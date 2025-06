Sean Penn, el actor ganador del Oscar del escritor de leche y leche de leche Harvey de Harvey 2008, Dustin Lance Black, ha hablado contra la decisión del Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, de eliminar el nombre del ícono de los derechos gay de un barco de la Marina.

“Este es otro movimiento para distraer y alimentar las guerras culturales que crean división”, dijo Black The Hollywood Reporter en una llamada telefónica el miércoles. “Está destinado a reaccionar de una manera egocéntrica para que estemos aún más distanciados de nuestros hermanos y hermanas en luchas de derechos civiles igualmente importantes en este país. Es divide y conquistar”.

Penn, quien ganó su segundo mejor actor Oscar por interpretar al ex supervisor de San Francisco, agregó un correo electrónico: “Nunca antes había visto a un secretario de defensa tan agresivamente degradado al rango de suboficial jefe”.

La orden de cambiar el nombre de la leche USNS Harvey, bautizada en San Diego en 2021 para los destacados derechos de los derechos gay y la veterana de la Marina, fue parte de un memorando interno que se filtró el martes. El portavoz principal del Pentágono confirmó que el nuevo nombre del barco “se anunciará después de completar las revisiones internas”.

Según los informes, el momento de la decisión a mediados de junio, un mes destinado a celebrar la comunidad LGBTQ+, fue intencionalmente intencional. Se supone que el cambio de nombre garantiza “la alineación con los objetivos del presidente y Secdef y las prioridades de Secnav de restablecer la cultura guerrera”, refiriéndose a Donald Trump, Hegseth y el secretario de la Marina John Phelan, según el memorándum.

“El Secretario Hegseth se compromete a garantizar que los nombres adjuntos a todas las instalaciones y activos del Departamento de Defensa reflejen al comandante en las prioridades del jefe, la historia de nuestra nación y el espíritu guerrero”, dijo el Pentágono en un comunicado.

“Estos tipos son idiotas”, dijo Black a The Hollywood Reporter. “Pete Hegseth no parece un hombre inteligente, un hombre sabio, un hombre conocedor. Parece pequeño y mezquino. Me encantaría presentarle a algunas personas LGBTQ que son guerreros que han tenido que ser guerreros toda nuestra vida para vivir nuestras vidas abiertamente como quienes somos”.

La leche, escrita por Black y dirigida por Gus Van Sant, representaba la ascendencia política de Milk en San Francisco, donde se convirtió en el primer hombre gay públicamente en ser elegido para un cargo público cuando ganó un escaño en la Junta de Supervisores de la ciudad. Fue asesinado junto con el alcalde George Moscone por el ex supervisor de la ciudad Dan White en 1978. White fue condenado por dos cargos de homicidio voluntario y cumplió solo cinco años de prisión.

El USNS Harvey Milk fue nombrado inicialmente en 2016 durante la administración de Barack Obama. Según el memorando filtrado, Phelan también está considerando nuevos títulos para embarcaciones que llevan el nombre de íconos de derechos civiles como Thurgood Marshall, Ruth Bader Ginsburg, Harriet Tubman y César Chavez.

“Harvey Milk es un ícono, un ícono de los derechos civiles y por una buena razón”, dijo Black. “Eso no va a cambiar. Renombrar un barco no va a cambiar eso. Si las personas están enojadas, bien, se enoja, pero tome la acción apropiada. Haga lo que Harvey Milk había dicho que necesitamos hacer, y se trata de volver a unir la coalición de los” nosotros “que ayuda al péndulo del progreso hacia adelante. Detener las luchas contra las luchas y los brazos de bloqueo. Eso es lo que Harvey dice”.