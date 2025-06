Samuel L Jackson revela que casi fue asesinado en un horrible accidente de metro de Nueva York

Obtenga las últimas noticias de entretenimiento, reseñas y entrevistas repletas de estrellas con nuestro correo electrónico de cultura independiente Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita

Samuel L. Jackson ha abierto sobre una terrible experiencia que experimentó en el metro en la ciudad de Nueva York que podría haberlo matado.

El Ficción pulpa El actor apareció en el episodio del martes de Paloma Faith’s Loco triste Podcast, donde recordó haber sido “arrastrado por un tren de metro en Nueva York”.

“Estaba en la puerta del medio del último auto, y era una estación de tren de larga duración”, dijo sobre el incidente de 1988. “Y cuando la puerta se cerró sobre mi pie, [the] El tren despegó. Así que estoy sentado allí pensando, estoy como, ‘Oh, mierda, voy a morir’ “.

El Inconcebible El actor continuó: “Pude ver venir el túnel y no pude entender nada de lo que pudiera agarrar o aferrarme y acercarme al tren para que no me mataran en el túnel”.

Mientras el tren lo arrastraba, recordó haber pensado: “Sería una Navidad realmente triste, porque eran unos días antes de Navidad”.

‘Y cuando la puerta se cerró sobre mi pie, [the] El tren despegó ‘, recordó Jackson ( AFP a través de Getty Images )

“Así que iba a extrañar mi cumpleaños y todo eso”, dijo. “Pensé, ‘maldita sea, va a ser jodido.

Sin embargo, Jackson dijo que el tren había “desacelerado muy, muy lento” y finalmente se detuvo antes de llegar al túnel.

Anteriormente discutió el accidente en una entrevista con Feria de Vanidad En 2021, donde reveló que lo hizo desgarrar su ACL y su menisco, y terminó pasando 10 meses en muletas y un año entero en rehabilitación.

Más tarde, el actor demandó a la Autoridad de Tránsito de Nueva York y recibió $ 540,000.

En declaraciones a Faith, Jackson dijo que durante los procedimientos judiciales, descubrió cómo el tren terminó deteniéndose. “El tipo que tiró del cordón de emergencia estaba en muletas”, dijo Jackson.

“Todos los demás estaban tratando de abrir la puerta, sacar el pie por la puerta, empujar, empujar e intentar quitarme el zapato. Y él iba al cable de emergencia y finalmente lo sacó y lo detuvo”.

Jackson continuó discutiendo su experiencia mientras disipó un concepto erróneo común sobre los momentos antes de la muerte. “Todo eso de tu vida pasando ante ti, es como, ‘eh, en realidad no’. Sin embargo, todo se ralentiza ”, dijo en el podcast.

“Las cosas se ralentizan cuando estás mirando la muerte”, continuó. “He estado en accidentes automovilísticos y si los veo, es casi como si todo se estuviera desacelerando y sabes que no hay nada que puedas hacer para salir del camino”.