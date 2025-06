¿Quieres ver a Oasish interpretar a GlastonBarry? Bueno, ¡puedes! Cómo los festivales de tributo ‘se convirtieron en un monstruo’ | Festivales

Matt Blumberg lanzó el Festival Tribute, GlastonBarry, en 2013 como una forma de hacer algo positivo y alegre para su ciudad natal de Barry, Gales.

Pero lo que comenzó como un festival local de 500 personas es hoy un evento de tres días al que asistieron una audiencia de 18,000. “Comenzó como un incentivo comunitario y un poco divertido, y rápidamente se convirtió en un monstruo. Es una locura”, dijo el ex maestro de la escuela primaria.

GlastonBarry, una obra de teatro en Glastonbury, es uno de los más de 30 festivales de tributo al aire libre que han tomado el Reino Unido por asalto. Otros incluyen GlastonBudget, Tribfest y Big Fake Festival, que muestran actos de tributo como Oasish, Monos Antárticos, Coldplace, Badness, The Fillers, Stereotonics y Blondied.

Según la Asociación de Agentes de Entretenimiento [TEAA]las entradas para festivales de tributo han estado “en ascenso” en los últimos cinco años.

“Estos eventos han visto un crecimiento significativo en la popularidad, y algunos festivales tienen que mudarse a lugares más grandes debido a una mayor popularidad”, dijo Paul Winteridge, ex presidente inmediato de TEAA.

Esta semana, la estrella de los pasos Ian “H” Watkins fue Obligado a cambiar el nombre de su festival de tributo de Cowbridge, Cowchella – Donde los gustos de Harry Styled UK y llegaron a ser Taylor Swift se presentarán, después de que los organizadores del famoso evento de California presentaron una queja oficial.

Ian ‘H’ Watkins de los pasos. Fotografía: Dymond/Talkback Thames/Shutterstock

Watkins dijo que lo veía como un “cumplido masivo de que sienten que nuestro pequeño festival es una pequeña amenaza para su ginmous, gigante de una máquina”.

Winteridge dijo que los costos de los conciertos fueron una de las razones detrás de la popularidad de los eventos tributos, especialmente durante una crisis de costo de vida. También había un factor de nostalgia, así como el hecho de que eran accesibles para las familias.

En GlastonBarry, los boletos de fin de semana cuestan £ 65, por lo que es una gran relación calidad -precio, dijo Blumberg, quien fundó Mack Events con su primo, un ex ingeniero aeronáutico. “Lo cubrimos con 22 actos en dos días, y literalmente hay algo para todos, desde Eminem hasta malos modales.

“Muchos de los actos que reservamos, como Queen, Bob Marley o George Michael, están figurando en la gente que nunca podrás ver en vivo. No lo tomamos en serio, incluso fomentamos la fantasía. Obtenemos muchas gallinas y DoS de ciervos, así como familias que traen a sus hijos”.

Aunque los actos de tributo han existido desde la década de 1960, los avances modernos en la iluminación, el maquillaje escénico y la tecnología de sonido significa que los músicos pueden verse más auténticos ahora.

Incluso pueden convertirse en grandes marcas por derecho propio, como los Bootleg Beatles y Björn nuevamente, que han estado rindiendo homenaje a ABBA más tiempo de lo que la banda original estaba juntos.

“En los primeros días, conseguimos que mucha gente dijera: ‘¿Por qué querrías ir a ver bandas falsas? Reserve algunos actos reales'”, dijo Blumberg. “Pero eso está cambiando.

“Algunas de las bandas que hemos tenido son honestamente increíbles, como Oasish. He visto el verdadero Oasis varias veces, y Liam Gallagher salió del escenario y no regresó. Tocaron su último álbum en lugar de favoritos de la multitud. Mientras que los actos tributos hacen que todos canten”.

Oasish se formó en 2004 y TEAA votó la banda de tributo Oasis Oasis oficial del Reino Unido. Paul Higginson, quien interpreta a Liam Gallagher, ha estado en bandas tributo desde 1999, cuando actuó como Kelly Jones en Stereotonics.

“Jugamos entre 80 y 90 conciertos al año”, explicó Higginson. “Se ha vuelto como respirar. Tan pronto como la peluca y la parka continúan, y doy el primer paso hacia el escenario, los hombros regresan, el cofre sale y la barbilla sube en el aire. La arrogancia sale de repente”.

Higginson comparó su actuación con actuar en cualquier etapa del West End. “Jugas tu papel, cantas tus líneas. Nunca me llevo al personaje a casa conmigo”.

Monos antárticos en Mosfest, Sheffield en 2017. Fotografía: Glenn Ashley/Famous/Avalon

Incluso se le pidió a la banda que tocara en el estadio Wembley el día de la final de la Copa FA 2013 cuando Manchester City estaba tocando Wigan. “Estábamos en la hospitalidad. Estoy allí cantando Wonderwall, y tanto Noel como Liam Gallagher estaban subiendo por la escalera mecánica. Se inclinaron y comenzaron a aplaudir y animar”.

Higginson dijo que la dificultad para asegurar boletos para los conciertos de reunión de Oasis había impulsado la venta de entradas para su banda. “Conseguimos que mucha gente diga: ‘No pudimos obtener boletos para ver a Oasis, así que iremos a ver a Oasish en su lugar'”.

Cuando Ed Faulkner, miembro del hermoso sofá (una hermosa banda de tributo del sur) comenzó a Tribfest, uno de los primeros festivales de tributo del Reino Unido, en 2007, fue una “apuesta masiva”.

“No ayudó que ese fuera el año de las inundaciones en el casco, y estábamos a la altura de las cinturas en el agua. Perdimos mucho dinero. Pero tuve una visión”.

En unos pocos años, la dedicación de Faulkner comenzó a dar sus frutos. “Hemos visto un aumento gradual en la venta de entradas a lo largo de los años. Tenemos licencia para 5,000 personas y obtuvimos alrededor de cuatro y medio el año pasado”, dijo.

“Podemos mantener el control de cosas que otros festivales no pueden, como baños, duchas y seguridad. Contamos que muchas familias vienen por esa razón. Ya no van a Leeds, vienen a los nuestros, porque no hay nadie prendiendo fuego a las tiendas al final del fin de semana”.

Si Glastonbury es la Waitrose del mundo del festival de música, Faulkner agregó: “Entonces somos el Lidl. Supongo que yo y mi hija Dempsey [who helps organise the festival] son los Michael y Emily Eavis del Norte “.

Faulkner también elogió la calidad de los actos de tributo actuales. “Cuando la gente viene a verlos, simplemente se quedan impresionados. Es como si hubieran aterrizado en la luna.

“Recuerdo que teníamos una banda de tributo a Muse de Holanda, que estaban acostumbrados a tocar pequeños clubes sociales en Amsterdam y sus alrededores, y el cantante principal salió del escenario y salió: ‘Wow, esto es como nuestros juegos olímpicos'”.