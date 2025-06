Jason Isaacs apoya a Tom Felton en medio de la pila sobre los comentarios de JK Rowling

Obtenga las últimas noticias de entretenimiento, reseñas y entrevistas repletas de estrellas con nuestro correo electrónico de cultura independiente Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita

Jason Isaacs ha presentado su apoyo a la decisión divisiva de Tom Felton de regresar al mundo de Harry Potter.

Loto blanco La bendición de Star Isaacs llegó poco después de que el actor recibió una acumulación de redes sociales por sus comentarios de JK Rowling.

IASAACS interpretó al actor de Draco Malfoy al padre en pantalla de Felton, Lucius, en las adaptaciones cinematográficas de la serie de libros de Rowling.

El domingo (8 de junio), Felton presentó un premio en The Tonys, una ceremonia en honor a lo mejor en el teatro, y su presencia se produjo días después de que se anunció que repitió el papel de Draco en Broadway Play Harry Potter y el niño maldito.

Su aparición en el evento de Nueva York fue eclipsada por sus comentarios cuando se le preguntó sobre las opiniones de Rowling sobre la comunidad trans, que han visto sus críticas y reacciones anteriores.

Rowling ha sido criticado repetidamente por varios comentarios sobre la ideología de género, con muchas, incluidas las estrellas de las adaptaciones de Harry Potter, acusándola de la transfobia.

Se le preguntó a Felton si las opiniones de Rowling “te impactan en absoluto o impactan tu trabajo en el mundo de Harry Potter”. Variedady el actor, de 37 años, respondió: “No, no puedo decir que lo haga. Realmente no estoy tan sintonizado.

“Lo único que siempre me recuerdo es que he tenido la suerte de viajar por el mundo, aquí estoy en Nueva York, y no he visto nada unir al mundo más que Potter. Y ella es responsable de eso, así que estoy increíblemente agradecido”.

Si bien los partidarios regulares de Rowling elogiaron a Felton por su respuesta, los fanáticos de Harry Potter no están convencidos, y muchos lo acusan de privilegios e “ignoran activamente la vida de las personas queer que están en peligro por las opiniones de Rowling”.

Poco después de que la respuesta de Felton se volviera viral, un fanático de Harry Potter compartió un clip del actor alabando la actuación “fantástica” de Isaacs en El loto blanco.

El actor escribió en X/Twitter: “Te vio presentar en The Tonys Tonight, hijo, te veías bien, sonaba bien y lo hiciste genial”.

Abra la imagen en la galería Jason Isaacs y Tom Faelton como Lucius y Draco Malfoy en ‘Harry Potter’ ( Warner Bros )

También reveló que había reservado boletos para ver a Felton en Harry Potter y el niño maldito en noviembre.

Rowling se ha OSTRACIZADO del trío de actores infantiles que interpretaron a Potter, Ron Weasley y Hermione Granger (Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson) debido a la controversia trans, y ella ha dicho que no los perdonará por criticar sus opiniones, diciéndoles que “salvaran sus disculpas”.

Felton ha descartado previamente la controversia de Rowling, diciendo Los tiempos En 2022: “No podía hablar por lo que otros han dicho o lo que ella dijo, para ser completamente honesto, pero a menudo se me recuerda, asistiendo a las comics en particular, que nadie ha hecho más por sí solo por traer alegría a tantas generaciones y ámbitos de la vida diferentes.

“Constantemente recuerdo su trabajo positivo en ese campo y como persona. Solo he tenido un puñado de reuniones con ella, pero siempre ha sido encantadora. Así que estoy muy agradecida por eso”.

Añadió: “Soy profesional. Soy pro elección. Soy pro vida. Soy profesional de discusión. Soy pro amor. No tiendo a elegir a los lados. No hablaré detalles, pero disfruto recordarme a mí mismo y a los demás que muchos de mis buenos amigos tienen formas de vida o decisiones personales con las que no estoy necesariamente de acuerdo. Deberíamos disfrutar de las diferencias de los demás”.

Abra la imagen en la galería Tom Felton en los Tonys ( Getty )

El también le dijo ET Canadá Que él “no tiene una reacción” a la controversia, afirmando: “Ni siquiera sabía que era una cosa”.

Se unirá al elenco en el Lyric Theatre en la ciudad de Nueva York a partir del 11 de noviembre, convirtiéndose en el primer miembro del elenco de la franquicia original en repetir su papel en la producción teatral.

La participación del actor en la producción, que se establece 19 años después de la novela final de Rowling, sigue a los anuncios de casting para una próxima serie de televisión de Harry Potter, que se emitirá en HBO en 2027.

John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu y Nick Frost se encuentran entre la primera ola de estrellas en ser confirmadas para la serie, con Dumbledore Star Lithgow llamando a la reacción violenta a las noticias “Odd”.