Gobernadores Ball 2025: Olivia Rodrigo y Hozier Reign sobre el Festival de Nueva York | Música

FO el año pasado, he cenado la historia de estar en la multitud del domingo en el balón del gobernador del año pasado. Esa tarde sofocante al sol, la mayor multitud del principal festival de música de Nueva York, más de lo que podría encajar en el césped del parque Flushing Meadows Corona en Queens, se reunió a una hora inusual para un set de mediados de la factura. Si tienes suerte, hay algunas veces en la vida de un asistente de concierto regular cuando no es solo otro gran espectáculo, cuando puedes sentir la gravedad del cambio de ceitgeist. Chappell Roan, vestido como la estatua de la libertad y transportada al escenario en una manzana gigante, arrojando una supernova de vino tinto a un mar de sombreros de vaquero rosados ​​en uno de los cantos más fuertes que he escuchado, es uno de esos tiempos, un claro boom sónico de un cohete cultural que despega.

El momento de la creación de estrellas de Roan resultó ser una participación en el terreno de un año de comité para mujeres en la música pop, y la pelota del gobierno 2024 se encontró en el centro. El festival tuvo suerte en la reserva de Roan antes de explotar, lanzando no oficialmente su exitosa campaña para el mejor artista de Grammys. Lo mismo para Sabrina Carpenter, también dada la reserva de medio día antes de que Espresso se convirtiera en la canción del verano. Desde la cantante palestina-chilena Elyanna hasta que el crossover de Broadway Reneé Rapp hasta el cabeza de cartel SZA, el festival, palpablemente tarargó con la exageración para los actos femeninos tanto ascendentes como con el financiamiento, aprovechando el llamado año flop de Coachella para un fin de semana más barato y más accesible para, como escuché más que una vez, las “niñas y las homosexuales”.

Ese impulso estaba palpablemente ausente de la bola del gobierno de este año, un asunto más frío y empapado que se sintió comparativamente eliminado del pulso cultural, corto en momentos bulliciosos o grandes debut, aunque sigue siendo un excelente escaparate para la amplitud y el talento de los artistas internacionales. Esa no es completamente culpa de los organizadores, que tuvieron que lidiar con tormentas intermitentes lo suficientemente malas como para retrasar todo el sábado, lo que obliga a los recortes a actos de la factura baja, sets acortados y líneas de entrada exorbitantes que se serpentean alrededor del parque. Y no hay sombra para una lista de artistas agradables que aportaron tanta energía como pudieron a los días grises, y especialmente al titiner del sábado, Olivia Rodrigo, una princesa pop por derecho propio que recurrió fácilmente a la multitud más grande del fin de semana: ¡la gran cantidad de personas apresurando a las puertas después de que su triunfante antimonal lo devuelva! Dirigió el tráfico peatonal a una parada sarda.

Los fanáticos miran a Hozier actuar. Fotografía: Andy Kropa/Invision/AP

Que Rodrigo aproveche el mayor enfoque del fin de semana, el sábado fue el único día para agotarse, no es una sorpresa, ya que Gov Ball se sesga notoriamente a Young, el festival es relativamente barato (énfasis en relativo, la admisión general de tres días comienza en $ 359, en comparación con $ 649 para Coachella, y un solo día cuesta $ 189) y accesible a través de la transmisión pública. (Uno espera que las hordas de las adolescentes que vi en el atuendo del verano, una minifalda blanca de encaje y escalonada y botas occidentales marrones, no estaban encendidas Planes de pago de Klarna.) Al igual que su ídolo de una vez Taylor Swift, Rodrigo apela a las muy jóvenes: chicas en los hombros de sus padres, adolescentes que trillan al unísono “ooooh, se ve tan Gooooooood” cuando apareció en un set de lencería de lunares rojos y un Doc Martens, al máximo de la rodilla, su shade básico de Pristine de lápiz labial. Las niñas en gran parte demasiado jóvenes para comprender la importación de David Byrne, quien se presentó a un boyante dúo de quemar la casa que deleitaba tanto como confundía a la audiencia que me rodeaba.

Rodrigo, todavía un ingenio al hablar y gloriosamente harto de la canción, entregó un set ya bien considerado, su gira por las tripas ha estado en marcha durante más de un año. Tal fue otro peso en el Gobierno Ball de este año, que atrapó a sus compañeros de cabeza Tyler, el creador y Hozier en el final de los ciclos de la gira en lugar de lanzarlos, como con los cabezas de cartel del año pasado después de Malone, SZA y los asesinos. Tyler, el provocador aún impecable del hip-hop experimental, reconoció tanto durante su golpe de un set de viernes, admitiendo en Chillspeak típico que, aunque estaba cansado de su gira de Chromakopia, “me jodo con los gobernadores y lo que lo hacen, decidí mostrar la mierda”. Y lo hizo, ofreciendo una clase magistral de Weirdo Charisma desde encima de un contenedor de almacenamiento, a Turns Diablo, travieso y conspirador (“Veamos qué otra vieja mierda obtuve”, dijo antes de lanzar el éxito de 2011 ella).

Benson Boone actúa. Fotografía: Kyle Stevens/Shutterstock

El fantasma de 2011 podría sentirse en otra parte; Si el año pasado se sesgó Pure Pop, este se sesgó hacia la votación y el llamado renacimiento del pop popular “Stomp Clap Hey”, con más actos acústicos como Mt Joy, la Casa Japonesa y el Closer de Festival Hozier, así como las bandas de pop independientes de Spotify, como las 13 razones por las cuales el actor Dylan Minnette) y el Australian Royel Royel OstiseLel Otlets. Si hubo una estrella viral del fin de semana, fue el advenedizo de Benson Boone, atrayendo a una multitud similar a Rodrigo con la seriedad de descarado rojizo y, según mi cuenta, nueve backflips. (“¿Realmente solo dijiste que no vuelvas? Burla En Coachella se ganó a la multitud aquí; El ex YouTuber y Rodrigo BFF Conan Gray extendieron la seriedad teatral aún más con un set de Sailor Moon.

El Zeitgeist es una variable incontrolable, y aunque su corriente fue en general más débil este año, todavía parpadeó en conjuntos de poca baja que hizo que la gente funcionara. La sirena sudafricana Tyla realizó felicidad por primera vez en vivo, aunque tan temprano el viernes que los adultos aún no estaban sin trabajo, y, como en Coachella, el público transfijado con sus sinuosos bailes y micro-shorts. Mk.Gee, cuyas tarjetas de guitarra inspiraron docenas de “¿Cómo hizo eso?” Videos el año pasado, comenzó el fin de semana al apagar el tímpano de todos (complementario) en un set virtuoso ahumado, sin bromas y con un nuevo místico de guitarra. El joven artista de Reggaeton puertorriqueño, el joven Miko, casi robó el espectáculo el sábado, flexionando sus bares y el orgullo puertorriqueño por uno de los sets más exagerados del fin de semana. “Nueva York, ¿es gay aquí o solo soy yo?” Dijo en inglés, deseando a todos un feliz mes de orgullo. (Y más tarde, en español y enormes vítores, “Cada vez que vengo a Nueva York me siento como en casa”.) El Chanteuse British Raye mencionó la energía con su voz poderosa, mientras que la cantante ghaniana-estadounidense de género que doblaba el género Amaarae actuó frente a instrucciones claras para su audiencia: Mosh.

El joven Miko actúa. Fotografía: Brandon Nagy/Shutterstock

Si la energía, y el clima, fueron impredecibles, el Gov Ball al menos lo trajo a casa el domingo con sets consecutivos que llaman a un poder más alto. Para Oxford Psychedelic-Pop Glass Animals, la catarsis de dejar ir a una pista de baile, alquila el líder sorprendentemente (y vital) optimista Dave Bayley; La caída de graves de Tokio que se deriva en 2020 Smash Heat Waves mató a cualquier audiencia e inhibiciones que me quedara. Y para el titular irlandés Hozier, el poder de la solidaridad, subrayado por 90 minutos de roca popular adorable y un discurso prolongado “del corazón” sobre el anticolonialismo, la verificación de nombres de Mavis, el movimiento de los derechos civiles estadounidenses, el movimiento de los derechos civiles irlandeses y la lucha continua por la liberación palestina.

“Todos los días, tenemos la oportunidad de presentarnos no solo para miembros de nuestra comunidad sino también para personas de todo el mundo”, dijo. “Le aconsejaría que no diga los tipos de imperialismo que conducen a ciclos de violencia que estamos viendo en este momento”. El jugador de 35 años halagó Nueva York como un “lugar muy especial” donde fue testigo de “actos de bondad, actos de solidaridad” y antirracismo. Uno podría descartarlo como complaciente, pero cuando un extraño abrazó a mi hermana y a mí a la emocionante de Hozier, llevarme a la iglesia, y sus acordes trascendentes se mezclaron mágicamente con el zumbido de los vuelos entrantes a Laguardia, me encontré entre el festival fiel.