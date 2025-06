Taylor Swift archiva para restringir la orden contra el hombre que afirmó estar en relación con ella

Regístrese en el boletín semanal gratuito de Roisin O’Connor ahora escuche esto para la canción interior en todo lo relacionado con la música Obtenga nuestro ahora escucha este correo electrónico gratis Obtenga nuestro ahora escucha este correo electrónico gratis

Taylor Swift solicitó una orden de restricción contra un hombre de 45 años que, según ella, ha estado apareciendo en su casa en Los Ángeles en el último año alegando que él está en una relación con ella y que ella es la madre de su hijo.

La presentación nombra al presunto acosador como Brian Jason Wagner de Henderson, Colorado.

En la declaración legal de Swift, por NBCel cantante y compositor de 35 años afirma que Wagner ha estado apareciendo en su casa regularmente desde julio de 2024.

En cada ocasión, fue detenido y confrontado por el equipo de seguridad de Swift. “Me informan que el Sr. Wagner hizo varias declaraciones sobre vivir en mi propiedad (no es cierto), estar en una relación conmigo (no es cierto), creyendo que soy la madre de su hijo (no es cierto), y necesitando verme en persona, todo lo cual es falso y desconectado de la realidad”, escribió Swift.

Continúa alegando que Wagner regresó a la propiedad dos veces en el último mes. El equipo de Swift realizó una verificación de antecedentes penales y se enteró de que, mientras estaba encarcelado en 2023, Wagner comenzó a enviar a Swift “largas comunicaciones” que detallaba su enamoramiento con ella y hacía varias afirmaciones sobre estar en una relación con ella.

Swift agregó: “El Sr. Wagner también envió a mi personal cientos de correos electrónicos con un lenguaje similar y amenazante, trató de desviar el correo de mi residencia a su atención e incluso mintió al Departamento de Vehículos Motor (DMV) para cambiar de alguna manera la dirección en su licencia de conducir a mi casa de Los Ángeles”.

El equipo de Swift se enteró de la última artimaña solo cuando la licencia de conducir de Wagner con la dirección de Swift fue enviada a su casa.

Swift deja en claro en la presentación que nunca ha conocido o hablado con Wagner o le proporcionó su dirección. Ella también dice que el volumen de comunicaciones por correo electrónico de él ha aumentado en las últimas semanas.

“Por lo tanto, el hecho de que el Sr. Wagner haya determinado dónde resido y visité la propiedad varias veces, negándose a irse y afirmar que necesita acceso, me hace temer por mi seguridad y la seguridad de mi familia”, escribió Swift.

“El hecho de que ambas visitas recientes y las comunicaciones inapropiadas y amenazantes del Sr. Wagner a mi personal sobre mí hayan aumentado en las últimas semanas crean un miedo al daño inminente”.

Lo independiente se ha acercado a los representantes de Swift para hacer comentarios.

El 30 de junio tendrá lugar una audiencia formal sobre la orden de restricción, pero a Swift ya se le ha otorgado una orden de restricción temporal para ella, su hogar, su automóvil y su lugar de trabajo contra Wagner hasta entonces.

El año pasado, un acosador separado que persigue a Swift fue arrestado tres veces en cinco días fuera de su casa en Nueva York.