivir”.