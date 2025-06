Matthew Goode de Downton Abbey recuerda el ‘Día favorito de Maggie Smith en Set A Ever’: ‘Pasamos por 22 botellas de rosado’

Obtenga las últimas noticias de entretenimiento, reseñas y entrevistas repletas de estrellas con nuestro correo electrónico de cultura independiente Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita

Abadía de Downton La estrella Matthew Goode ha recordado un día borracho de filmación en el drama del período de ITV que vio a los miembros del reparto pasar por 22 botellas de vino rosado.

Goode, de 47 años, afirmó que la fallecida Dame Maggie Smith, que protagonizó Downton Como la condesa de Dowager de Grantham, había descrito el día como uno que “podría haber sido mi día favorito en un set”.

El día en cuestión involucró una escena de boda, que fue filmada “muy secretamente” en un lugar de campo no revelado (“Creo que en Oxford en alguna parte”, dijo Goode).

“Nuestro cuarto verde para 20 actores fue el jardín de un ex piloto concluido”, contó Goode Fecha límite. “Esto va a sonar muy poco profesional, y es un poco poco profesional, pero es muy divertido”.

“[The pilot] salió con una botella de rosado y la puso sobre la mesa, una botella de minucia, que era un bonito rosado de Aix-enprovince. Y obviamente todos los demás actores, lo miraron y dicen: ‘No. Bueno, obviamente no podemos hacer eso ‘”.

Goode explicó que era “un poco travieso” y decidió comenzar a beber el vino en el set.

“Hacía mucho calor, y me estaba mirando y la transpiración estaba rodando por la botella y dije: ‘Tendré un vaso, muchas gracias'”, recordó. “Y yo me senté y lo tomé sangriento rápidamente. Y dije: ‘¿Está bien si tengo otro?’

Maggie Smith en ‘Downton Abbey’ ( Itvv )

“Y luego comenzaste a ver a todos los demás actores, particularmente los que no tenían líneas ese día, solo una gran pieza de conjunto, ninguno de nosotros tenía tanto que hacer, en realidad. Así que todos comenzamos a beber. Pasamos por 22 botellas de rosé”.

Agrega que nadie estaba “borracho, pero Dios mío, estábamos felices. Y si has hecho feliz a Maggie Smith, entonces no puede estar mal”.

Smith murió el año pasado a la edad de 89 años. Su muerte provocó una efusión de afición y elogios de toda la industria del cine y la televisión.

Mira Apple TV+ gratis por 7 días Nuevos suscriptores solamente. £ 8.99/mes. Después de la prueba gratuita. Planifique las renovaciones automáticas hasta que se cancelen. Prueba gratis ANUNCIO PUBLICITARIO. Si se inscribe en este servicio, ganaremos la comisión. Este ingreso ayuda a financiar el periodismo en todo el independiente.

Mira Apple TV+ gratis por 7 días Nuevos suscriptores solamente. £ 8.99/mes. Después de la prueba gratuita. Planifique las renovaciones automáticas hasta que se cancele. Prueba gratis ANUNCIO PUBLICITARIO. Si se inscribe en este servicio, ganaremos la comisión. Este ingreso ayuda a financiar el periodismo en todo el independiente.

Goode recientemente protagonizó la serie Netflix Departamento Qcreado por Gambito de la reinaScott Frank. Sin embargo, no volverá a Downton Para la próxima secuela de la película, Downton Abbey: el gran finalen cines a finales de este año.

“No estaba disponible para el segundo [film] Porque estaba haciendo La oferta. [For the third]Estaba disparando [Dept Q]”, Dijo Tiempos de radio. “Pero también me puse la rodilla y tuve que tener una operación.

“Eso lleva semanas superar, así que nunca iba a poder hacerlo. Y seamos sinceros, [my character] se estaba superando para convertirse en una lechuga un poco húmeda. Entonces, tal vez sea algo bueno “.