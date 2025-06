Robbie Williams Review, Edimburgo: Britpop Tour Veers desde el espectáculo electrificado hasta Plain Awull

Regístrese en el boletín semanal gratuito de Roisin O’Connor ahora escuche esto para la canción interior en todo lo relacionado con la música Obtenga nuestro ahora escucha este correo electrónico gratis Obtenga nuestro ahora escucha este correo electrónico gratis

Treinta años y, según su propio recuento, tres rehabilitaciones después de su salida que define el muchacho de Take that, la pregunta sigue siendo: ¿Quién en la Tierra piensa Robbie Williams? El galardonado visionario (si no Mejor hombre biopic? El sello Warhol de su reciente ridículo Honestidad radical Show de arte? ¿Una superestrella en los horquillas se redujo a los álbumes de portadas de swing y navidad, o un tesoro nacional resurgente que regresa después de seis años para reclamar parte del respeto que finalmente se está repartiendo en los niveles del pop superior?

En la noche de apertura de Britpop Tour, su primera salida principalmente del estadio desde 2018, replicando un nuevo álbum que ha afirmado es el disco realista que quería hacer después de dejar eso en 1995, no es ninguna de estas cosas y más. En el mono de esclavitud de ciencia ficción blanca y los tonos de espejo envolventes, Williams salta de un cohete de disparo de fuegos artificiales, a mitad de lifto, para declararse “el rey del entretenimiento”.

“Mi sueño es ser el mejor artista del planeta”, le dice a un Edimburgo adecuadamente cautivado, y ciertamente parece decirlo. Flanqueado por cantantes de gospel que onden a las pancartas (pero lamentablemente no Tommy iommi) para Britpop“El sencillo de Boogie Metal” Rocket “y anunciando” Será mejor que sea bueno porque soy fenomenal “en medio de una electrificado” Déjame entretenerte “, hace la entrada más espectacular posible para un hombre que es demasiado barato para desembolsar para las pulseras Coldplay.

En cuestión de minutos, sin embargo, nos encontramos en una charla musical de Cabaret Ted. Esta noche, explica Williams, es “un viaje para descubrir el significado del entretenimiento”, y es una pregunta que Edimburgo se hará numerosas ocasiones durante estas pruebas a veces dos horas. ¿El entretenimiento es un crujido “niños” o “milenio” respaldado por una línea de coro de Oscar humanos de 9 pies? Inequívocamente sí. ¿Es en masa singalongs a los novios éxitos de Oasis como “Old Before I Die” y “Strong”? Edimburgo parece pensar que sí. Un desfile de Medio ¿Waifs con arbustos gigantes en sus cabezas después de una banda de música balcánica a través de una folkly “The Road to Mandalay”? En una forma de Eurovisión 1976, claro.

Abra la imagen en la galería Robbie Williams en la noche de apertura de su gira europea de 2025 el sábado 31 de mayo de 2025 ( Alan Rennie/Shutterstock )

Pero, ¿qué tal ver a Williams hacer calentamientos vocales operísticos sobre un Megamix de 10 minutos de “All My Life” de Foo Fighters, “Song 2” de Blur, “Seven Nation Army” de White Stripes y “Rim Tagi Dim” de Baby Lasagna? Si ya estás borracho, tal vez. Vegas llenos a través de “Nueva York, Nueva York” y “My Way” en Neon Pink Elton-Wear, mientras exhorta a la multitud a “abrazar a su t ***” y “ondear su bandera de estruendo”. Simple horrible. ¿Y segmentos en los que Williams aprovecha con las misteriosas recreaciones digitales de sí mismo cuando era adolescente y de 80 años en las pantallas grandes, en gran medida sobre su pene “más corto que el promedio”? Esos son solo más evidencia de que deberíamos matar a la IA de inmediato, con fuego.

Williams apunta a Meta y, para un buen tercio del espectáculo, golpea a Meh. Sus segmentos de stand-up, trabajos de multitudes extendidos, karaoke de proclamadores regulares y los implacables procedimientos de arrastre de sobrevaltar a varias paradas de molienda. Un intento de cantar “Ella es el” a una mujer en la primera fila tarda casi 15 minutos en ponerse en marcha y, a medida que el tramo final se distingue, él avanza durante tanto tiempo sobre sus hijos salvando su cordura que claramente es el único padre cariñoso en el estadio que no mide su noche en horas de niñera.

Abra la imagen en la galería Williams se encuentra actualmente en su primera gira principalmente de estadio desde 2018 ( Alan Rennie/Shutterstock )

Pero en medio del flam y la grasa, los momentos de puro entretenimiento hacen cristalis. Un dúo acústico con Thom Rylance de los ganadores de la lotería, como Double Act the Balls, en una etapa C de la multitud, tocando fragmentos de las canciones más oscuras de Williams para ver que la multitud recuerda (pista: todas de ellos) en un emocionante “Rehight My Fire” con un Michelle Michelle Michelle con el lente de Lulu. “Come Undone” es una baladería rocosa del estadio en el modo de dolor-the-the-the-Palatial-Gates. Y el último gran showman está de todo corazón en la habitación para un edificante bis de “Feel” y “Angels”. “¿No estás entretenido?” Williams exige cuando el cohete de fuegos artificiales desciende una vez más, bañándolo en chispas en todo el escenario. Esporádicamente, sí.