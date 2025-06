Friends Star revela por qué dejó a Hollywood para una nueva carrera inusual

Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts para ver las últimas noticias y reseñas de entretenimiento Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts

Amigos La estrella Jane Sibbett ha revelado por qué eligió dejar atrás su carrera en Hollywood para convertirse en una sanadora de energía.

El actor de 62 años es mejor conocido por interpretar a Carol Willick, la primera esposa del personaje central Ross, en la larga comedia.

El personaje de Sibbett hizo historia cuando formó parte de la primera boda lesbiana en la televisión en la red. También era conocida por interpretar a Clarice Kensington en la comedia romántica de 1995 Se necesitan dos.

Sin embargo, para 2015 había hecho la transición de actuar a un nuevo papel como sanador de energía.

Hablando con GenteSibbett explicó que está escribiendo un libro sobre su vida y el descubrimiento de su “regalo” para la curación.

La estrella de ‘Friends’ Jane Sibbett en Beverly Hills en 2007 ( Valerie Macon/Getty Images )

“Estoy trabajando en las memorias de toda esta situación, y uno de mis mentores había dicho: ‘Regresa antes del regalo'”, dijo.

“El regalo ha estado aquí 10 años. Cuando trabajo con las manos de baile, no soy yo. Es la energía fuente que me atraviesa, y así no siento nada más que felicidad, alegría y amor cuando estoy en este estado”.

Sibbett se interesó por primera vez en la práctica mientras vivía en Topanga, California, antes de mudarse a Hawai con su entonces esposo Karl Fink.

“Mi esposo y yo nos separamos [when] Estábamos en Hawai, y yo estaba de rodillas porque estaba realmente de corazón roto por todo, y parte de eso era mis cosas con las que tenía que lidiar ”, dijo.

Ella y su esposo habían estado trabajando en un documental sobre el sanador Abdy Electriciteh, y él ayudó a Sibbett a darse cuenta de que era algo que quería perseguir.

Mira Apple TV+ gratis por 7 días Nuevos suscriptores solamente. £ 8.99/mes. Después de la prueba gratuita. Planifique las renovaciones automáticas hasta que se cancelen. Prueba gratis ANUNCIO PUBLICITARIO. Si se inscribe en este servicio, ganaremos la comisión. Este ingreso ayuda a financiar el periodismo en todo el independiente.

Mira Apple TV+ gratis por 7 días Nuevos suscriptores solamente. £ 8.99/mes. Después de la prueba gratuita. Planifique las renovaciones automáticas hasta que se cancele. Prueba gratis ANUNCIO PUBLICITARIO. Si se inscribe en este servicio, ganaremos la comisión. Este ingreso ayuda a financiar el periodismo en todo el independiente.

“Me tocó en mi tercer ojo y bajé, me desmayé al estado de la dicha durante aproximadamente una hora”, recordó el ex actor.

“No se pensaba, no había miedo, solo había, ni siquiera se puede decirlo, pero al otro lado, días después, era una felicidad. Algunas personas se me acercaron después y luego [said]”Vemos esta luz saliendo de tus manos”, porque mientras estaba bajo [the healing trance]mis manos comenzaron a bailar “.

Sibbett ha dicho anteriormente que estaba corriendo por la parte de Rachel Green en Amigosantes de que Jennifer Aniston consiguió el papel.

“En realidad estaba preparado para otro personaje”, dijo en 2020. “Querían que fuera uno de los seis principales”.

Sibbett agregó: “En realidad era Rachel, pero generalmente no le digo a la gente que porque Jen … no hay nadie que pueda haberlo hecho como Jen”.