La BBC ‘desafió’ thatcher con las naranjas ‘valientes’ no son la única fruta, dice la autora Jeanette Winterson

Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts para ver las últimas noticias y reseñas de entretenimiento Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts

Jeanette Winterson ha reflexionado sobre cómo la BBC “valientemente” desafió a Margaret Thatcher al encargar una adaptación de su innovadora novela de 1985 Las naranjas no son la única fruta.

La autora, de 65 años, discutió su libro en el Festival de Hay 2025, que se ha asociado con Lo independiente por segundo año.

Inspirado por su propia vida, Naranjas es una historia de la mayoría de edad sobre una lesbiana que crece en una comunidad pentecostal inglesa. Winterson escribió una memoria de seguimiento titulada ¿Por qué ser feliz cuando podrías ser normal? En 2011, que llenó los espacios en blanco dejados por su ficción debut, y profundizó en su tensa relación con su madre.

Hablando con la audiencia en Hay, Winterson dijo: “Después Naranjas Se publicó en 1985, la BBC hizo algo muy valiente, que es que encargaron el drama de tres partes.

“Esto fue en un momento en que Margaret Thatcher había traído a la infame Sección 28 de la Ley del Gobierno Local, que, usted recuerda, dijo que ningún fondos públicos de ningún tipo debería dirigirse a ninguna actividad, instrucción e educación que promoviera lo que le gustaba llamar” la vida familiar pretendida “. Cualquier homosexualidad.

“Ahora, tenía algunas cosas que decir sobre la ‘vida familiar pretendida’, porque eso es lo que había estado viviendo”.

Winterson habló contra aquellos con autoridad en ese momento que “rechazaban la imaginación y dejaban de lado las alternativas que no encajan”.

Ella dijo que su posición era “no soñar, no aspirar, no ver a ambas partes, no tratar de entender lo que es ser humano”.

Abra la imagen en la galería La adaptación de la BBC de ‘naranjas no es la única fruta’ ( BBC )

“Y así, en Naranjasla BBC fue muy valiente, y lo que estábamos tratando de hacer fue mostrar una realidad diferente “, dijo.” Y sobre todo para desafiar lo que estaba sucediendo con el gobierno de Thatcher en ese momento sobre cómo el dinero público podría o debería gastar “.

Winterson dijo que Naranjas “Realmente sacudí la televisión en ese momento”. Ganadora del Premio Best Drama BAFTA, la miniserie protagonizada por Charlotte Coleman como Jess, un personaje basado en Winterson, junto a Geraldine McEwan, quien interpretó a la madre de Jess. McEwan ganó un BAFTA por su actuación.

Abra la imagen en la galería Jeanette Winterson deja el Palacio de Buckingham después de recibir su CBE en 2018 ( Getty Images )

“Realmente estábamos tratando de decirle a la autoridad, porque no éramos autoridad, solo éramos jóvenes, que hay otras formas de ver las cosas, otras formas de hacer las cosas, otras formas de ser creativos”, dijo.

Nacido en Manchester, Winterson es el galardonado autor de los libros que incluye Escrito en el cuerpo (1992), Sexar la cereza (1989), y más recientemente la colección de ensayos 12 bytes en 2021.

Los 12 ensayos en el libro se basan en años de investigación sobre inteligencia artificial hacen preguntas desafiantes sobre la humanidad, el arte, la religión y el amor.