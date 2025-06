The Life of Chuck Review – Desventa Stephen King Schmaltz | Tom Hiddleston

AEs prestigioso que pueda parecer ganar la Palma de Oro en Cannes o el Golden Lion en Venecia, el indicador más seguro del reconocimiento del Oscar se ha convertido en la victoria en el Festival de Cine de Toronto mucho menos elegante, mucho más convencional. No hay un premio basado en el jurado, en cambio hay uno decidido por un voto de la audiencia y, la mayoría de las veces, sus elecciones se han alineado con las de la academia.

Desde 2008, solo un ganador del Premio People’s Choice no ha llegado a llevar a casa o ser nominado para el Oscar de la Mejor Película, y aunque las selecciones no siempre han sido las mejores (hola, JoJo Rabbit, Belfast y tres vallas publicitarias), han indicado un atractivo amplio y creciente. El año pasado, a pesar de las predicciones de que Anora o el cónclave podrían triunfar, de la nada, mucho menos entusiasmado, y, en ese momento, la adaptación de Stephen King sin distribución La vida de Chuck triunfó, una victoria que precedió a un acuerdo con el atuendo de los premios neón y, ahora, un lanzamiento de principios de verano con confianza.

Tal victoria, combinada con una campaña de marketing ausente de sensación que destaca palabras como “afirmación de la vida”, “profunda”, “celebración” y “mágica”, te haría creer que algo bastante especial está a punto de enterrar su camino en tu corazón, un sentimiento de maravilla para abrumarse (una cita afirma que es “es una vida maravillosa para hoy”). Pero intente como el escritor y director Mike Flanagan, hay algo fríamente inmóvil al respecto, un desarticulado y de ojos secos que nunca se eleva por encima de la filosofía de subtítulos de Instagram.

Flanagan se ha convertido en el adaptador en jefe no oficial del trabajo de King, después de haber hecho tres películas mientras trabajaba en dos programas de televisión basados ​​en su escritura (la pareja ha expresado una profunda admiración por la otra en múltiples ocasiones). Sigue el interés de Flanagan tanto en sustos como en el sentimiento (sus espectáculos que no son de rey como la inquietud de Hill House los han equilibrado bien), aunque todavía no hay una verdadera caída entre ellos. Al igual que muchas de las adaptaciones más fieles, tanto el juego de Gerald como el sueño médico tienen su parte de momentos efectivos (este último con un giro particularmente aterrador de Rebecca Ferguson), pero se arrastran hacia abajo teniendo que desenredar las explicaciones de King a menudo desconcertantes, las tramas excesivamente complicadas que podrían haber funcionado mejor en la página (la mejor película de Flanagan sigue siendo su holgazanería. Silencio).

The Life of Chuck tiene la sensación inconfundible del rey de retroceso, ideas familiares que se les da una novela rápida, pero incompleta para una novela de escenario (es una de las tres historias de la colección 2020 si sangra, la última adaptación es el teléfono de Harrigan, una falta de fusión similar a la misma). Es un trío de Tales, todo centrado en Chuck, interpretado como adulto por Tom Hiddleston, quien inicialmente aparece en una extraña cartelera vista por el confundido maestro de Chiwetel Ejiofor (Ejiofor ofrece una de las pocas actuaciones destacadas de la película). En la primera sección, más efectiva, el mundo se está deteniendo con desastres naturales que obligan a las personas a examinar sus vidas y amores perdidos, con la esperanza de encontrar una mano para sostener a medida que todo se desvanece hacia el negro. Los homenajes para Chuck los persiguen, como si su muerte de alguna manera signifique más que los suyos, desde carteles hasta comerciales de televisión y su rostro dentro de sus ventanas. En la sección central podemos conocerlo, como un contador de Everyman, la vida narrada por Nick Offerman en uno de los toques más molestos de la película. Se involucra en una secuencia de baile bastante mortificante antes de regresar para el acto final, encontrándolo cuando era niño.

Es una película sobre la vida y la muerte, el amor y la familia y los sueños, pero solo siempre en las formas más simplistas de las formas magnéticas (podría haberse llamado la risa en vivo de Chuck), instándonos e insistiendo a sentir Algo sin darnos lo suficiente para que nada de eso se hunda. La provocación de la narración de historias, insinuando una gran revelación que devuelve la tierra, enmascara un espacio bastante vacío en su centro, y cuando los detalles del “giro” llegan, si uno podría llamarlo incluso lo desordenado. entretenido). El gran problema es que realmente nunca conocemos o entendemos a Chuck; En su mayoría, acabamos de contar sobre él a través de Voicever (¡él contiene multitudes, supuestamente!) Y se espera que lo figuremos, y el significado de la vida, fuera de sermones de fines de altura sobre las matemáticas y el cosmos. Hiddleston tiene muy poco que hacer más que bailar y pasamos más tiempo con Benjamin Pajak como un Chuck más joven, que hace un trabajo efectivo al encantarnos a través de escenas de la mayoría de edad. Flanagan en otro lugar se basa demasiado en su compañía de actores (Mark Hamill, su esposa Kate Siegel, Samantha Sloyan), lo que lleva a algunos errores distractores.

No estoy realmente seguro de qué tomar de la vida de Chuck, una pieza de cine sólida pero sólida pero rígida y de parada que reverde una obra de rey menos conocida, pero realmente no nos explica por qué. La escena final, destinada a golpearnos con una cascada de emoción, es abrupta e insatisfactoria, frustración anulando cualquier impulso a llorar (la melancolía del fin de los días de la primera sección está cerca de perforar la mayoría) y nos sentimos vacías. La vida está llena de significado, pero la vida de Chuck lucha por encontrar cualquiera.