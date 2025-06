‘Suficiente’: el comportamiento imprudente del CEO de Oceangate antes de la implosión de titán revelada en un nuevo documental

Obtenga las últimas noticias de entretenimiento, reseñas y entrevistas repletas de estrellas con nuestro correo electrónico de cultura independiente Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita

IEl estallido que envía escalofríos por la columna vertebral en el nuevo documental de Netflix sobre el condenado submarino Titan. Pop … Pop, Pop. Este es el sonido del casco del recipiente que se desintegra e individuales hilos de fibra de carbono que se separan mientras el peso insoportable del océano Atlántico se agita en todos los lados. Como Titán: el desastre del oceánico Shows, estos presagios audibles de catástrofe fueron ignorados repetidamente e inolvidablemente, hasta que finalmente el sumergible implosionó el 18 de junio de 2023, matando a los cinco pasajeros a bordo.

Cuando las noticias estallaron por primera vez que la expedición turística para ver el naufragio del Titánico Había desaparecido en la costa de Terranova, Canadá, la historia rápidamente se convirtió en un frenesí de medios las 24 horas. Un canal (Newsnation) incluso tenía una cuenta regresiva hasta el momento en que el barco se quedaba sin oxígeno. Durante los cuatro días que faltaba el sumergible, la tragedia se transformó en un espectáculo, con interminables memes, teorías de conspiración y comentarios de Glib que eclipsan el costo humano real.

Para el documentalista Mark Monroe, la naturaleza viral de la cobertura era tan inquietante como la tragedia misma. “Era, al igual que un observador casual de noticias, horrorizada por toda la idea”, me dice. “No me suscribo a ningún aspecto de las redes sociales. Creo que es algo malo. Así que se convirtió en este tipo de punto focal para parte de mi ira por las redes sociales, en la forma en que la historia se volvió tan barrida en la reacción de todos”.

Abra la imagen en la galería El CEO de Oceangate, Stockton Rush ‘quería ser un Jeff Bezos o un Elon Musk’, según el documental de Netflix ( Netflix )

Monroe, el escritor detrás de los ganadores del Oscar La cala (2009) y Icareo (2018), y apodado “documental Whisperer” de Hollywood, se unió al proyecto de Netflix cuando escuchó que los productores habían asegurado una figura clave: David Lochridge. Lochridge es un buzo de la Marina Ex-Royal y se convirtió en el piloto principal de Oceangate y director de operaciones marinas hasta que fue despedido en 2018. “Él es la razón por la que estoy aquí”, dice Monroe. “Estaba al frente y en el centro en términos de la construcción de esta empresa”.

En el transcurso del documental, Lochridge pinta una imagen del CEO de Oceangate Stockton Rush, quien cayó con su barco en el viaje final de Titan. “Quería que la fama, ante todo, alimentara su ego”, dice Lochridge. Uno de los momentos más alarmantes de la película se produce cuando aprendemos cómo Rush informó a Lochridge, momentos antes de una inmersión para el naufragio de Andrea Doria en la costa de Massachusetts, que él mismo pilotaba el viaje en otro de los sumergibles de Oceangate. Durante el viaje caótico y casi experto, Rush se aventuró demasiado cerca del naufragio, y la nave quedó rodeada de escombros. Eventualmente y a regañadientes cedió los controles a Lochridge, quien los dirigió a un lugar seguro; Sin embargo, su relación fue irreparablemente dañada.

“La dinámica cambió”, dice Lochridge en la película, antes de describir cómo fue retirado de las comunicaciones con otros ejecutivos de Oceangate. El último clavo en el ataúd llegó cuando a Lochridge se le permitió llevar a cabo su propia inspección de Titan, que se suponía que estaba listo para su viaje inaugural. Descubrió una gran cantidad de problemas de seguridad y fue llamado de inmediato a una reunión donde Rush le informó que sus servicios ya no eran necesarios.

Abra la imagen en la galería David Lochridge (tercero desde la izquierda) dijo que su relación con Rush se agrió después de una inmersión caótica para el naufragio de Andrea Doria en la costa de Massachusetts ( Netflix )

“Para mí, él era un individuo muy singular, una persona de privilegio, una persona con una larga historia dentro de su propia familia de motores y agitadores, de personas que tuvieron un impacto dinámico en la cultura”, me dice Monroe a Rush. El CEO nació en una familia rica en San Francisco y estudió ingeniería en la prestigiosa Universidad de Princeton en Nueva Jersey. Como se muestra en el documental, su linaje se remonta a dos firmantes de la Declaración de Independencia, Richard Stockton y Benjamin Rush. “Cuando eres de esa educación donde siente que necesitas hacer algo en la vida, y luego dices que vas a tomar un sumergible experimental usando material nunca antes usado para el Titánicoy año tras año, aún no tienes que lograr eso … hablan de la presión del océano a medida que avanzas, las atmósferas. Creo que hay una presión intensa cuando eres una persona como esa que dice que vas a hacer algo “.

Titan era distintivo porque estaba hecho de fibra de carbono, que es más ligera y más rentable que el acero aleado tradicional utilizado para los submarinos. Si Rush pudiera probar que el material funcionaría, ¿por qué no construir una flota completa de titanes, transportando a los turistas de alto patrimonio de la red que pagan $ 250,000 por pop al fondo del océano, como los Jeff Bezos del mar? El problema era: no podía. El desastre del oceánico Muestra cómo Rush redujo repetidamente las regulaciones, ya sea doblándolas a su voluntad o ignorándolas directamente. Relativamente temprano en el proceso, decidió que Titan no necesitaba ser “clasificado”, lo que significa certificado a los estándares de la industria por un organismo independiente. Los expertos en clasificación, insistió el CEO, no entendieron su tecnología.

Abra la imagen en la galería El punto de venta único del titán fue su casco de fibra de carbono. Sin embargo, las pruebas mostraron que era peligrosamente poco confiable ( Netflix )

En la primera prueba del océano profundo de Titan, se suponía que Rush debía llevar el sumergible a una profundidad de 4.200 metros, 400 metros por debajo de la profundidad del Titánico naufragio. Las imágenes extraordinarias desde el interior del barco muestran que Rush se preocupa por los intensificadores sonidos de estallido cuando alcanza los 3.939 metros. “Lo suficientemente cerca”, murmura para sí mismo antes de abandonar la prueba y volver a la superficie, donde triunfante declara que la misión es un éxito. “Yo podría haber fácilmente FUERADO A FURAS [thousand metres]¿pero para qué? ” Él le dice a su tripulación.

Mira Apple TV+ gratis por 7 días

Nuevos suscriptores solamente. £ 8.99/mes. Después de la prueba gratuita. Planifique las renovaciones automáticas hasta que se cancele.

De todas esas decisiones, el punto de inflexión fatal parece haber estado en el 80 ° buceo de Titán, cuando se escuchó un “fuerte golpe” a bordo del barco. Para evitar el envío costoso, el sumergible se mantuvo a temperaturas sub-cero en Terranova, en lugar de ser enviado de regreso a la sede de Oceangate en Washington para verificar si hay grietas en el casco. “Le dije a Stockton: ‘No hagas eso'”, dice Tony Nissen, ex director de ingeniería de Oceangate, en el documental. “Una vez que construimos esto, no puede congelarse. Si el agua entra allí y se sienta en condiciones de congelación y que el agua se expande, se rompe [carbon] fibras “.

Abra la imagen en la galería Titan faltaba en la costa de Terranova, Canadá, durante cuatro días antes de que surgiera que el subprograma había implosionado, matando a los cinco pasajeros a bordo ( Netflix )

Por supuesto, lo que sucedió en el próximo buceo de Titan necesita poca explicación. De hecho, solo 10 minutos al final de la película están dedicados a los momentos finales de la existencia del sumergible. En cambio, el enfoque cambia a aquellos que perdieron la vida y las familias que quedaron atrás. El multimillonario de la aviación británica Hamish Harding, el empresario paquistaní Shahzada Dawood y su hijo Suleman, y reconocido Titánico Experto Paul-Henri Nargeolet. “Hay una inevitabilidad fría sobre la historia. Todos sabemos a dónde va. Todos conocemos el final”, admite Monroe. “Pero ese final afecta a las personas que todavía están aquí, y es por eso que estamos contando la historia; esas son las personas con las que quería hablar”.

La película de Monroe trata menos sobre la exploración de aguas profundas y más una crítica de aquellos que creen que las reglas no se aplican a ellas. Compara Rush con un CEO de tecnología, invocando el lema de Facebook de Mark Zuckerberg (abandonado en 2014), “Muévete rápido y rompa las cosas”. “Hay una ambición en nuestra cultura dirigida por muchos tipos de Silicon Valley que puedes hacer las cosas de manera diferente”, dice el director. “Puede cambiar la forma en que funciona el mundo. Las reglas no se aplican a usted. Pero como me gusta decir, hay reglas de física, hay reglas de ingeniería, hay reglas de la naturaleza y las que se aplican a nosotros. Y no sé qué tan seguro es moverse rápido y romper las cosas cuando las vidas de otras personas están en juego”.

El infame eslogan del fundador de Facebook es inquietantemente similar a los comentarios de Rush Rushum durante la reunión de salida de Lochridge: “Estamos haciendo una mierda extraña aquí y definitivamente estoy fuera del molde. No hay duda. Estoy haciendo cosas que son completamente no estándar”. Como El desastre del oceánico espectáculos, existen estándares por una razón.

‘Titan: el desastre de Oceangate’ ya está disponible en Netflix