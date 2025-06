Los pecadores finalmente llegan a casa a Clarksdale: un festival de tres días estrena la película en su ciudad natal | Misisipí

IEn abril, el director Ryan Coogler lanzó a Sinners, un thriller sobre dos hermanos en la década de 1930 que regresan a casa a Clarksdale, Mississippi, para abrir un Juke Ritt. Menos de un mes después de que se estrenó la película, los pecadores ganaron más de $ 200 millones en los Estados Unidos y Canadá, algo que no ha hecho ninguna película original. en casi una década.

Pero los residentes en Clarksdale, una ciudad con unas 14,000 personas, la mayoría de las cuales son negras, no tenían forma de verse en la pantalla en su comunidad. No hay teatros de cine activos en o cerca de la ciudad.

Tyler Yarbrough, un líder nativo y comunitario de Clarksdale, publicó una carta abierta en nombre de “un grupo intergeneracional de organizaciones, creativos, empresarios, agricultores y líderes comunitarios” invitando a Coogler y los pecadores que se dirigen a la ciudad.

“Estamos extendiendo una invitación abierta para usted, el elenco y el equipo creativo detrás de los pecadores para visitar a Clarksdale, para caminar por las calles su visión reinventada, para conocer a las personas cuyas historias reales hacen eco a través de cada cuadro y experimentar la vida de primera mano el legado vital y respirado que inspiró su trabajo y las personas que están sosteniendo y reinventando su futuro”. escribió.

“También nos sentiríamos honrados de colaborar con usted para organizar una proyección pública y una celebración aquí en Clarksdale. Un regreso a casa no solo para la película, sino también por la historia, la cultura y el futuro que continúan definiendo nuestra ciudad y conectando las creatividades de Mississippi con usted y su trabajo”.

La carta rápidamente se volvió viral después de Capital B, Una organización de noticias sin fines de lucro liderada por negros, informó sobre ella y fue recogida por otros medios de comunicación y en las redes sociales.

“También esperamos que vean a las personas que realmente están haciendo una mierda rudo en este momento cuando se trata de las articulaciones de juke, manteniéndolas vidas, cuando se trata de algunos de los agricultores que están repensando la agricultura, desde el algodón hasta la producción”, dijo Yarbrough a The Guardian a principios de mayo. “The Blues es la base de toda la música estadounidense y la cultura estadounidense. Hay tanto poder en eso que se origina aquí. Mientras pensamos en nuestra historia nacional, nuestra historia de la comunidad, creo que Clarksdale y el [Mississippi] Delta, específicamente, será parte de este recuento de América con esto que conecta a todos los negros en este país a esta tierra ancestral también ”.

Un letrero da la bienvenida a los visitantes a Clarksdale, Mississippi. Fotografía: Spencer Platt/Getty Images

Coogler y Warner Bros escucharon y respondieron la llamada, y el 29 de mayo, las personas en Clarksdale finalmente pudieron verse en su propia comunidad.

‘Venir aquí me voló la cabeza’

Como parte de Clarksdale Cultural Capital, un festival de tres días patrocinado por Warner Bros y otros, los residentes de Clarksdale tienen múltiples oportunidades gratuitas para ver la película en su ciudad natal.

Coogler; su esposa, productora y cofundadora de Proximity Media, Zinzi Coogler; Ludwig Göransson, el compositor de la película; Sev Ohanian, otro productor y cofundador de Proximity Media; y la productora ejecutiva de la música Serena Göransson asistió y presentó la proyección matutina del 29 de mayo, que se celebró en el Auditorio Cívico Clarksdale.

Ambos cooglers tienen familia de Mississippi: los abuelos de Zinzi son del estado, al igual que uno de los abuelos de Ryan y un tío, que lo inspiró a hacer la película.

“Esta es una carta de amor a nuestros mayores, a nuestros antepasados ​​recientes y relativamente lejanos, y estamos muy orgullosos de estar aquí en Clarksdale para compartir esta película y este momento con ustedes”, dijo Zinzi Coogler antes de la primera proyección. “Escuchamos la llamada de que no hay un teatro para la comunidad local, y dijimos: ‘Espera, espera, espera, apareceremos'”.

Ryan Coogler, un nativo de Oakland, California, compartió que no había visitado el estado de Magnolia antes de trabajar en la película.

“Al venir aquí, me voló la mente”, dijo sobre su primera visita al estado. “Conocí a los músicos, conocí a miembros de la comunidad, dueños de negocios. Realmente me cambió solo para venir aquí e investigar”.

Coogler invitó a la audiencia a responder a la película, y aceptaron: animar, reír y jadear en varias ocasiones a lo largo de la película. Cuando se abrió la película, y “Clarksdale, Mississippi el 15 de octubre de 1932” salpicó la pantalla, la audiencia era entusiasta. Christone “Kingfish” Ingram, originario de Clarksdale que aparece en la película y asistió a la proyección, también recibió aplausos atronadores y vítores cuando apareció en la pantalla.

Después de la exhibición de la mañana, los Cooglers, Göransson, Ohanian y Miles Caton, quienes tuvieron su papel de debut en la película, y Lawrence “Boo” Mitchell, Cederic Burnside, Tierininii Jackson y Bobby Rush, todos los músicos que trabajaron en la película, participaron en una sesión de preguntas y Aswer presentados por Clarksdale Natyhe Wright, de Capital B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B.

‘Le debemos mucho a Clarksdale’

La comunidad ha comprado a los pecadores: un letrero fuera de New Roxy, anteriormente una sala de cine negra y ahora un lugar de música, dice: “Bienvenido a Clarksdale, Sinners Festival”. La zona cero, Juke Joint de Morgan Freeman, ofreció bebidas temáticas de los pecadores: The Smokestack, The Dance With the Devil y Juke Joint Julep.

“Le debemos tanto a Clarksdale, como Mississippians, el mundo le debe a Clarksdale y Mississippi como un todo por ser un elemento básico en el panorama cultural global. Para mí, los pecadores fueron una de mis primeras experiencias de ver a Mississippi en una luz completa y hermosa en la gran pantalla”, dice Jasmine Williams, fundador de ‘Sipp Talk Media y uno de los festivales de la Festival, de una serie de altas de la festival. “Creo que esta película regresa a casa y es accesible para las personas que la inspiraron es muy importante, por lo que las personas aquí entienden nuestro impacto en el mundo”.

El 29 de mayo, los residentes de Clarksdale tuvieron dos oportunidades para ver la película: la exhibición de las 11 a.m. y una exhibición de 5 p.m., las cuales fueron introducidas por el propio Coogler. Junto con la proyección, el Clarksdale Cultural Capital Festival presentó actuaciones musicales y otros eventos con personas de Clarksdale, en todo Delta y Mississippi.

Los paneles incluyen café con Kinfolk: Nuestro futuro de Clarksdale, construyendo una economía de blues arraigada en la dignidad y la diversidad cultural en el Delta del Mississippi: conversaciones con Choctaw y chinos estadounidenses, entre otros, mientras que las actuaciones musicales incluyen música inspirada por los pecadores, celebrados en la zona cero de Morgan Freeman; un espectáculo de Keith Johnson, sobrino de Muddy Waters; Una grabación de Hous House y una sesión de mermelada; y otros.