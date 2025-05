La segunda mujer testifica que Sean ‘Diddy’ Combs la agredió sexualmente | Sean ‘diddy’ peines

Una segunda mujer testificó el jueves que Sean “Diddy” Combs la agredió sexualmente como parte de lo que los fiscales federales alegan que era un esquema de tráfico sexual y de extorsión mortado por el deshonrado magnate del hip-hop.

La mujer, testificando bajo el seudónimo MIA, le dijo a un jurado en el Tribunal Federal de Manhattan que trabajaba para Combs como asistente personal y directora de desarrollo y adquisición de 2009 a 2017, comenzando cuando tenía unos 25 años.

“Me ha arrojado cosas, me ha arrojado contra la pared, me ha arrojado a una piscina, me ha arrojado un cubo de hielo en la cabeza, me golpeó el brazo en una puerta y me ha agredido sexualmente”, dijo Mia.

Combs, de 55 años, se declaró inocente de cinco cargos, incluyendo extorsión y tráfico sexual. Se enfrenta a cadena perpetua si es declarado culpable por todos los aspectos.

Mia dijo que la conducta de Combs hacia ella era “la cosa más vergonzosa de mi vida” cuando su defensa desafió por qué no lo había denunciado, y agregó que tener que hablar de eso ahora era una experiencia traumática, pero que estar asustado en el silencio no ayudaría a los demás.

A veces la trataba como una mejor amiga, y a veces era aterradora y la humillaba frente a otros, haciéndola sentir como “una basura sin valor”, le dijo al jurado en Nueva York.

También describió sentirse atrapada en la situación, descubriendo que en las interacciones anteriores con la policía, a los oficiales simplemente se les asoló el famoso artista Diddy, y también estaba aterrorizado de él.

“No quería morir ni lastimarme”, dijo. Había asumido que llevaría su secreto a su tumba, pero ahora se había sentido capaz de tomar la posición.

“No podía decirle ‘no’, como, sobre un sándwich. No podía decirle ‘no’ sobre nada. No hay forma de que pudiera decirle ‘no'”, dijo Mia, y agregó que si se hubiera ido o fuera despedida, temía que los peines “arruinaran mi futuro”.

El testimonio en el juicio observado en Manhattan Federal Court está en su tercera semana. Los fiscales dicen que Combs, el fundador de Bad Boy Records, coaccionó a las mujeres durante dos décadas para participar en actuaciones sexuales alimentadas por drogas de un día de duración con trabajadoras sexuales masculinas conocidas como “monstruos”.

El testimonio de Mia no se trataba de fiestas sexuales, sino de supuestamente ser violada en privado, en su casa cuando ella lo estaba ayudando, como empacar para un viaje. Él la hizo sentir “como basura”, dijo.

Mia le dijo a los miembros del jurado que Combs se subió sobre ella mientras estaba durmiendo y la violó mientras yacía congelada de miedo. En otro incidente, testificó que Combs le agarró la cabeza y le puso el pene en la boca, mientras no se defendió. Mientras testificaba el jueves, defendió las lágrimas y a menudo miraba su regazo, hablando sobre sus presuntos asaltos apenas un susurro a veces.

Los abogados de Combs han reconocido que a veces era abusivo en las relaciones domésticas, pero dijo que cualquier sexo era consensual.

También han dicho que las mujeres que participaron en los llamados “ascensos” lo hicieron consensualmente.

Durante cuatro días de testimonio emocional durante la primera semana de juicio, la ex novia de Combs, Casandra Ventura, dijo a los jurados Combs Combs abusó física y emocionalmente a lo largo de su tumultuosa relación de 11 años.

Ventura, una cantante de ritmo y blues conocida como Cassie, dijo que participó en los “monstruos” porque temía que Combs liberara cintas de sexo de ella si no lo hacía, pero también porque lo amaba.

Mia le dijo a la corte el jueves que había presenciado más de una vez a Combs agrediendo físicamente a Ventura, su amiga.

En un caso, dijo, mientras estaba en un viaje a Turks y Caicos, Ventura corrió a la habitación de Mia para despertarla, gritando: “Tienes que ayudarme” y diciendo de peines: “Me va a matar”.

Amigos y asociados de Combs y Ventura también han testificado sobre el presunto abuso de Combs, describiendo a Combs como una figura dominante que dependía de los guardaespaldas y asociados para permitir sus presuntos delitos y mantener a las víctimas en línea.

Dawn Richard, ex miembro del grupo pop Danity Kane, testificó la semana pasada que se sintió amenazada cuando Combs le dijo que se mantuviera callada sobre lo que vio.

Richard enfrentó un fuerte interrogatorio por uno de los abogados de Combs, que buscó señalar las inconsistencias entre su testimonio y lo que dijo durante las entrevistas con los fiscales.

La semana pasada, Scott Mescudi, el rapero conocido como Kid Cudi, testificó que su automóvil fue incendiado en 2012, poco después de que Combs se enteró de que Mescudi tenía una relación romántica con Ventura.

Los fiscales dicen que el presunto incendio provocado del automóvil de Mescudi fue uno de los varios actos violentos o ilegales que Combs o sus asociados se emprendieron para evitar que las mujeres dejaran su órbita y mantuvieran su abuso en silencio.

El juicio ha atraído una intensa cobertura de los medios debido a la influencia cultural de los Combs y al papel en tomar la corriente principal del hip-hop a través de artistas legendarios como el notorio grande.

Combs fue arrestado en Manhattan en septiembre pasado y está detenido en una prisión federal en Brooklyn cuando no estaba en la corte.

El juicio se reanudará el viernes y se espera que dure varias semanas más.

Reuters contribuyó a informar