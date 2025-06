El icono de lucha libre Ric Flair revela el diagnóstico de cáncer de piel por segunda vez en tres años “

Obtenga las últimas noticias de entretenimiento, reseñas y entrevistas repletas de estrellas con nuestro correo electrónico de cultura independiente Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita

La ex estrella de World Wrestling Entertainment (WWE) Ric Flair ha sido diagnosticada con cáncer de piel nuevamente, reveló.

“Es la segunda vez en tres años que he estado lidiando con el cáncer de piel”, dijo el hombre de 76 años en una entrevista con Gente Publicado el viernes. “Me someteré a tratamiento la próxima semana”.

Sus comentarios llegan solo un mes después de que negó los rumores de que tenía algún tipo de cáncer.

“Lamento que la gente haya sido engañada por las redes sociales, pero no tengo cáncer de ningún tipo. Gracias por sus preocupaciones y por todos los que se acercan”, escribió inicialmente en x el 5 de mayo. “Estoy absolutamente bien, y desafortunadamente, ¡tendrás que vivir y aguantarme durante otros 25 años!”

Flair ha abierto previamente sobre su salud física. En 2017, fue al hospital porque tuvo dolores de estómago antes de recibir soporte vital unos días después. También fue puesto en coma inducido médicamente, ya que iba a las primeras etapas de la insuficiencia renal, como resultado del abuso de alcohol.

Ric Flair dice que ‘aprecia las preocupaciones’ en medio de su diagnóstico de cáncer de piel ( Getty )

“Entre 3,700 y 4.000 calorías de alcohol, refrescos o un chapoteo de arándano, todos los días. Como 20 bebidas al día”, dijo durante una aparición en ESPN’s Dan le Batard Show en 2017 sobre su ingesta de alcohol.

Recordó haber sido ingresado en el hospital: “Le dijeron a mis hijos que todo se había cerrado: insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca congestiva, todo cerrado. La broma fue, con los médicos, que lo único que estaba vivo y pateando, sentado en el bar me esperaba, era mi hígado”.

Más tarde se le quitó una parte de su intestino y se insertó un marcapasos.

Durante una aparición en El pasado fin de semana con Theo von En 2023, miró hacia atrás en el susto de la salud y dijo que no bebió durante un año después.

“Y en un momento, estaba tomando esteroides y tomé una sobredosis de uno”, dijo Flair. “Mi corazón fue así [racing] Y el tipo dijo: “Has estado bebiendo demasiado”. Pensó que tenía miocardiopatía. Así que hice todo lo sobrio durante un año. No es difícil para mí dejar de beber. Me pusieron en rehabilitación. No tuve problemas para dejar de beber “.

La carrera de lucha libre de Flair abarcó 50 años. Se unió a la WWE en 1991, haciendo su debut televisivo en la lucha libre en horario estelar ese año. Tuvo su último partido profesional en 2022 cuando tenía 73 años.

Mira Apple TV+ gratis por 7 días Nuevos suscriptores solamente. £ 8.99/mes. Después de la prueba gratuita. Planifique las renovaciones automáticas hasta que se cancelen. Prueba gratis ANUNCIO PUBLICITARIO. Si se inscribe en este servicio, ganaremos la comisión. Este ingreso ayuda a financiar el periodismo en todo el independiente.

Mira Apple TV+ gratis por 7 días Nuevos suscriptores solamente. £ 8.99/mes. Después de la prueba gratuita. Planifique las renovaciones automáticas hasta que se cancelen. Prueba gratis ANUNCIO PUBLICITARIO. Si se inscribe en este servicio, ganaremos la comisión. Este ingreso ayuda a financiar el periodismo en todo el independiente.

En septiembre, Flair también anunció su separación de su compañero de 13 años, Wendy Barlow. En ese momento, reconoció lo agradecido que estaba por el apoyo de Barlow, especialmente durante su susto de salud de 2017.

“Como con cada pareja, hemos experimentado nuestros altibajos. Creo que es importante que todos sepan en este momento que hemos decidido separarnos respetuosamente. ¡Nunca podré agradecerle lo suficiente por estar a mi lado a través de mi terrible crisis de salud en 2017. ¡Nunca me dejó mi lado! Y por eso siempre estaré agradecido!” Él escribió en X.