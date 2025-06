‘Un reflejo de quién era’: la mayor exposición de Diane Arbus llega a Nueva York | Diane Arbus

doOnstellation, el enorme y nuevo espectáculo del trabajo de vida de la fotógrafa Diane Arbus, tiene como objetivo presentar al artista como nadie la ha visto antes. Abrazando la aleatoriedad, esta exposición de un conjunto completo de 454 impresiones maestras del único grabado autorizado de Arbus, Neil Selkirk, hace todo lo posible para dar al público una presentación completamente no estructurada de las fotos.

“Quería asegurarme de que fuera lo más mezclado posible”, me dijo el curador del programa, Matthieu Humery. “No quería hacer ninguna conexión específica entre las imágenes. Traté de evitar cualquier tipo de narraciones para que los visitantes creen sus propias narraciones. Existe esta locura mágica”.

Constellation surgió de una adquisición de 2011 realizada por la Fundación Luma de las impresiones de Arbus, muchos de ellos inéditos y raramente vistos. Con los precios de las impresiones de arbus individuales que van a las seis cifras, fue un trato de gran éxito y costoso, tal adquisición exigió un espectáculo audaz.

Mientras reflexionaba a la exposición potencial, los pensamientos de Humery fueron para la principal retrospectiva de Arbus 2005 del Met, la revelación, y reconoció que no quería trabajar el mismo terreno. “La pregunta era cómo presentar este grupo de imágenes sin hacer una retrospectiva clásica, ya que ya había sucedido”, dijo. “Pensé que sería genial mostrar todo a la vez. Estaba en el metro de Nueva York, mirando el mapa del metro, y vi esa cuadrícula y pensé:” Tal vez podríamos tener este tipo de red y presentar todas las imágenes de esa manera “.

Diane Arbus: Constellation, 2023-2024. Fotografía: Adrian Deweerdt

El resultado de la inspiración de Humery es una serie de estructuras notables y de andamios que le permite colgar los cientos de fotografías mientras elimina cualquier pared del espacio de exhibición. El público a la vez se convierte en espectadores del arte y los voyeurs unos de otros; es imposible ver la exposición sin también hacer observaciones de compañeros de exhibición.

Ver cualquier cuerpo de trabajo considerable de esta manera puede ser abrumador, y aún más con Arbus. Sus retratos buscan las formas en que la humanidad puede ser desconcertante, ilegible o incluso incongruente para nuestras nociones de experiencia humana. Ver una foto de Arbus puede evocar sentimientos genuinos de dislocación y angustia, al mismo tiempo que también provoca empatía y conexión. La oportunidad de experimentar esto sin las manos tradicionales, como la cronología, el contexto o la interpretación, es ser doblemente arrojado a un cuerpo de trabajo que no ha perdido su capacidad para perseguir nuestras psiques, incluso después de medio siglo.

Por su parte, Humery le resultó difícil dejar de lado todos los accesorios típicos que vendrían junto con una gran muestra de un fotógrafo de clase mundial. Su solución era sumergirse dentro de las fotografías para encarnar su visión. “Fue un poco difícil al principio, solo tener algo en mi mente y traducir eso en realidad”, dijo. “Realmente quería hacerlo yo mismo y experimentar con la pantalla, así que me tomó como dos semanas. Estuve encerrado allí durante dos semanas”.

Si hay una concesión para ordenar que Humery hizo, está en el retrato de Arbus del mentor artístico y el interés amoroso de toda la vida Marvin Israel. La foto, una toma bastante sombría y de cuerpo completo de Israel en un suéter y pantalones, manos en bolsillos, que se ve solo en la distancia, se le da un orgullo de lugar, situado sobre todas las demás tomas. “La forma en que lo coloqué, él es la figura más alta en el programa, dominando todo”, dijo Humery. “Él fue quien realmente empujó mucho a Arbus para darle la fuerza para hacer las fotos de la forma en que ella quería hacerlo. También fue quien inició la retrospectiva en el MoMA cuando ella murió”.

Diane Arbus – Mujer en la calle con parcelas, NYC 1956. Fotografía: The Estate of Diane Arbus

Humery’s other concession to order was to create a “secret room” within the show to exhibit Arbus’s so-called box of 10. A project that Arbus worked on in the last years of her life, the box of 10 collects some of her most enduring photos – including her shot of identical twins made in Roselle, New Jersey, and a young man wearing curlers, shot in his home in New York City – into a plexiglass container, originally priced at $ 1,000.

El Box of 10 fue una pieza de transformación, que ayudó a conferir a Arbus el honor de ser el primer fotógrafo que aparece en la influyente revista Artforum, y se ha visto como parte de un punto de inflexión más grande cuando finalmente se tomó en serio la fotografía como arte. Arbus solo completó ocho de una serie proyectada de 50 cajas, vendiendo solo cuatro antes de su muerte, entre los compradores se encontraban el fotógrafo Richard Avedon y el artista Jasper Johns.

“Es como una habitación secreta dentro de Constellation”, dijo Humery. “La caja de 10 era realmente algo único en ese momento, la idea de que Arbus mirara hacia atrás en su propio trabajo y haga una selección de 10 fotografías para poner en esta caja de plexiglás. Fue entonces cuando las cosas se vuelven para ella, debido a esta caja de 10. Todas estas imágenes, son tan fuertes juntas, así que ese es el único momento en el programa cuando no quería que se extendiera”.

Durante la carrera del programa en Arles, Francia, Constellation atrajo la atención del cineasta alemán Wim Wenders, quien se desconcertó por cómo el formato lo permitió tomar las reacciones de las personas a las fotos de Arbus. “Wim Wenders miró el programa, y ​​él dijo: ‘Sabes lo que es muy hermoso es ver a la gente mirando fotos'”, dijo Humery. “La mayoría de las veces en un programa de museo ves personas desde atrás, pero en este caso ves personas desde todos los ángulos, y es un poco hermoso ver a la gente mirando las fotos. A Wenders dijo que le encantaría volver y tomar fotos de personas mirando las fotos”.

Humery ve su espectáculo, la exposición más completa de las fotografías de Arbus que jamás haya sido organizada, como un tributo a la propia Arbus y una forma de comprender mejor a uno de los mejores practicantes del medio. “Quería crear un espectáculo que estuviera a su nivel, eso es un reflejo de quién era ella”, dijo. “Para mí, todos estos retratos juntos comprenden el retrato de Diane Arbus. Es como si se mirara a sí misma en un espejo. Es como una forma de hacer un retrato de ella que descubres por ti mismo”.