Miley Cyrus: Something Beautiful Review – Pop sólido que es tan ‘psicodélico’ como una papa horneada | Miley Cyrus

METROIley Cyrus ha hecho algunas reclamaciones muy grandes para su noveno álbum. Algo hermoso no es simplemente un álbum conceptual, sino que la estrella pop de 32 años ha descrito como “un intento de medicar una cultura enferma a través de la música”. Uno lleno de “propiedades de sonido de curación” diseñadas para “impactar frecuencias en su cuerpo que lo hacen vibrar en un nivel diferente”. Y no es solo todo eso, sino también una película acompañante: una “ópera pop única” aparentemente inspirada en la adaptación cinematográfica de 1982 de Alan Parker de The Wall “pero con un mejor guardarropa y más glamoroso”.

Miley Cyrus: algo hermoso

Por todo lo que los ejecutivos del sello de Cyrus son poco probables, no diga que no a una gran estrella cuyo último álbum presentó el sencillo más vendido del mundo de 2023: flores, transmisiones de 2.7 mil millones, todavía se puede imaginarlos tragando muy duro cuando se les presentó todo esto. Después de todo, Cyrus tiene forma cuando se trata de salir trastornamente: Bangerz, su álbum de mayor venta, fue seguido con Miley Cyrus y su Petz muerto, una colección extensa de bromas dónicas, no secuitres musicales y colaboraciones psicodélicas con los labios en llamas. Además, cuando su sello discográfico sugirió que una hora y media de esto podría probar la paciencia de sus fanáticos, la respuesta de Cyrus fue hacer que Petz sea aún más larga, al incluir una grabación de ella tocando tazones tibetanos.

Cyrus también tiene una forma para anunciar lanzamientos que no se ajustan del todo su facturación inicial: el álbum no actualmente “de país” de 2017 ahora Younger Now; Plastic Hearts de 2020, que se presentó como rock de nueva onda, con apariciones invitadas de Joan Jett y Billy Idol y su logotipo prestado de los rockeros de choque The Plasmatics, pero resultó estar en toda la tienda estilísticamente. Entonces prueba aquí. La película no tiene más en común con la adaptación de Parker de la pared que a los niños de la Sra. Brown: D’Eltay. No tiene absolutamente ninguna trama, no porque sea un ejercicio deliberadamente confuso en el cine Arthouse no lineal, sino porque es solo un montón de videos pop, aunque dividido en tres “actos” e intercalados con interludios de palabras habladas.

Miley Cyrus: End of the World – Video

Muchos de ellos son actuaciones directas en el estudio; El resto se parece a comerciales de perfumes extendidos: Miley Cyrus caminando a través de la villa de un estudio de cine en un par de chaps peludos azules fluorescentes, o por la noche de Hollywood Boulevard para hacer un lugar en retorcerse en la estrella de Arnold Schwarzenegger. Miley Cyrus fingiendo montar una moto y pasando con Naomi Campbell en bustos y tacones a juego. Quizás es para lo mejor que no sea una nueva versión contemporánea de la pared, un álbum y una película que esencialmente se trata de un solipsismo malvado multimillonario y un moldeo de puntaje amargado, ya hay suficiente de eso En 2025, gracias. Sin embargo, te preguntas si se estrenará en el Tribeca Film Festival no equivale a dorar un poco el lirio.

Un sentido similar de “¿eh?” Asiste al álbum en sí, dada la charla de las propiedades de curación del sonido y, de hecho, de Cyrus que desea ser “un psicodélico humano”. Ciertamente se lleva a un comienzo relativamente izquierdo. La canción del título se abre como una balada de soul anticuada, completa con cuernos de buen gusto, luego entra en un coro de espesor con voces distorsionadas y una guitarra rock discordante. Pero a partir de entonces, se vuelve mucho más sencillo: el pop brillante de los 80 rociado con el piano que dice el piano de reina bailando en el fin del mundo; La roca suave ligeramente disco de Amante de Easy Lover; Baladas que, respectivamente, son sintetizadas (más para perder) y preparadas para sonar los créditos finales de una película bastante más sustanciales que el que Cyrus ha hecho (dame amor).

La segunda mitad del álbum se centra más en la pista de baile: bombeando los ritmos de cuatro al piso, una preponderancia de Patrick Cowley y Bobby O Synthessers. Los coros evocan melódicamente una variedad de música de Europa continental: French Chanson en Reborn, Abba (nuevamente) en todas las chicas que alguna vez amaste, finalista de Eurovisión en la fama. Lo que realmente recuerda es Hi-NRG, la banda sonora electrónica elegida en los clubes gay de mediados de los 80. Reanimar este sonido no es una mala idea, es una de las pocas áreas de los años 80 que el siglo XXI aún no ha buscado, y se hace muy bien aquí. Los sintetizadores suenan vanguardistas, los coros se adhieren, hay un puñado de detalles del período de conocimiento (síndrums, puñaladas orquestales muestreadas), y es una delicia escuchar a Brittany Howard de Shakes de Alabama reutilizando su voz como un stentorian Grace Jones-Y Roar en la caminata de la fama.

Si el resto del álbum no hace que el oyente vibre en un nivel diferente, es tan psicodélico como una papa horneada, y tiene dificultades para identificar cualquier tipo de concepto, todavía está muy bien escrito y bien hecho, una sucesión variada de buenos vehículos para la voz potencia de Cyrus. Lo que le falta es el tipo de sencillo obvio por el que sus álbumes se paran o caen comercialmente: los candidatos más obvios, el fin del mundo y todas las chicas que has amado, son fuertes pero no innegables. En lugar de las intenciones de la disparidad entre algo hermoso y la realidad, es lo que podría condenarlo a una recepción apagada.

