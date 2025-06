Mark Hamill finalmente ha descartado un regreso como Luke Skywalker. ¿Puede Star Wars sobrevivir sin él? | Película

METROLuke Skywalker de Ark Hamill ha sido el plan de respaldo final de Star Wars durante al menos media década. La trilogía original se ha desvanecido en la distancia, y las películas ambientadas en esa galaxia muy, muy lejana se han vuelto tan pobres en los últimos años que todos preferiríamos ver Andor. Pero siempre había la opción de conectar Hamill, una especie de palo USB de Star Wars, preparado para conjurar las vibraciones de los años 70 según sea necesario. ¿No tiene la nostalgia de la fuerza de la fuerza? Aquí está Luke Tutoring Baby Yoda en el libro de Boba Fett. Y aquí está de nuevo que sale de los errores pasados ​​en el último Jedi. Puede que no haya sido el atardecer binario, o Yoda levantando el ala x en Dagobah. Pero para unos momentos brillantes, bastante posiblemente digitalmente retocados, se sintió como si estuviéramos de vuelta en el verdadero Star Wars nuevamente.

En 2023, escribí sobre el extraño latigazo emocional de enamorarse de Digi-Luke: la versión CGI de The Plasticky pero extrañamente convincente del Maestro Jedi que apareció en esos programas de TV de Disney+ como un holograma de una edad de piel más suave. En ese momento, Hamill había sonado tibio al regresar a Star Wars, pero dejaba la ambigüedad suficiente para mantener vivo el sueño.

Eso fue todo antes de la revelación de esta semana, En una entrevista con Comicbook.comque Hamill ha cerrado definitivamente el libro en siempre jugar a Skywalker nuevamente. Ni siquiera como un fantasma de la Fuerza: el papel que le había inclinado a interpretar en la próxima película liderada por Daisy Ridley sobre una nueva orden Jedi. “Y por cierto, cuando desaparecí en [The Last Jedi]Dejé mis túnicas atrás. Y no hay forma de que aparezca como un fantasma de la fuerza desnuda “, dijo Hamill. Agregó:” Tuve mi tiempo. Agradezco eso, pero realmente creo que deberían centrarse en el futuro y en todos los nuevos personajes “.

Y podrías pensar: bastante justo. Después de casi 50 años en una franquicia y alrededor de una franquicia que lo ha desanimado, reiniciado y resucitado más veces que el emperador Palpatine, el hombre se ha ganado el derecho de flotar hacia la fuerza sin oterarse. Hamill ahora tiene 73 años, y llega un momento en la vida de cada Jedi cuando deben colgar su sable de luz, y espero que el estudio no los resucite como un títere de calcetín digital 30 años después. Para el hombre que siempre será considerado como Luke Skywalker, ese momento es ahora, y a juzgar por su tono, ni un momento demasiado pronto.

‘Pasé mi tiempo’ … Hamill en el estreno Rise of Skywalker en 2019.

Fotografía: Jordan Strauss/Invision/AP

Ni siquiera espero más en secreto. Después de todo, ese episodio del Mandalorian, ya sabes el único, insinuó un capítulo completamente nuevo. Por un breve momento, parecía que Star Wars finalmente podría completar las páginas en blanco de la vida de Luke entre explotar estrellas de la muerte y ordeñar vacas marinas alienígenas. Tal vez obtendríamos Star Wars: Jedi Academy, una especie de sociedad de poetas muertos intergalácticos. Tal vez sería terrible. Tal vez sería magnífico. De cualquier manera, habría sido algo. Pero sin Hamill, el gran plan de unir la línea de tiempo postimperial comienza a tambalearse.

Debido a que la verdad es que Skywalker se había convertido en la cinta narrativa de Gaffer de Mando-verse, manteniendo un lío extenso de misiones secundarias, spin-off animados y avivamientos de personajes. Cada vez que las cosas se ponen demasiado nicho, entró Luke.

Su ausencia deja un gran agujero en forma de Jedi. No puedes llamar exactamente a Rey para un cameo en la línea de mandón (todavía sería una niña, y el jurado está decididamente sobre si los fanáticos de Star Wars incluso querrán verla nuevamente después de la debacle que fue Rise of Skywalker). Leia y Obi-Wan se han unido al Blue-Glow Retirement Club. Yoda ha sido reemplazado por un mini-me. Anakin hace mucho que se volvió hacia el lado oscuro y murió en los brazos de un hombre que había pasado tres películas tratando de matar. La partida de Luke nos deja perdidos en el espacio, a la deriva en el purgatorio cósmico, preguntándose qué podría tener el futuro ahora que la franquicia ha quemado su última red de seguridad original-trilogía.

Es un lugar extraño para ser para fanáticos a largo plazo de la saga, pero finalmente podemos ponernos en un nuevo curso. Si es una que está milagrosamente libre de estrellas de la muerte, clones palpatinos e incluso arena, algún día podríamos encontrarnos agradeciendo a Hamill por tomar una decisión que probablemente todos deberíamos haber hecho las paces con mucho, hace mucho tiempo.