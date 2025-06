Buenas noches, y los espectadores de buena suerte hacen un descubrimiento sorpresa mientras se ajustan para ver a George Clooney en vivo en CNN

Obtenga las últimas noticias de entretenimiento, reseñas y entrevistas repletas de estrellas con nuestro correo electrónico de cultura independiente Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita

Los espectadores sintonizan para ver a George Clooney estrella en Buenas noches y buena suerte Live on CNN se sorprendió al reconocer a otro actor en la producción.

CNN emitió la producción en vivo desde Winter Garden Theatre en la ciudad de Nueva York. La transmisión marcó la primera vez en la historia, un programa de Broadway se transmitió en vivo en la televisión nacional. Se colocaron más de 20 cámaras en todo el teatro para llevar la obra al público en casa, dijo el corresponsal de CNN, Anderson Cooper, durante la cobertura previa al show.

Clooney, nominado para un premio Tony por su presentación debut de Broadway, interpretó al legendario periodista Edward R. Murrow. La obra, adaptada de la película de 2005 del mismo nombre que Clooney dirigió, coescribió el guión, y protagonizó el productor de televisión Fred Friendly, siguió el histórico enfrentamiento en el aire de Murrow con el senador Joseph McCarthy.

In addition to Clooney — who dyed his hair for the role to the dismay of fans — the cast also featured comedian Ilana Glazer, Mac Brandt, Will Dagger, Christopher Denham, Glenn Fleshler, Clark Gregg, Paul Gross, Georgia Heers, Carter Hudson, Fran Kranz, Jennifer Morris, Michael Nathanson, Andrew Polk, Aaron Roman Weiner, R. Ward Duffy, Joe Forbrich, Imani Rousselle, Greg Stuhr, Jd Taylor y Sophia Tzougros.

Muchos fanáticos no se dieron cuenta de que Glazer estaba en la producción y se sorprendieron gratamente por el descubrimiento cuando sintonizaron. Glazer, conocido por cocrear el programa de comedia central Ciudad ancha, interpretó al productor y escritor Shirley Wershba.

Abra la imagen en la galería George Clooney aparece en la noche de apertura de ‘Good Night and Good Luck’ Broadway el 3 de abril de 2025, en Nueva York ( Invision/AP )

“Oh wow, Ilana Glazer está en esta buena noche y buena suerte, eso es increíble“, Escribió un fanático en X.

“¿Desde cuándo está Ilana Glazer en buenas noches y buena suerte en Broadway ????????????” otro cuestionado.

“¿Cómo no sabía que Ilana Glazer estaba en la obra de George Clooney”, escribió un tercero?

Pero los fanáticos también se sorprendieron por la relevancia que la historia, específicamente el diálogo de Clooney, ya que Murrow gritó a McCarthy por sus acciones, tiene hoy.

“Necesitas detener lo que estés haciendo y ver: buenas noches y buena suerte” en este momento. Gran parte de este diálogo instaló perfectamente la actual administración de Trump ”, escribió un espectador en X.

“Excelente comentario social. Gracias CNN. Y gracias George Clooney”, compartió alguien más.

“¡Hermoso momento de George Clooney en buenas noches y buena suerte! ¡Ciertamente, el discurso es tan relevante hoy!” otro notado.

“¡George Clooney para presidente! ¿Qué irónica es su transmisión en vivo esta noche con Edward Murrow? ¿Está tratando de despertar a los estadounidenses con la locura de Trump?” alguien más preguntó.

“Viendo a CNN jugando” Buenas noches, buena suerte “en este momento. Tome nota América: esto está sucediendo nuevamente en este país. El nuevo McCarthyism está bien y vivo hoy. Esté muy atento”, compartió otro espectador.

Cuando CNN anunció la transmisión en vivo, Clooney dijo: “No puedo decirte lo emocionante que es hacer algo que nunca se ha hecho. CNN es el lugar perfecto para traer esta historia de coraje a tantas personas más de lo que podríamos haber esperado. TV en vivo. Sin red. Bulque a todos”.

Los fanáticos parecían hacer eco de ese sentimiento y aplaudir el momento de la historia cuando comenzó la transmisión, comentando el factor de accesibilidad de llevar a Broadway a las salas de estar en todo el país.

“Realmente disfrutando mirando Buenas noches y buena suerte en cnn. Creo que es una gran cosa hacer teatro, hacer que Broadway sea más accesible para todos. Y esta obra es tan relevante para lo que está sucediendo en el mundo, especialmente aquí en los Estados Unidos, en este momento “, escribió una persona en X.

“Esta transmisión en vivo de Buenas noches y buena suerte es genial hasta ahora, y espero que conduzca a aún más Broadway en la televisión. programado de manera inteligente para el final de una carrera limitada que está mucho más allá de la recuperación, y accesible para aquellos que están fuera de Nueva York y/o no pueden pagar esos precios de boletos “, dijo otro.

“Mirando Buenas noches y buena suerte ¡Live es realmente genial! ¡Amor cuando el teatro en vivo se hace accesible! ” un tercio intervino.

“Buenas noches, y Good Luck Live solo está demostrando que el teatro debe transmitirse regularmente o poner a disposición de la transmisión … Me encantaría ver algo desde West End o Broadway cada dos sábados como hacer esto más”, escribió alguien más.

Dirigida por el ganador de Tony David Cromer, Buenas noches y buena suerte Abrió el 3 de abril en Broadway para una carrera limitada. La producción, que obtuvo cinco nominaciones de Tony, cierra el 8 de junio. Desde su apertura, se ha convertido en la primera obra en la historia de Broadway en superar un bruto de $ 4 millones en una sola semana.

La transmisión en vivo del sábado por la noche fue producida por Clooney, Grant Heslov, Deena Katz, Todd Wagner y Jeff Skoll.