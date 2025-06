Harris Yulin, actor de personajes y estrella de Broadway, muere a 88 | Cultura

Harris Yulin, un actor de personajes con más de 100 créditos de cine y televisión, ha muerto a la edad de 88 años.

De acuerdo a Fecha límitesu muerte fue anunciada por su familia y su gerente. Murió el 10 de junio de un paro cardíaco en la ciudad de Nueva York.

El actor nacido en Los Ángeles apareció en películas que incluyen Scarface, Ghostbusters II, Día de Entrenamiento, Rush Hour 2, Night Moves, DOC, Analysis Final, Multiplicidad, Huracán, Bean y Peligro Clear y Presente.

También fue conocido como actor de etapas que apareció en Broadway en Productions of Hedda Gabler, The Price and the Diary of Anne Frank. También dirigió una serie de espectáculos, incluida la Meneragerie de vidrio y ganó un premio Lucille Lortel por su trabajo detrás de escena en el viaje a Bountiful.

En la pequeña pantalla, los créditos de Yulin incluyeron Cagney y Lacey, Little House on the Prairie, un giro nominado al Emmy en Frasier, Entourage, Buffy the Vampire Slayer, Star Trek: Deep Space Nine, The X-Files, miles de millones y así y 12 episodios de Ozark.

Antes de su muerte, Yulin se estaba preparando para un papel en la serie de televisión American Classic con Kevin Kline y Laura Linney. La serie se centra en un actor de Broadway que sufre un colapso público.

“Harris Yulin fue simplemente uno de los mejores artistas que he encontrado”, dijo el director del programa, Michael Hoffman, quien anteriormente había trabajado con Yulin en el Drama de Comedia Michael Keaton Juego 6.

“Su matrimonio de inmensa técnica con un nuevo sentido de descubrimiento, le dio a su trabajo una inmediatez, vitalidad y pureza que he experimentado en ningún otro lugar. Y lo que él fue como actor, él fue como hombre, la gracia, la humildad, la generosidad. Todos en American Classic hemos sido bendecidos por nuestra experiencia con él. Siempre seguirá siendo el corazón latido de nuestro programa”.