Loretta Swit Death: Mash Star que interpretó a la mayor Margaret Houlihan muere de 87 años

Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts para ver las últimas noticias y reseñas de entretenimiento Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts

MEZCLA La estrella Loretta Swit, mejor conocida por interpretar a la mayor Margaret Houlihan en la aclamada serie de televisión, ha muerto a los 87 años.

Swit murió el viernes en su casa de Manhattan y probablemente murió por causas naturales, dijo su publicista Harlan Boll.

Su papel de enfermera principal del Ejército, Houlihan, la vio nominada 10 años seguidos por el Premio Emmy a la Mejor Actriz de Reparto en una serie de comedia, que ganó dos veces en 1980 y 1982.

El Show de CBS se emitió durante 11 años de 1972 a 1983, girando en torno a la vida en el 4077º Hospital Quirúrgico del Ejército Móvil, lo que le dio el nombre al programa. El final de dos horas y media el 28 de febrero de 1983, atrajo a más de 100 millones de espectadores, el episodio más vendido de cualquier serie con guión de la historia.

Swit y Alan Alda fueron los miembros del elenco más de servicio MEZCLAque se basó en la película de 1970 de Robert Altman, que estaba basada en una novela de Richard Hooker, el seudónimo de H. Richard Hornberger.

Abra la imagen en la galería Loretta Swit murió el viernes en su casa de Manhattan y probablemente murió por causas naturales, dijo su publicista Harlan Boll. Era mejor conocida por interpretar a la mayor Margaret Houlihan en el exitoso programa. ( AP2010 )

Rolling Stone Magazine Put MEZCLA En el número 25 de los mejores programas de televisión de todos los tiempos, mientras que Time Out lo puso en el número 34. Ganó el Premio a Impact en los Premios Anuales de TV Land 2009. Ganó un premio Peabody en 1975 “por la profundidad de su humor y la forma en que la comedia se usa para levantar el espíritu y, así, para ofrecer una declaración profunda sobre la naturaleza de la guerra”.

En la película de 1970 de Altman, Houlihan era un personaje unidimensional, un bimbo enloquecido por el sexo que obtuvo el apodo de “Lips Hot Lips”. Sus momentos íntimos se transmitieron a todo el campamento después de que alguien plantó un micrófono debajo de su cama.

Sally Kellerman interpretó a Houlihan en la versión de la película y Swit se hizo cargo de la televisión, finalmente profundizándola y creándola en un personaje mucho más completo. El apetito sexual se jugó y ni siquiera se llamaba “labios calientes” en los últimos años.

Abra la imagen en la galería El papel de SWIT como enfermera principal del Ejército, Houlihan, la vio nominada 10 años seguidos por el Premio Emmy a la Mejor Actriz de Reparto en una serie de comedia, que ganó dos veces en 1980 y 1982. ( AP )

La creciente conciencia del feminismo en los años 70 estimuló la transformación de Houlihan de la caricatura a la persona real, pero gran parte del cambio se debió a la influencia de SWIT en los guionistas.

“Alrededor del segundo o tercer año, decidí intentar interpretarla como una persona real, de manera inteligente, incluso si eso significaba dañar los chistes”, dijo Swit a Suzy Kalter, autor de “El libro completo de MEZCLA

“Para simplificarlo demasiado, tomé cada cambio traumático que ocurrió en su vida y lo mantuve. No entré en el siguiente episodio como si fuera un personaje diferente en una obra diferente. Era un personaje en constante flujo; nunca dejó de desarrollarse”.

MEZCLA No fue un éxito instantáneo. Terminó su primera temporada en el 46º lugar, de las 75 series de televisión de la red, pero atrapó a nueve nominaciones al Emmy. Fue recompensado con un tragamonedas mejor para su segunda temporada, emparejado los sábados por la noche con “All in the Family”, luego el programa mejor calificado de la televisión. En los Emmys de 1974, fue coronada Mejor Comedia, con Alda ganando como mejor actor de comedia.