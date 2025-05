Taylor Swift compra los derechos de las grabaciones maestras de sus primeros seis álbumes | Taylor Swift

Taylor Swift ha comprado las grabaciones maestras a sus primeros seis álbumes, dando su control sobre todo su catálogo por primera vez.

Originalmente perdió los derechos en 2019 cuando su primer sello discográfico, Big Machine, los vendió al ejecutivo de música Scooter Braun. Swift describió la venta a Braun como su “peor de los casos”, y dijo que no se le había dado la oportunidad de comprar su trabajo directamente, sino para “ganar” un álbum para cada nuevo álbum que grabó para el sello. Sus álbumes posteriores, a partir del amante de 2019 en adelante, fueron lanzados en República, y Swift conservó los derechos de las grabaciones maestras.

Braun en un momento logró Kanye West, quien apuntó repetidamente a Swift después de que él invadió infamemente su discurso de aceptación en los Premios VMA 2009. En noviembre de 2020, Braun vendió las grabaciones maestras a la firma de capital privado Shamrock Capital en noviembre por los $ 300 millones reportados.

En una carta a los fanáticos publicados hoy, Swift dijo que le devolvió su maestría a Shamrock por un precio “justo”. The Guardian entiende que los rumores anteriores de que cuesta rápidamente entre $ 600 millones y $ 1 mil millones son de manera inexacta.

Para recuperar el control sobre su música después de la venta original a Braun, y para devaluar su inversión, Swift se embarcó en un proyecto para volver a grabar los seis álbumes, calificar cada uno de los “(versión de Taylor)” y agregar “From the Vault” de las sesiones de composición originales que no habían llegado a los álbumes originales.

Entre 2021 y 2023, Swift volvió a grabar sus álbumes Fearless (lanzado originalmente en 2008), Red (2012), Speak Now (2010) y 1989 (2014).

Como compositora principal, tiene derecho a volver a grabar el material y bloquear cualquier uso de las grabaciones originales. Varias canciones redirizadas hicieron su debut en las sincronizaciones de cine y televisión: la semana pasada, la nueva versión de Look What You Made Mame Do, desde la reducción inédita de la reputación de 2017, apareció en la nueva serie de The Handmaid’s Tale.

La reputación y el álbum debut homónimo de Swift, de 2006, son los únicos álbumes que no se vuelven a grabar. Los fanáticos han estado especulando sobre sus posibles fechas de lanzamiento durante años, saltando de los colores de sus atuendos y lo que perciben como pistas en sus limitadas publicaciones en las redes sociales para deducir cuándo aparecerían.

Ahora que Swift ha reaccionado sus grabaciones maestras, hay menos razones para proceder con las grabaciones. En su carta a los fanáticos, le preguntó sus pensamientos si debía seguir adelante con ellos y dijo que seguiría su ejemplo.

De todos modos, uno sospecha que no solo hay un gran apetito por las pistas de la bóveda para esos álbumes, sino que es poco probable que la redundancia esencial del proyecto frustra su potencialmente vasto impacto comercial. Los cuatro Rerecordings lanzados anteriormente rompieron récords comerciales y de gráficos para Swift: solo en el Reino Unido, 1989 (versión de Taylor) registraron mayores transmisiones y ventas combinadas de primera semana, 184,000, que el total original de 90,000 por década antes.

Skip Paster Newsletter Promotion Obtenga noticias de música, reseñas audaces y extras inesperados. Cada género, cada época, cada semana Aviso de privacidad: Los boletines pueden contener información sobre organizaciones benéficas, anuncios en línea y contenido financiado por partes externas. Para obtener más información, consulte nuestro Política de privacidad. Utilizamos Google Recaptcha para proteger nuestro sitio web y Google política de privacidad y Términos de servicio aplicar. después de la promoción del boletín

Las grabaciones se intercalaron con una serie de nuevas grabaciones originales. Swift ha lanzado cuatro álbumes desde 2020: su folklore y el departamento de poetas torturados (2024) de Her Lockdown Sister Records Folklore y Evermore, así como Midnights (2022).

El catálogo monumentalmente exitoso de Swift se exhibió en su gira de época, que viajó por el mundo entre 2023 y 2024, se convirtió en la primera gira de recaudación de mil millones de dólares, y finalmente recaudó más de $ 2 mil millones en total. El programa se dividió en segmentos específicos del álbum y se actualizó cuando llegó a Europa en 2024 para incluir una nueva sección de poetas torturados.